世界最大のカクテルコンテストで、キーガン・マクレガー (Keegan McGregor) がワールドクラス・グローバル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤー (World Class Global Bartender of the Year) に選出

上海発, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- カナダ出身のキーガン・マクレガーが、今年上海で開催された世界最大のカクテルコンテストで、2024年ワールドクラス・グローバル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤーという栄誉あるタイトルを受賞した。 6大陸にまたがる世界44地域のファイナリストたちと競い合い、キーガン・マクレガーは、世界的なカクテル文化を祝う毎年恒例のイベントで、業界のレジェンドによる国際的な面々から最終優勝者に選出された。

ハイウェイマン・バー (Highwayman Bar) のキーガン・マクレガーは、コミュニティ、持続可能性、革新性を称える一連のシグネチャーサーブを披露して他の参加者たちから抜きん出て、世界で最も歴史があり有名な都市の1つである上海で開催されるグローバルファイナルへの出場権を獲得した。 ディアジオ (Diageo) が主催するワールドクラスコンテストは、創造性、ストーリーテリング、テクニックを次のレベルに押し上げることで報われる、活気のあるコンテストを通じて、次世代のバーテンダーに挑戦し、刺激を与えることを目的としている。

「未来の遺産」をテーマにした今年のイベントは、世界中の最高のバーで見られる活気を反映したユニークなフレーバーの組合せとカクテルのコンセプトの発見により、バーテンダーの未来がこれまでになくエキサイティングであることを証明した。

優勝者は、その旅の一環として、特注のジョニーウォーカーブルーラベル (Johnnie Walker Blue Label) サーブで、テクノロジーを使用してスコッチウイスキーが生き生きと動き出し、新世代のサーブを高める方法を披露した。 また、ドンフリオ (Don Julio) テキーラと一緒に地元の材料を使用した、故郷と上海の両方を再考した2つのドリンクを作るという課題にも取り組んだ。 故郷のノバスコシア州ハリファックスでは、地元で収穫された野菜を使ったシチュー「ホッジポッジ」を披露し、その要素を取り入れてクラシックなエッグノッグにアレンジを加えた。 ケテルワンウォッカチャレンジ (Ketel One vodka challenge) では、ハリファックスの地元でホスピタリティコミュニティの成長をサポートするイニシアチブカクテルを創作するという課題が与えられた。 また、タンカレーNo. TEN (Tanqueray No. TEN) を使った先駆的なジンカクテル3種類も創りあげた。このカクテルは、審査員をバーテンダーの歴史と未来へと導き、各ドリンクは業界のレジェンドに敬意を表している。

シングルトンチャレンジ (Singleton challenge) は、味と音を融合させた独創的で劇的なシングルモルトスコッチウイスキーのサーブをデザインするものであった。 その集大成は上海ショーダウンファイナルチャレンジで、同氏は他の7人のファイナリストとともに、バーテンダーの境界を越え、カクテルカルチャーの未来の方向性を定める没入型バーポップアップエクスペリエンスを創りあげた。

ロンドンの受賞歴のあるコンノート・バー (Connaught Bar) のミクソロジーディレクター、アゴスティーノ・ペローネ (Agostino Perrone)、ミスターライアンエンパイア (Mr Lyan empire) の立役者、ライアン・チェティヤワルダナ (Ryan Chetiyawardana)、ニューヨークの人気バー、ミレディーズ (Milady’s) およびクローバークラブ (Clover Club) のジュリー・ライナー (Julie Reiner) など、業界で最も尊敬され、受賞歴のある才能のある人々が審査員団となり、1週間にわたる審査を行った。

ワールドクラス・グローバル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤー 2024のキーガン・マクレガーは、次のように述べている。

「ワールドクラスの旅は6年前に始まったので、ワールドクラス・グローバル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤー 2024として認められたことは本当に特別な経験です。 今週の参加者同士の友情は刺激的であり、自身が前進することができました。 私が受けた最大のアドバイスは、自分らしくあることであり、まさにそれを実行しました」。

