KFSHRC Revoluciona Atendimento ao Paciente com Programa Pioneiro de Embaixadores de Experiências

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) está redefinindo o engajamento e cuidado do paciente com o seu pioneiro Programa de Embaixadores de Experiência.

Esta iniciativa capacita os funcionários selecionados a se tornarem "embaixadores" de vários departamentos, liderar projetos de aprimoramento, monitorar padrões de serviço e abordar fatores cruciais para a satisfação do paciente. Essa abordagem otimiza todos os aspectos da jornada do paciente, desde a qualidade do atendimento clínico até o ambiente hospitalar em geral.

Uma das características de destaque do programa é o esforço de organização, que cria um ambiente mais organizado e calmo, propício à cura. Ao se concentrar em manter uma atmosfera limpa e sem estresse, o KFSHRC atende diretamente às necessidades emocionais e psicológicas dos pacientes, reforçando sua dedicação ao atendimento holístico.

Além de aprimorar o ambiente do paciente, o programa utiliza soluções inovadoras, como a tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID), para agilizar as operações, garantindo que recursos essenciais, como cadeiras de rodas, estejam prontamente disponíveis para os pacientes quando necessário. Esse foco na eficiência operacional aumenta o acesso do paciente e demonstra a integração perfeita da tecnologia no atendimento ao paciente.

Com o aprimoramento constante das suas práticas com o feedback em tempo real e as soluções inovadoras, o KFSHRC continua a liderar na área de saúde em todo o mundo. Este programa é um modelo de excelência que pode inspirar iniciativas semelhantes em todo o mundo, contribuindo para o desenvolvimento de padrões mais elevados de envolvimento e cuidado do paciente.

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo. Este reconhecimento é um testemunho do compromisso do KFSHRC com a excelência e deve incutir confiança na credibilidade da instituição. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek, solidificando ainda mais a sua posição de líder global no setor de saúde.

Contato com a Mídia:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

