Revopoint führt MIRACO Plus und photogrammetrisches Messtechnik-Set auf dem Markt ein

SHENZHEN, China, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als Ergebnis einer aufregenden Entwicklungstätigkeit für kleine Unternehmen und Technik-Profis hat Revopoint das weltweit erste photogrammetrische System in messtechnischer Qualität auf den Markt gebracht, das während des Vorverkaufs für etwa 2000 USD erhältlich ist. Dieses leistungsstarke System besteht aus dem MIRACO Plus 3D-Scanner mit einem photogrammetrischen Messtechnik-Set und ermöglicht hochpräzise 3D-Messungen für eine Vielzahl von Objekten.

Der MIRACO Plus 3D-Scanner behält alle Vorteile bei, die der MIRACO-Serie einen Red Dot Design Award eingebracht haben. Zusätzlich wird eine photogrammetrische Messfunktion hinzugefügt. Das photogrammetrische System, die globale Koordinatenberechnung und das Scannen von Punktwolken ermöglichen die Erfassung großer Objekte wie Autos, Flugzeuge oder Schiffsteile sowie Maschinen mit messtechnischer Genauigkeit.

Die metrologiegerechten Kohlefaser-Maßstäbe und codierten Zielmarken des tragbaren photogrammetrischen Messtechnik-Sets ermöglichen eine genaue globale Photogrammetrie und bieten eine photogrammetrische Längengenauigkeit von bis zu 0,02 mm + 0,05 mm × L (m).

Die hybride Photogrammetrie gewährleistet Genauigkeit und eine umfassende Oberflächenabdeckung, selbst bei komplexen Messszenarien. Codierte Zielscheiben bestimmen die Punktkoordinaten und kontrastreiche Markierungen erhöhen die Abdeckung der Oberfläche.

Die photogrammetrischen Ergebnisse können mühelos über WLAN oder USB auf PCs übertragen werden, um eine nahtlose Integration in Messanwendungen zu ermöglichen und sich an unterschiedliche Arbeitsabläufe und Anforderungen anzupassen.

Der MIRACO Plus verfügt über eine neue hochpräzise Kalibrierungsplatte, die ihn um 20 % genauer macht, wobei die Genauigkeit bei Einzelbildern auf 0,04 mm erhöht wird. Außerdem ist er 33 % schneller, mit Scangeschwindigkeiten von bis zu 20 fps. Zusätzlich verfügt er über eine neue optische Zoomfunktion (1,5-fach und 2-fach), die die Klarheit der Oberflächendetailerfassung durch Fokussierung des projizierten Infrarotlichts verbessert.

Der MIRACO Plus und sein photogrammetrisches Messtechnik-Set sind dafür ausgelegt, umfassende professionelle Fähigkeiten für Sicherheitsinspektionen, Wartung und Reparatur, industrielle Fertigung, Qualitätsprüfung und -kontrolle sowie Industriedesign bereitzustellen.

Der MIRACO Plus ist jetzt mit einem Rabatt von 10 % im Vorverkauf erhältlich und wird offiziell am 18. September in den Verkauf gehen. Der Back-to-School-Sale auf der Revopoint-Website bietet außerdem bis zu 20 % Rabatt auf andere Scanner, einschließlich der MIRACO- und MIRACO Pro 3D-Scanner.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Revopoint: www.revopoint3d.com

