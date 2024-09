L’industrie de transformation de la ville de Jingxi, Guangxi, promue pour stimuler la croissance économique locale

JINGXI, Chine, 14 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La première cargaison de noix de cajou salées transformées localement dans la ville de Jingxi, dans le Guangxi, a récemment été exportée vers le Kazakhstan, marquant ainsi une véritable percée pour l’industrie de transformation de la ville.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Ces dernières années, la ville de Jingxi a accéléré la mise en œuvre d’un modèle de développement combinant « commerce frontalier + transformation locale », en transformant les matières premières importées dans le parc industriel économique frontalier de la ville de Jingxi, puis en vendant les produits finis sur les marchés nationaux et internationaux. Pour promouvoir le développement de l’industrie de transformation locale, la ville de Jingxi a tiré parti des avantages du commerce frontalier dans les zones frontalières, en développant sans relâche la construction du port de Longbang, en améliorant l’infrastructure matérielle et immatérielle du site de commerce frontalier et en instaurant un système complet « une plateforme et trois marchés ». Cela a permis de simplifier et de normaliser le processus de commerce frontalier, de promouvoir efficacement la transformation du port de Longbang d’une économie de passage en une économie portuaire, et de créer un environnement favorable pour les entreprises de transformation locales.

À l’heure actuelle, 23 entreprises de transformation locales de la ville de Jingxi sont engagées dans le commerce frontalier, dont neuf entreprises de taille supérieure à l’échelle désignée. Ces entreprises transforment principalement des produits tels que les produits aquatiques issus de la chaîne du froid, les fruits à coque et les produits de la médecine traditionnelle chinoise dans divers domaines de transformation.

Selon les données du Département de la publicité de la ville de Jingxi, entre janvier et juillet de cette année, la valeur totale des marchandises importées par le biais de la transformation locale au port de Longbang a atteint 2,187 milliards de yuans. Parmi ceux-ci, la valeur de la production de transformation locale de neuf entreprises de taille supérieure à l’échelle désignée a atteint 1,306 milliard de yuans, soit une augmentation de 157,94 % d’une année sur l’autre. L’industrie de transformation locale est devenue un nouveau moteur de croissance pour l’économie de la ville de Jingxi. La ville de Jingxi continuera à promouvoir le développement de l’industrie de transformation locale, à accroître le soutien aux entreprises et à optimiser constamment l’environnement commercial afin de garantir tous les aspects de la mise en œuvre du projet.

Source : Département de la publicité de la ville de Jingxi