VALLOUREC COMPLETE SES SOLUTIONS D’ISOLANTS THERMIQUES POUR LINE PIPE, AVEC L'ACQUISITION DE THERMOTITE DO BRASIL

Meudon (France), le 16 septembre 2024 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, a conclu un accord définitif pour acquérir auprès de Mattr (MATR.TO) 100 % des actions de sa filiale Thermotite do Brasil Ltda, un fournisseur spécialisé dans les services de revêtement isolant thermique pour les pipelines de l'industrie pétrolière et gazière offshore. Le prix d'acquisition s'élève à 17,5 millions USD, hors dette et trésorerie, sous réserve des ajustements de prix habituels (y compris le besoin en fonds de roulement).

L’usine de Thermotite est située sur le site industriel de Vallourec à Serra, dans l'État d'Espírito Santo. Cette acquisition renforcera la stratégie de montée en gamme de Vallourec, l’intégration de cette expertise dans sa chaine de valeur industrielle, tout en améliorant son expertise technique pour les marchés offshores en particulier en eaux profondes.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, a déclaré « Cette acquisition constitue une nouvelle étape dans notre stratégie visant à offrir des solutions intégrées haut de gamme pour les projets offshore les plus complexes. L'expertise de Thermotite complète parfaitement notre portefeuille de solutions de revêtements anticorrosion, et permet de proposer à nos clients des solutions tubulaires complètes et sur mesure. En renforçant notre présence au Brésil, un marché clé pour l'industrie offshore, nous sommes bien positionnés pour tirer parti de la demande croissante de solutions tubulaires premium, tant sur le marché intérieur que sur les marchés d'exportation à forte valeur ajoutée. »

La transaction, dans le cadre de laquelle Vallourec acquerra 100 % des actions de Thermotite do Brasil, est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment des approbations réglementaires.

Vallourec confirme ses objectifs précédemment annoncés, visant à réduire son endettement au second semestre 2024 et à faire un retour aux actionnaires au plus tard en 2025.

