Corporation Aurifère Opus découvre de nouvelles cibles pour l’or sur son projet Noyell détenu à 100% près de Matagami

NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS



MONTRÉAL, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse d'annoncer qu'elle a identifié de nouvelles cibles aurifères sur sa propriété Noyell située à environ 25 km au sud de la ville minière de Matagami en Abitibi, au sud de la région d'Eeyou Istchee, Baie James.

Au cours des derniers mois, Opus One a réalisé un levé biogéochimique sur sa découverte aurifère de la Zone 1 (confirmée par des forages en 2020 et 2021) ainsi que sur le terrain à l'est et au sud-est de celle-ci dans le but de trouver des extensions potentielles à la Zone 1 et/ou des structures parallèles qui pourraient être aurifères.

Tout d'abord, il faut mentionner que le levé biogéochimique a permis de clairement identifier la découverte de la Zone 1 puisqu'une nette anomalie en or a été délimitée à l'endroit précis de la zone, même si celle-ci est recouverte par environ 20 mètres de morts-terrains. De plus, l'anomalie aurifère liée à la Zone 1 semble s'étendre vers l'est sur plusieurs centaines de mètres. Il est à noter que la Zone 1 et cette anomalie aurifère sont étroitement associées à une anomalie magnétique correspondant à la présence d'une formation de fer rubanée (BIF). Nous savons par forages que la Zone 1 est en contact direct avec un BIF qui représente un excellent horizon marqueur.

Le levé a identifié un deuxième horizon aurifère potentiel, également associé à un BIF, à environ 300 mètres au sud-est de la Zone 1. Cette cible, qui s'étend sur plus de 1 km dans une direction est-sud-est, nous était inconnue et elle n'a jamais été forée. Elle représente une zone cible totalement nouvelle.

Nous savons déjà que la Zone 1 n'est pas le seul horizon aurifère sur la propriété. Les forages antérieurs ont identifié un deuxième horizon (Zone 2) à environ 40 mètres au nord de la Zone 1. Cette dernière est rarement mentionnée par l'OOR car elle ne porte jusqu'à présent que des valeurs sous-économiques. Elle est cependant bien développée et, plus important encore, montre que plusieurs horizons aurifères pourraient se dessiner sur la propriété augmentant considérablement son potentiel aurifère.

Opus One se prépare pour un programme de forage hivernal en 2025. Le programme a été entièrement conçu et l'obtention des permis est en cours. La société prévoit réaliser environ 7 000 mètres de forage du début janvier à la fin mars 2025. Ce programme explorera les extensions est et ouest de la Zone 1 ainsi que l'extension en profondeur qui est totalement ouverte à ce jour.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a commenté : « Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus lors de notre dernier programme de levés biogéochimiques. Non seulement il identifie notre Zone aurifère 1 déjà existante mais également, il montre clairement des extensions possibles à cette zone ainsi que l'existence potentielle de zones similaires ailleurs sur la propriété.

En dépit d’un environnement toujours difficile pour les petites sociétés d'exploration minière, grâce au soutien de nos supporteurs, nous avons réussi finaliser avec succès l’acquisition de 100 % de notre propriété aurifère Noyell.

Par sa localisation, Noyell est facile d’accès et les frais encourus pour les différents travaux d’exploration y sont relativement modestes, en comparaison avec ceux des régions plus éloignées. C'est donc avec le plus grand enthousiasme que nous envisageons les prochains programmes d'exploration et de forages sur Noyell.

CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

Opus One Resources Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et maintenant à la Baie James.

Une personne qualifiée, Pierre O'Dowd P.Geo, a vérifié les données divulguées, y compris les données d'échantillonnage, d'analyse et de test sous-jacentes aux informations ou opinions contenues dans la divulgation écrite, comme l'exigent les articles 3.1 et 3.2 du Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la loi canadienne en valeurs mobilières applicable. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, des déclarations concernant les plans, coûts, objectifs ou performances futures d'Opus One, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « ferait », « pourrait », « sera », « probable », « croit », « s'attend à », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « estime " et des mots similaires et leur forme négative sont utilisés pour identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement des indications précises de si, ou des moments auxquels ou par lesquels, ces performances futures seront atteintes. Rien ne garantit que les événements anticipés par les informations prospectives se produiront, y compris le programme d'exploration prévu sur le projet, les résultats d'un tel programme d'exploration, le développement du projet et les avantages qu'Opus One tirera du projet, la demande prévue de lithium. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles à ce moment et/ou sur la croyance de bonne foi de la direction en ce qui concerne les événements futurs et sont soumises à des risques connus ou inconnus, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont au-delà du contrôle d'Opus One.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits aux rubriques « Instruments financiers » et « Risques et incertitudes » dans le rapport annuel d'Opus One pour l'exercice clos le 31 août 2022, dont une copie est disponible sur SEDAR. sur www.sedar.com et pourrait faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans les déclarations prospectives. Opus One n'a pas l'intention, et Opus One n'assume aucune obligation, de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse pour refléter des informations, événements ou circonstances ultérieurs ou autres, sauf si les lois applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

Visitez notre site web au www.OpusOneGold.com









Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8327326-484f-4d9d-9f1d-70ac2aebb713/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/617ce532-6f93-4836-b85d-1b4fd38a3d3f/fr