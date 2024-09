El certamen más importante de coctelería reconoce a Keegan McGregor con el World Class Global Bartender of the Year

SHANGHÁI, Sept. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keegan McGregor, de Canadá, obtuvo el tan ansiado título de World Class Global Bartender of the Year 2024 (Barman global del año de World Class 2024) en el certamen de coctelería más grande del mundo, celebrado este año en Shanghái. Compitiendo con otros finalistas procedentes de 44 regiones del mundo, de los seis continentes, Keegan McGregor fue nombrado el ganador definitivo por un grupo de leyendas internacionales del sector durante la celebración anual de la cultura de la coctelería global.

Keegan, del Highwayman Bar, se destacó frente a otros competidores al presentar una serie de tragos exclusivos que celebraban la comunidad, la sostenibilidad y la innovación para ganar un lugar en la Final Global, organizada en Shanghái, una de las ciudades más históricas y famosas del mundo. La competencia de World Class, organizada por Diageo, se propone desafiar e inspirar a la próxima generación de bármanes a través de un animado certamen en el que reciben premios por llevar su creatividad, narrativa y técnicas a otro nivel.

Con el tema "Legado para el futuro" (Future Legacy), el evento de este año demostró que el futuro de la coctelería es más fascinante que nunca, con el descubrimiento de combinaciones exclusivas de sabores, y conceptos de cócteles que reflejan la vitalidad observada en los mejores bares del mundo.

Como parte de esta experiencia, el ganador mostró cómo el whisky escocés puede cobrar vida y llevar a un nivel superior una nueva generación de tragos usando la tecnología, con una medida personalizada del Johnnie Walker Blue Label. También tuvo el reto de crear un par de bebidas en las que reinventara su ciudad natal y Shanghái, lo que consiguió incorporando ingredientes autóctonos junto con el tequila Don Julio. Para su ciudad natal, Halifax, Nueva Escocia, mostró su versión de un plato llamado "Hodge Podge", un guiso con vegetales de cosecha local, y tomó algunos de sus elementos para crear una variante del clásico licor de huevos. Otro desafío incluyó el uso del vodka Ketel One con el que Keegan creó una iniciativa de cóctel en apoyo al crecimiento de la comunidad hostelera en su barrio en Halifax. También creó tres innovadores cócteles con ginebra usando Tanqueray No. TEN, con los que llevó a los jueces por una travesía a través de la historia de la coctelería y el futuro, en la que cada trago constituyó un tributo a una leyenda del sector.

El reto Singleton trató sobre el diseño teatral e ingenioso de un trago con el whisky Single Malt Scotch, en el que se combinaran sabor y sonido. El reto final The Shanghai Showdown constituyó la culminación de la competencia, y en él Keegan, junto a otros siete finalistas, crearon una experiencia improvisada de bar inmersivo que trascendió los límites de la coctelería y marcó la pauta para el futuro de la cultura de la coctelería.

Durante la semana, el panel de jueces estuvo conformado por algunos de los talentos más respetados y galardonados del sector, entre ellos, Agostino Perrone, director de Mixología en el premiado Connaught Bar de Londres, Ryan Chetiyawardana, autor intelectual del imperio de Mr Lyan, Julie Reiner proveniente del Milady’s y el Clover Club, los mejores bares de la Ciudad de Nueva York, junto con un equipo de élite de bármanes y propietarios de algunos de los bares más célebres del mundo.

Keegan McGregor, reconocido con el World Class Global Bartender of the Year 2024, expresó:

"Mi trayectoria con World Class comenzó hace seis años, por lo que es una experiencia realmente especial ser reconocido con el World Class Global Bartender of the Year 2024. El compañerismo entre los concursantes esta semana ha sido inspirador y me ha ayudado a seguir adelante. El mejor consejo que recibí fue que fuera yo mismo y eso fue exactamente lo que hice".

Kevin Delaney, director principal de la marca a nivel global de World Class, expresó:

"World Class se ha fortalecido cada vez más durante los últimos 15 años y se ha ganado una reputación como centro de tendencias y pináculo de la cultura de bares. El programa de este año realmente se siente como la culminación de una década y media de aprendizaje y crecimiento de nuestro programa y de la comunidad hostelera global. En Shanghái, se unen de una manera única lo tradicional y lo moderno, y la ciudad sirvió de telón de fondo para una increíble semana de creatividad, profesionalismo y hostelería en su máxima expresión. Diageo ha estado comprometida durante mucho tiempo con la celebración de lo mejor de esta industria maravillosa y esta noche celebramos al ganador de este año, pero también a todos aquellos que han sido parte de World Class durante los últimos 15 años. Me siento más orgulloso que nunca de Keegan y estoy ansioso por ser parte de este emocionante nuevo capítulo en su trayectoria como World Class Global Bartender of the Year".

Los amantes de la coctelería y los expertos del sector llegaron desde todas partes del mundo para participar en un innovador y dinámico programa de los más destacado durante tres semanas. El World Class Cocktail Festival (Festival de la Coctelería de World Class) que se desarrolló en paralelo a la competencia, mostró lo mejor de Shanghái y el escenario de cócteles y bares del área circundante, con la activación de más de 100 lugares que presentaron eventos y menús únicos. Se organizaron turnos especiales de bármanes invitados en los multipremiados bares de Shanghái de Shingo Gokan, el Speak Low, el Sober Company y The Odd Couple; en el Coa Shanghai, un bar de cócteles de inspiración mexicana especializado en licores y cócteles de agave; en el Hope & Sesame Guangzhou, ubicado en el puesto No.14 en los Asia’s 50 Best Bars; en el Epic, un galardonado bar de cócteles por Cross Yu, que mostró la cultura local de Shanghái y la época disco, y en el Suzu Bar, de influencia japonesa, en Shanghái. Jacob Martin, ganador del año pasado de World Class, también asistió como barman invitado al hotel de lujo Mandarin Oriental, en la cercana Guangzhou.

