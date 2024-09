AI-Media e Speechmatics Anunciam Parceria Estratégica para o Desenvolvimento de Tecnologias de Legendagem e de Idiomas

BROOKLYN, N.Y., Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media - líder global em tecnologia de codificação audiovisual e soluções de transcrição e tradução baseadas em IA, e a Speechmatics - líder de mercado em tecnologia de reconhecimento de fala, anunciaram hoje uma expansão estratégica da sua parceria plurianual para a oferta de novos e melhores produtos baseados em IA ao mercado.



Esta parceria combina a tecnologia líder de fala para texto da Speechmatics com os aparelhos de codificação baseados em iCap exclusivos da AI-Media e uma rede segura que incorpora perfeitamente a tecnologia nos fluxos de trabalho e sistemas de automação existentes dos clientes.

Com a integração desses recursos, a LEXI 3.0 da AI-Media passou a ser o primeiro produto de IA a superar a qualidade das alternativas humanas no mercado de vídeo ao vivo – por uma fração do custo.

Tony Abrahams, CEO da AI-Media, falou sobre a parceria:

"Nossos dados derivados do desempenho da LEXI 3.0 mostraram que a Speechmatics foi um dos nossos mecanismos mais confiáveis nos últimos dois anos, fornecendo consistentemente resultados precisos que continuam a melhorar. Essa parceria aproxima ainda mais nossas duas empresas por meio do planejamento e desenvolvimento conjunto de soluções inovadoras para o futuro da legendagem e tradução.

Juntos, criaremos soluções precisas, confiáveis e adaptáveis às diversas necessidades da nossa clientela global.

Essa colaboração aprofunda a parceria que testemunhou o ecossistema de codificação iCap da AI-Media emergir como a principal opção das emissoras e clientes governamentais em todo o mundo que buscam obter o melhor desempenho possível dessas tecnologias revolucionárias de IA da Speechmatics."

Com o uso do mecanismo avançado de reconhecimento de fala da Speechmatics e as tecnologias de ponta de fluxo de trabalho e codificação da AI-Media, esta parceria atende às diversas e complexas necessidades de vários setores, desde a transmissão até os setores governamental e empresarial.

A parceria amplia o alcance da Speechmatics por meio da integração da sua tecnologia principal com o produto LEXI 3.0 da AI-Media.

A ampliação do sucesso da LEXI 3.0 no mercado europeu de transmissão é um objetivo de curto prazo e as capacidades multilíngues emergentes da Speechmatics se alinham perfeitamente aos planos de crescimento da AI-Media.

Uma Visão para o Futuro

Essa nova parceria eleva a AI-Media a se tornar o maior parceiro de mercado de legendas ao vivo da Speechmatics, marcando um marco significativo da sua colaboração.

“A Speechmatics tornou-se o principal fornecedor de Reconhecimento Automático de Fala (ASR) na transmissão devido à nossa alta precisão e baixa latência em vários idiomas, ao vivo e offline. A AI-Media integrou com sucesso a nossa tecnologia na infraestrutura de transmissão líder de mercado deles para alcançar um crescimento impressionante nos seus mercados preferenciais, e essa parceria estratégica viabiliza uma colaboração mais estreita para permitir uma inovação e agilidade mais rápidas. Como resultado, as emissoras globais continuarão a obter o melhor serviço de legendas do mercado e nossa força combinada em legendas orientada por IA pode ser utilizada em uma variedade mais ampla de verticais”, disse Katy Wigdahl, CEO da Speechmatics.

Juntas, a AI-Media e a Speechmatics estão empenhadas em integrar as melhores tecnologias para definir novos padrões da indústria. Além de ser uma integração técnica essa colaboração é uma parceria de visão e inovação, voltada para a evolução e adaptação contínuas às demandas dinâmicas do mercado global de serviços de idiomas.

Visite a AI-Media na IBC 2024

Experimente as últimas inovações da AI-Media na IBC 2024 e descubra por que as emissoras e organizações de todo o mundo confiam na AI-Media e na LEXI para transformar seus fluxos de trabalho de legendagem. Para marcar uma reunião 1:1 clique AQUI. Para mais informação, visite ai-media.tv.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA.

Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo.

Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, o LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais do mercado de vídeo ao vivo.

Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo.

A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020.

Visite a Speechmatics na IBC 2024

Junte-se à Speechmatics na IBC 2024 e explore os mais recentes avanços na tecnologia de Reconhecimento Automático de Fala (ASR). Descubra por que as principais emissoras e organizações como a AI Media confiam na Speechmatics para soluções de ASR em tempo real, precisas e escaláveis. Para marcar uma reunião 1:1 clique AQUI. Para mais informação, visite speechmatics.com

Sobre a Speechmatics

A Speechmatics é líder global em tecnologia de Reconhecimento Automático de Fala (ASR), usada pelas maiores marcas da indústria de mídia e transmissão. Nossas soluções ASR de ponta oferecem a menor latência e a mais alta precisão do mercado, fornecendo às emissoras os serviços de transcrição em tempo real mais rápidos e confiáveis disponíveis.

Inovação Pioneira em ASR: Avançamos constantemente os limites da tecnologia ASR para garantir que nossos clientes permaneçam à frente. Além de capturar as palavras faladas nossas soluções também reconhecem eventos de áudio, como risos, aplausos e música, nos diferenciando da competição.

Temos o prazer de introduzir a Ursa 2, nosso mais recente modo inovador, que oferece uma redução de 18% nos erros em 50 idiomas, incluindo suporte aprimorado para dialetos árabes, irlandês e maltês - oferecendo nossa cobertura linguística para todos os 24 idiomas oficiais da UE. Com a latência reduzida para menos de 1 segundo, a Ursa 2 aprimora a transcrição em tempo real com velocidade da luz sem comprometer a precisão.

Para emissoras e organizações que buscam precisão e velocidade para os seus fluxos de trabalho de legendagem, a Speechmatics é a escolha certa.

