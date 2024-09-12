The European Art of Taste 的獨家清新飲品：以蔬果製成的佳品

費拉拉，意大利, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 夏天過後如何保持涼爽？ 完美的解決方案來自由 The European Art of Taste 項目組精選的最優質水果：美味奇異果和多汁香橙！ 今天，The European Art of Taste 推出了特別的「清爽飲品系列」——每款飲品都易於製作，而且充滿夏日的清新氣息。



無論你喜歡水果茶、香滑奶昔或是冰凍格蘭尼塔，我們都能提供理想之選。 這些不僅僅是簡單的食譜，而且是獨特的傑作，彰顯歐洲水果的非凡品質和濃郁風味。

奇異果氣泡茶：來自 The European Art of Taste 項目組的精選意大利奇異果，以其獨特而濃郁的風味，配合綠茶的清新感覺，造就這款氣泡飲品。 消暑必備！

材料：2 個奇異果、1 個綠茶茶包、30 毫升甘露糖漿、200 毫升冷水、冰塊、100 毫升氣泡水。

說明：將綠茶茶包浸泡在 200 毫升冷水中過夜； 之後將奇異果去皮切碎，與甘露糖漿混合，製成果泥； 接著將綠茶、奇異果果泥和冰塊混合，倒入玻璃杯， 最後，加入氣泡水並輕輕攪拌。

奇異果奶昔：由 The European Art of Taste 精選的甜香馥郁奇異果與雲呢拿雪糕的香滑奶味相得益彰，造就純粹的愉悅體驗！

材料：2 個奇異果、200 毫升牛奶、2 匙雲呢拿雪糕、1 湯匙蜜糖、冰塊、淡忌廉。

說明：將奇異果去皮切碎， 之後將奇異果、牛奶、雲呢拿雪糕和蜜糖攪拌至柔滑質感； 接著倒入玻璃杯，加入冰塊， 淋上淡忌廉即可享用。

冰橙美式咖啡：由項目組精選的優質意大利橙為經典冰美式咖啡增添果味和活力，製成別具一格的飲品。

材料：2 個橙、100 毫升冰咖啡（美式）、冰塊、10 毫升糖漿（非必需）。

說明：準備冰咖啡，然後冰鎮； 之後將橙去皮切碎，然後榨汁， 再將新鮮橙汁倒入玻璃杯，加入冰塊， 接著慢慢倒入冰咖啡，形成層次。 如有需要，可加入糖漿並在飲用前輕輕攪拌。

橙味百香果泥：橙和百香果混合果泥將歐洲柑橘類水果的清鮮感覺與異國情調的甜味融為一體，帶來驚艷感官的美味體驗，令人耳目一新。

材料：2 個橙、2 個百香果、1 杯冰塊、30 毫升糖、薄荷葉（用於裝飾）。

說明：將橙去皮切碎，然後榨汁； 接著將橙汁、百香果、冰塊和糖放入攪拌機中混合，直到攪拌成果泥狀， 再將果泥倒入玻璃杯，用橙片和薄荷葉裝飾。 立即享用，體會夏日的清爽感受。

這些不僅僅是簡單的食譜，而且是獨特的傑作，彰顯歐洲水果的非凡品質和濃郁風味，並獲得保證，符合嚴格的安全標準。 立即汲取靈感，選用 The European Art of Taste 的產品，創造自己的美味飲品，度過充滿快樂和幸福的夏日！

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有關 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新聞

「The European Art of Taste – 以蔬果製成的佳品」項目由 CSO Italy 和歐盟資助，旨在推廣宣傳優質歐洲蔬果。 下列意大利公司亦參與此項目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年，是獨特的意大利實體組織，聯合了意大利許多生產和推廣本土蔬果的頂尖公司， 其成員還包括專門從事蔬果供應鏈不同領域（包裝、物流、加工、機械和分銷）的重要公司。 CSO Italy 的使命是為成員提供有用的服務，以改善意大利蔬果產業，提升效率和競爭力。 他們服務於整個意大利蔬果供應鏈並提供技術支援，透過營運商之間的協同效應來提高其競爭力。 CSO ITALY 有 73 個成員，分佈情況如下：生產者成員 51 個，供應鏈成員 14 個，補助領域的成員 3 個，支援機構 5 個。

由歐盟資助。 然而，本文所表達的內容僅反映作者的觀點和意見，未必代表歐盟或歐洲研究執行機構（REA）。 歐盟及其授權機構不會對此承擔責任。

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