Sonderausgabe von Jiangsu Glimpses: Einladung, die Gewässer der Provinz zu genießen und den „Charm of Jiangsu“ zu erleben

NANJING, China, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In den letzten Jahren hat Jiangsu seine Flüsse, Seen und Meere genutzt, um in der gesamten Provinz einen Raum für kulturelle und touristische Entwicklung zu schaffen, der „Zwei Korridore, zwei Gürtel und zwei Zonen“ umfasst. Im September wurden mit Unterstützung des „Charm of Jiangsu“ Global Communication Center Sonderausgaben zu den Themen Weltklasse-Öko- und Kulturtourismuszone am Tai-Hu-See (https://tuce.zboec.com/2024/8-7thkyw/), Weltklasse-Öko- und Kulturtourismuszone am Hongze-See (https://tuce.zboec.com/2024/8-21hzhe/) und Weltklasse-Ökotourismus-Korridor an der Küste (https://tuce.zboec.com/2024/8-21bhe/) veröffentlicht, in denen Leser aus aller Welt dazu eingeladen werden, die von Wasser durchzogenen Geschichten von Jiangsu zu erkunden. In diesen Sonderausgaben legt der beliebte Reiseführer Jiangsu Glimpses von „Charm of Jiangsu“ einen besonderen Fokus auf die wunderschöne Landschaft der sechs Regionen Jiangsus, um den Charme des weltbekannten Reiseziels gebührend zu würdigen.



Jiangsu wurde am Wasser erbaut und floriert aus diesem Grund bis heute. Der von Osten nach Westen fließende Jangtsekiang, der von Norden nach Süden verlaufende Kaiserkanal, die weiten und offenen Meeresküsten und die sanften und angenehmen Seen bilden eine einzigartige Kulturlandschaft in Jiangsu, wo Flüsse, Seen und Meere zusammenfließen. Jiangsus weltweiter Ruhm ist untrennbar mit seinen Gewässern verwoben. Vor etwa 1.200 Jahren, während der Tang-Dynastie, begab sich der ehrwürdige Mönch Jianzhen auf eine Reise nach Japan, die ihn zunächst über den Kaiserkanal und dann über den Jangtse führte. Und vor etwa 700 Jahren kam der Kaufmann Marco Polo aus Venedig über die Seidenstraße zu Land und zu Wasser nach Jiangsu und dokumentierte seine Reisen später in dem berühmten Buch Il Milione: Die Wunder der Welt.

Vor etwa 600 Jahren stach die Flotte von Admiral Zheng He in Liujiagang an der Mündung des Jangtsekiang in See und begab sich auf Reisen zu den westlichen Ozeanen, wobei sie freundschaftliche Beziehungen pflegte und viele historische Anekdoten hinterließ. Vor etwa 400 Jahren verfasste Xu Xiake, der in Wuxi, der „Perle des Tai-Hu-Sees“, geboren wurde, seinen mehr als 30 Jahre umspannenden Reisebericht durch China, Xu Xiakes Reisen. Mit den über 600.000 Wörtern seines Werks leistete er einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung Chinas. Vor etwa 400 Jahren kam der italienische Missionar Matteo Ricci in Huai'an an, einer Stadt am Ufer des Hongze-Sees. Auch er lobte Huai'an auf ähnliche Weise wie sein Landsmann Marco Polo.

Machen Sie einen Spaziergang am Ufer des Tai-Hu-Sees in Suzhou, einer UNESCO-Stadt des Kunsthandwerks und der Volkskunst. Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten von Huai'an und Yangzhou, beides Städte der Gastronomie, die am Ufer des Hongze-Sees liegen. Erleben Sie den atemberaubenden Anblick der Zugvögel und die einzigartigen Gezeitenbäume in den Zugvogelschutzgebieten entlang der Küste des Golfs von Bohai und des Gelben Meers in Yancheng, einem UNESCO-Weltnaturerbe. Bewundern Sie bezaubernde Tiere wie den Davidhirsch, den Löffelstrandläufer, den Mandschurenkranich, den Östlichen Glattschweinswal und den Schwarzstirnlöffler. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit lokalen Delikatessen aus Meeresfrüchten wie dem Sandfisch von Lianyungang, den „Drei Weißen“ des Tai-Hu-Sees, den „Acht frischen Delikatessen“ von Qintong, den Wollhandkrabben des Yangcheng-Sees, den Xuyi-Flusskrebsen und den Gaoyou-Doppeldotter-Eiern. Jiangsu lädt Besucher herzlich ein, die wunderschönen Gewässer von Jiangsu mit Jiangsu Glimpses zu erkunden. Erleben Sie atemberaubende Landschaften, kulinarische Hochgenüsse, ein reiches kulturelles Erbe und das pulsierende Leben der Provinz – es erwarten Sie endlose Entdeckungen.

Quelle: „Charm of Jiangsu“ Global Communication Center