Bitget 在 8 月吸納了 170 萬新用戶，成為月報亮點

維多利亞，塞舌爾, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 分享了 2024 年 8 月份的透明度報告，重點介紹了業務方面的顯著增長：儘管市場環境充滿挑戰，但該公司仍吸納了 172 萬新用戶。 加密貨幣市場大幅下挫，比特幣跌破 5 萬美元，但 Bitget 透過整合新功能和推進策略性措施，保持韌性。

一個關鍵亮點是整合 Apple Pay 和 Google Pay，讓用戶得以將法定貨幣兌換成加密貨幣。 Bitget 由此開啟了入金功能，方便用戶在全球範圍內購買和交易加密貨幣，支援超過 140 種法定貨幣和 100 多種加密貨幣。

Bitget 已任命 Hon Ng 為法律總監，進一步加強合規和監管工作的力度。 Ng 擁有 20 多年的相關經驗，現在領導 Bitget 拓展新市場及加強全球監管的工作。 這項任命符合公司透過嚴格的合規工作來推動人們採用加密貨幣的目標。

8 月份，Bitget 平台錄得可觀增長，提供 800 種加密貨幣和 900 種現貨交易對，現貨市場每日成交量達 4 億美元，期貨市場每日成交量達 70 億美元。 該平台的保護基金仍維持在 4 億美元的強勁水平，確保用戶安全。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget 在安全程度方面不斷創新，持續取得進步，所以能夠成為增長最迅速的交易所之一。 每月持續增加超過 100 萬用戶對我們來說是一項巨大成就，亦證明了採用加密貨幣的受眾越來越廣泛，不斷增加。」

公司還推出 Bitget Booster Platform 等新產品，將對加密貨幣具影響力人士與項目聯繫起來，為內容創作者提供豐厚的佣金獎勵。 此外，P2P Shield 面世，增強了點對點交易的安全性，保護用戶免受詐騙。

Bitget 還取得 ISO 27001:2022 認證，彰顯該公司致力維持資訊安全最高標準的承諾。 隨著平台擴展，有賴於這些進展，Bitget 得以保持在加密貨幣行業的領導地位，同時確保用戶安全及保護資產。

該平台目前有超過 185,000 名專業交易人員和超過 84 萬名跟單交易追蹤者，達成超過 9 千萬宗成功交易。 這些交易帶來超過 5 億美元的利潤，當中 2,300 萬美元由精英交易人員分享。

在 Bitget Wallet 方面，這款 Bitget 生態系統的去中心化錢包引入了具有 Telegram 登入功能的 MPC 錢包，允許用戶透過 Telegram 帳戶建立無私鑰錢包，從而簡化了 Web3 存取步驟。 這項創新增強了安全性和可用性，並輔以新的 Telegram 交易機械人，該機械人可提供即時市場更新並促進 Meme Coin 交易。 此外，Bitget Wallet 還整合了 Four 的加密貨幣清單。適用於 TRON 和 BNB Chain memecoin 的 Meme 和 Sun Pump，提升了交易功能，並投入 200 萬 $TRX 以補貼礦工費用（gas fees），使交易更快捷、更便宜、更人性化並易於使用。

如需更深入的見解，請瀏覽 Bitget 的《8 月份透明度報告》。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 2500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）。

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傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

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