ワールドクラスのグローバル・シニア・ブランド・マネージャーであるケビン・デラニー (Kevin Delaney) は次のように述べている。

「ワールドクラスはこの15年間でますます力をつけ、トレンドの温床であり、バーカルチャーの頂点であるという評判を高めてきました。 今年のプログラムは、プログラムとグローバルホスピタリティコミュニティにとって、15年間の学びと成長の集大成のように感じられます。 上海は伝統と現代が融合したユニークな街であり、創造性、プロフェッショナリズム、ホスピタリティが最高潮に達する素晴らしい1週間の舞台となりました。 ディアジオは長年、この素晴らしい業界の最高峰を祝うことに尽力してきました。今夜は、今年の優勝者だけでなく、過去15年間ワールドクラスに携わってきたすべての人々を祝いたいと思います。 キーガン・マクレガーをこれ以上ないほど誇りに思います。ワールドクラス・グローバル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤーとしての彼の旅のこのエキサイティングな新しい章に参加できることが待ちきれません」。

カクテル愛好家や業界の専門家が世界中から集まり、革新的でダイナミックな3週間のハイライトプログラムに参加した。 コンテストに付随して開催されたワールドクラス・カクテル・フェスティバルでは、上海とその周辺地域のカクテルとバーシーンの最高峰が披露され、100以上の会場がユニークなイベントやメニューで盛り上がりを見せた。 後閑真吾が主催する受賞歴のある上海のバー、スピーク・ロウ (Speak Low)、ソバー・カンパニー (Sober Company)、ザ・オッド・カップル (The Odd Couple)、アガベスピリッツとカクテルを専門とするメキシコ風カクテルバーであるコア・シャンハイ (Coa Shanghai)、アジアのベストバー50で14位にランクインしたホープ&セサミ広州 (Hope & Sesame Guangzhou)、上海のローカル文化とディスコ時代を紹介するクロス・ユー (Cross Yu) による受賞歴のあるカクテルバーエピック (Epic)、そして日本の影響を受けた上海のスズ・バー (Suzu Bar) では、特別ゲストのシフトが開催された。 昨年のワールドクラスのグローバル優勝者であるジェイコブ・マーティン (Jacob Martin) も、近くの広州にある高級ホテル、マンダリンオリエンタルでゲストシフトを主催した。

ワールドクラスの国際的な業界専門家グループは、コンテストの審査員を務めたり、市内のバー シーンを席巻したりするだけでなく、初のワールドクラス・メンターシップ・プログラムに参加し、業界フォーラムにも貢献した。 これは、セミナー、ワークショップ、グループディスカッションで構成され、世界中のホスピタリティ企業や各地域のプロフェッショナルが直面している、現在業界で最もホットで最も議論されているトピックについて話し合うことに焦点が当てられた。 この中には、ジュリー・ライナー (Julie Reiner)、アドリアン・ミハルチク (Adrián Michalčík)、シェリー・タイ (Shelley Tai)、アーヴィン・トリコウスキー (Ervin Trykowski) による「バイブ・アーキテクチャー」が含まれ、消費者の提供するものを完璧に補完する、感覚的な景観を構築するための重要なエレメントに参加者が没頭した。 Jing Dailyのグローバル編集長ジン・ツァン (Jing Zhang)、@likeablecocktailsのケイトリン・スチュアート (Kaitlyn Stewart)、ならびにワールドクラスおよびタンカレー (Tanqueray) のグローバルカルチャーマネージャーのジュリアナ・ペ・ベニート (Giuliana Pe Benito) による「コンテンツ・イズ・クイーン (Content is Queen) 」では、ディアジオ・ラグジュアリー (Diageo Luxury) のグローバルカルチャー責任者ジリアン・クック (Gillian Cook) が司会を務めた。 彼らは共に、今日のコンテンツクリエイターがデジタル時代の高級ブランド構築とオーディエンスへのリーチの課題にもたらす独自のソリューションを検討した。