El grupo internacional de expertos de la industria de World Class además de calificar los desafíos y apropiarse del escenario de la coctelería en la ciudad, también participó en el primer programa de mentoría de World Class y contribuyó al Industry Forum (Foro de la Industria). Este último consistió en la realización de seminarios, talleres y debates grupales, centrados en el análisis de los temas más candentes y debatidos del sector en este momento, y que enfrentan los negocios y profesionales de la hostelería global en cada región. Estas actividades incluyeron "Vibe Architecture" (La arquitectura de la energía) con Julie Reiner, Adrián Michalčík, Shelley Tai y Ervin Trykowski, que sumergió a los participantes en los elementos esenciales de la construcción de un paisaje sensorial que complementa perfectamente las ofertas al consumidor. El evento "Content is Queen" (El contenido es el rey) con Jing Zhang, jefa de redacción global de Jing Daily, Kaitlyn Stewart de @likeablecocktails y Giuliana Pe Benito, gerente de cultura global de World Class y Tanqueray, fue conducido por Gillian Cook, directora de cultura global de Diageo Luxury. Juntas, abordaron las soluciones únicas que proporcionan hoy los creadores de contenido para los desafíos en la creación de las marcas de lujo y cómo llegar al público en la era digital.

NOTAS PARA LOS EDITORES

Para obtener más información, comuníquese con worldclass@thestory.co.uk

ACERCA DE KEEGAN MCGREGOR

Keegan nació y creció en Halifax, Nueva Escocia, y se enamoró de la hostelería mientras recorría Canadá, luego de estudiar música clásica en New Brunswick.

Keegan se ha propuesto la sencilla meta de asegurarse siempre de dar una cálida bienvenida a sus clientes, que sientan que han sido invitados a su hogar para una fiesta culinaria y disfruten de la bebida perfecta. Procura siempre ayudar en el desarrollo del mercado dominado por los bares, educando a sus clientes y colegas, y llamando más la atención hacia el mundo de los licores. Este año constituyó la tercera ocasión en la Keegan compitió en World Class Canada.

ACERCA DE WORLD CLASS

World Class tiene la misión de inspirar a las personas para que consuman bebidas de una mejor manera y crear experiencias inolvidables en el proceso. Ya sea en casa o en un bar, World Class anima a los consumidores a que piensen y se preocupen por qué, dónde y cómo beben, y al hacerlo, descubran lo mejor de la cultura de la coctelería.

World Class ha apoyado, formado e inspirado a más de 400.000 bármanes en todo el mundo durante los últimos quince años, a la vez que los pone en contacto con las bebidas espirituosas más exquisitas a nivel mundial. World Class es la entidad autorizada en el sector mundial de las bebidas para obtener información sobre las últimas bebidas, tendencias, recetas de cócteles y detalles de la industria.

ACERCA DE WORLD CLASS INDUSTRY FORUM

World Class es un encuentro global del talento más respetado y célebre del mundo, y a través de la iniciativa World Class Industry Forum, se promueven las conversaciones que estimulan la creatividad. El Industry Forum proporciona una plataforma que une a la comunidad y estimula a las principales voces a compartir ideas, debatir el impacto y construir un legado duradero para las personas del sector. Desde la introducción de la mixología integrada con la tecnología hasta la arquitectura de la energía, el arte de seleccionar conexiones emocionales para los invitados, la comunidad permanece comprometida con transformar la cultura de la coctelería y proporcionar experiencias de nivel superior a cada uno de los amantes de los cócteles. El World Class Industry Forum de este año también fue el contexto de presentación de un nuevo programa de mentoría individual, mediante el cual se les ofreció a los finalistas la oportunidad de recibir tiempo dedicado y guía personalizada de parte de algunos de los principales talentos de la industria a nivel mundial, incluyendo en World Class Hall of Fame.

ACERCA DE DIAGEO

Diageo es una de las principales compañías de bebidas alcohólicas a nivel mundial, con una extraordinaria colección de marcas en las categorías de licores y cervezas. Entre ellas se incluyen los whiskies Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, J&B y Buchanan’s, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, así como Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness. Diageo es una empresa global y nuestros productos se comercializan en más de 180 países en todo el mundo. La compañía cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) como en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO). Para obtener más información acerca de Diageo, nuestro personal, nuestras marcas y nuestro desempeño, visítenos en www.diageo.com. Para obtener información, conocer iniciativas y maneras de compartir las mejores prácticas visite www.DRINKiQ.com, el recurso global de Diageo sobre el consumo responsable de bebidas alcohólicas. Celebrar la vida, todos los días y en todas partes.

Las fotos que acompañan este anuncio están disponibles en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5302bd3b-3121-4749-99a0-d84cd2c29e3c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb19c4c7-6bed-4a57-8899-d93b778cba83

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a0c8e48-d3c5-4f97-b664-7f1111d36491