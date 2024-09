The European Art of Taste 的独家清新饮品：以果蔬制成的佳品

费拉拉,意大利, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 夏天过后如何保持凉爽? 完美的解决方案来自由 The European Art of Taste 项目组精选的最优质水果:美味奇异果和多汁香橙! 今天,The European Art of Taste 推出了特别的“清爽饮品系列”——每款饮品都易于制作,而且充满夏日的清新气息。



无论您喜欢水果茶、香滑奶昔或是冰冻格兰尼塔,我们都能提供理想之选。 这些不仅仅是简单的食谱,而且是独特的杰作,彰显欧洲水果的非凡品质和浓郁风味。

奇异果气泡茶:来自 The European Art of Taste 项目的精选意大利奇异果,以其独特而浓郁的风味,配合绿茶的清新感觉,造就这款气泡饮品。 消暑必备!

食材:2 个奇异果、1 个绿茶茶包、30 毫升树胶糖浆、200 毫升冷水、冰块、100 毫升气泡水。

做法:将绿茶茶包浸泡在 200 毫升冷水中过夜。 将奇异果去皮切碎,与树胶糖浆混合,制成果泥。 将绿茶、奇异果果泥和冰块混合,倒入玻璃杯。 最后,加入气泡水并轻轻搅拌。

奇异果奶昔:由 The European Art of Taste 精选的甜香馥郁奇异果与香草冰淇淋的香滑奶味相得益彰,交织为纯粹的愉悦体验!

食材:2 个奇异果、200 毫升牛奶、2 匙香草冰淇淋、1 汤匙蜂蜜、冰块、鲜奶油。

做法:将奇异果去皮切碎。 将奇异果、牛奶、香草冰淇淋和蜂蜜搅拌至柔滑质感。 倒入玻璃杯,加入冰块。 浇上鲜奶油即可享用。

冰橙美式咖啡:由项目组精选的优质意大利橙子为经典冰美式咖啡增添果味和活力,制成别具一格的饮品。

食材:2 个橙子、100 毫升冰咖啡(美式)、冰块、10 毫升糖浆(可选项)。

做法:准备冰咖啡,将之冰镇。 将橙子去皮切碎,然后榨汁。 将新鲜橙汁倒入玻璃杯,加入冰块。 慢慢倒入冰咖啡,形成层次。 如有需要,可加入糖浆并在饮用前轻轻搅拌。

橙味百香果泥:橙子和百香果混合果泥将欧洲柑橘类水果的清鲜感觉与异国情调的甜味融为一体,带来惊艳感官的美味体验,令人耳目一新。

食材:2 个橙子、2 个百香果、1 杯冰块、30 毫升糖、薄荷叶(用于装饰)。

做法:将橙子去皮切碎,然后榨汁。 将橙汁、百香果、冰块和糖放入搅拌机中混合,直到搅拌成果泥状。 将果泥倒入玻璃杯,用橙片和薄荷叶装饰。 立即享用,体会夏日的清爽感受。

这些不仅仅是简单的食谱,而且是独特的杰作,彰显欧洲水果的非凡品质和浓郁风味,并获得保证,符合严格的安全标准。 立即汲取灵感,采用 The European Art of Taste 的产品,自制美味饮品,度过充满快乐和幸福的夏日!

有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助,旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年,是独特的意大利实体组织,联合了许多生产和推广意大利本土果蔬的意大利顶尖公司。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域(包装、物流、加工、机械和分销)的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务,以改善意大利果蔬产业,提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持,通过营运商之间的协同效应,提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员,分布情况如下:生产机构成员 51 个,供应链成员 14 个,补助领域的成员 3 个,支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而,本文所表达的内容仅反映作者的观点和意见,不一定代表欧盟或欧洲研究执行机构(REA)。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