編集者への注記

詳細についてはworldclass@thestory.co.ukまで問い合わせされたい

キーガン・マクレガーについて

ノバスコシア州ハリファックスで生まれ育ったキーガン・マクレガーは、ニューブランズウィックでクラシック音楽を学んだ後、カナダをツアー中にホスピタリティに夢中になった。

同氏の目標はシンプルで、キッチンパーティーに招待され、適切なドリンクを手にしているかのような気分にさせるよう、常にお客様に温かいおもてなしを提供することである。 同氏は、顧客や仲間を教育し、スピリッツの世界への注目を高めることで、パブが中心の市場の成長に貢献しようと絶えず努力している。 ワールドクラスカナダへの出場は今回で3回目。

ワールドクラスについて

ワールドクラスの使命は、人々がよりよい飲み物を飲めるように刺激し、その過程で忘れられない体験を生み出すことである。 自宅でもバーでも、ワールドクラスは消費者が何を、どこで、どのように飲むかについて考え、気を配り、そうすることでカクテル文化の最高のものを発見するよう促している。

ワールドクラスは、過去15年間、世界中の40万人以上のバーテンダーをサポート、トレーニング、刺激し、世界最高級のスピリッツと提携してきた。 ワールドクラスは、最新のドリンク、トレンド、カクテルレシピ、業界の洞察に関する情報を提供する、世界のドリンク業界の権威である。

ワールドクラス・インダストリー・フォーラム (WORLD CLASS INDUSTRY FORUM) について

ワールドクラスは、世界で最も尊敬され称賛されている人材が集まる世界的な集まりであり、ワールドクラス・インダストリー・フォーラムの取り組みを通じて、創造性を刺激する会話が育まれる。 インダストリー・フォーラムは、コミュニティを統合し、業界を代表する人々が洞察を共有し、影響について議論し、業界の人々にとって永続的な遺産を築くことを奨励するプラットフォームを提供している。 テクノロジーを駆使したミクソロジーの導入から、ゲストとの感情的なつながりをキュレーションする芸術であるバイブ・アーキテクチャーまで、コミュニティはカクテル文化を変革し、すべてのカクテル愛好家に次のレベルの体験を提供することに尽力している。 今年のワールドクラス・インダストリー・フォーラムでは、まったく新しい1対1のメンターシップ・プログラムも導入され、ファイナリストは、ワールドクラスの殿堂入りを含む業界の世界トップクラスの人材から専用の時間とカスタマイズされた指導を受ける機会を得ることができる。

ディアジオについて

ディアジオは、スピリッツとビールのカテゴリーにわたる優れたブランドのコレクションを備えた、飲料アルコールの世界的リーダーである。 これらのブランドには、モートラック (Mortlach)、ジョニーウォーカー (Johnnie Walker)、クラウンロイヤル (Crown Royal)、J&B、ブキャナンズ (Buchanan’s) ウイスキー、スミノフ (Smirnoff)、シロック (Cîroc)、ケテルワン (Ketel One) ウォッカ、キャプテンモルガン (Captain Morgan)、ベイリーズ (Baileys)、ドンフリオ (Don Julio)、タンカレー (Tanqueray)、ギネス (Guinness) が含まれる。 ディアジオはグローバル企業であり、その製品は世界180ヵ国以上で販売されている。 同社はロンドン証券取引所 (DGE) およびニューヨーク証券取引所 (DEO) の両方に上場している。 ディアジオ、その従業員、ブランド、業績の詳細については、www.diageo.comを参照されたい。 情報、取り組み、ベストプラクティスの共有方法については、ディアジオのグローバルな責任ある飲酒リソースであるwww.DRINKiQ.comを参照されたい。 「Celebrating life, every day, everywhere (いつでもどこでも人生を謳歌しよう) 」

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5302bd3b-3121-4749-99a0-d84cd2c29e3c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb19c4c7-6bed-4a57-8899-d93b778cba83

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a0c8e48-d3c5-4f97-b664-7f1111d36491