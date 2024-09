Akur8 obtiene $120 Millones en Financiamiento Serie C para Impulsar el Crecimiento de su Plataforma Actuarial de Última Generación

PARÍS y LONDRES y NUEVA YORK, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, la plataforma de tarificación y provisiones para seguros impulsada por el aprendizaje automático, anunció hoy que ha asegurado $120 millones en financiación de serie C, elevando su inversión total recaudada a $180 millones. Esta última ronda de financiación fue liderada por One Peak, una destacada firma de capital de crecimiento que invierte en empresas de software en expansión, con la participación de Partners Group, una de las mayores firmas en la industria global de mercados privados, e inversor histórico Guidewire Software, Inc. (NYSE). La nueva financiación fortalecerá significativamente la capacidad de Akur8 para expandir su portafolio de productos e impulsar su crecimiento en mercados clave a nivel mundial.

Desarrollada específicamente para aseguradoras, Akur8 ha estado revolucionando el proceso de tarificación de seguros no vida con IA transparente desde 2019. Su plataforma totalmente integrada alojada en la nube permite a las aseguradoras tarificar a una velocidad sin precedentes, influyendo directamente en los resultados financieros y mejorando las evaluaciones de riesgos. Con la reciente adquisición de la plataforma de provisiones Arius (leer comunicado de prensa), Akur8 amplía aún más su portafolio de productos y base de clientes, aumentando el valor añadido a las aseguradoras a nivel mundial.

La nueva financiación se utilizará para:

Impulsar la innovación de productos: Akur8 invertirá en I+D para enriquecer su plataforma de tarificación de seguros con dos nuevos módulos:

(1) Optim , que permite a las aseguradoras determinar la estrategia de tarificación óptima para cumplir sus objetivos comerciales.

(2) Deploy , la nueva función de cambios de tarifas de Akur8, que permite a los equipos de tarificación llevar sus tarifas a producción de manera fluida.

Akur8 invertirá en I+D para enriquecer su plataforma de tarificación de seguros con dos nuevos módulos: (1) , que permite a las aseguradoras determinar la estrategia de tarificación óptima para cumplir sus objetivos comerciales. (2) , la nueva función de cambios de tarifas de Akur8, que permite a los equipos de tarificación llevar sus tarifas a producción de manera fluida. Impulsar el crecimiento aprovechando la reciente adquisición de Arius: A medida que Akur8 entra en el sector de provisiones de seguros, se enfocará estratégicamente en nuevos segmentos de mercado y reforzará el puente de contacto entre provisiones y tarificación. Con su amplia experiencia en SaaS e IA, Akur8 acelerará el desarrollo de productos de la plataforma Akur8 Reserving .

A medida que Akur8 entra en el sector de provisiones de seguros, se enfocará estratégicamente en nuevos segmentos de mercado y reforzará el puente de contacto entre provisiones y tarificación. Con su amplia experiencia en SaaS e IA, Akur8 acelerará el desarrollo de productos de la plataforma . Acelerar la expansión global: Además de I+D, esta financiación será fundamental para impulsar la expansión estratégica de Akur8 en mercados de crecimiento clave, particularmente en América del Norte. Al fortalecer su presencia en esta región, Akur8 penetrará en nuevos segmentos de clientes y adaptará sus ofertas para abordar las demandas únicas de estos mercados.

"Esperamos colaborar estrechamente con nuestros nuevos inversores One Peak y Partners Group, dos destacadas firmas de inversión que comparten nuestra visión de innovación y excelencia. Con su apoyo, estamos comprometidos a acelerar nuestros esfuerzos en el desarrollo de productos y mantenernos a la vanguardia de las tendencias de la industria para ofrecer una plataforma actuarial integrada e inigualable para aseguradoras a nivel mundial" declaró Samuel Falmagne, CEO y cofundador de Akur8.

Brune de Linares, directora de clientes y cofundadora de Akur8, añadió: "Esta última ronda de financiación nos permitirá satisfacer mejor las necesidades en evolución de nuestros clientes, mejorar su eficiencia operativa y equiparlos con herramientas innovadoras para prosperar en un panorama de seguros cada vez más competitivo. Estamos entusiasmados con las oportunidades de crecimiento y los avances que esta inversión representa para nuestro éxito continuo".

Humbert de Liedekerke Beaufort, cofundador y socio director de One Peak, comentó: "Akur8 ofrece una plataforma actuarial verdaderamente única, alojada en la nube cuyo proceso integral end-to-end utiliza exclusivos algoritmos de aprendizaje automático para aportar velocidad y precisión al proceso de tarificación de las aseguradoras, garantizando al mismo tiempo total transparencia, auditabilidad y control sobre los modelos creados. Estamos impresionados particularmente por la interfaz amigable de Akur8 y su facilidad de uso, además de su gran reputación entre las principales aseguradoras del mundo por su sobresaliente servicio al cliente. Esperamos trabajar estrechamente con el experimentado equipo ejecutivo de Akur8 mientras trazan el próximo capítulo de su expansión global, fortalecen su liderazgo en el mercado y continúan su camino de innovación en la industria".

Pierre Curis, Private Equity Technology, Partners Group, comenta: "Akur8 ha desarrollado una plataforma de tarificación de última generación diferenciada que se beneficia del creciente impulso hacia la sofisticación entre las aseguradoras y de la progresiva adopción de nuevas tecnologías. Estamos emocionados de apoyar a un equipo de gestión ambicioso, comprometido con la innovación y la satisfacción del cliente, mientras emprenden esta nueva y emocionante fase de crecimiento".

Walter Billet Avocats actuó como asesor legal de Akur8 en esta transacción y ha estado asesorando a la empresa desde su creación. Perella Weinberg Partners desempeñó el rol de asesor financiero de Akur8 en el contexto de esta transacción.

Sobre Akur8:

Akur8 está transformando la industria de seguros no vida con su innovadora suite de soluciones de tarificación y provisiones. Nuestra plataforma integral de tarificación y provisiones de última generación combina tecnología de punta con excelencia actuarial para generar valor comercial, brindando eficacia, rendimiento, transparencia y excelencia a aseguradoras de todos los tamaños.

Akur8 sirve a más de 250 clientes en más de 40 países, incluyendo AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine y MS&AD. Más de 3000 actuarios utilizan Akur8 diariamente para construir sus modelos de tarificación y proyecciones de provisiones en todas las líneas de negocio.

Sobre One Peak:

One Peak es una destacada firma de capital de crecimiento especializada con $2.0 mil millones en activos bajo gestión que invierte en empresas tecnológicas en fase de expansión. One Peak proporciona capital de crecimiento, experiencia operativa y acceso a su extensa red a emprendedores excepcionales, con el objetivo de transformar negocios innovadores y en rápido crecimiento en líderes de categoría duraderos. Además de Akur8, las inversiones de One Peak incluyen Ardoq, Coro, Cymulate, Deepki, Docplanner, Keepit, Lucca, Neo4J, Pandadoc, Spryker, y muchos más. Para más información, visite www.onepeak.tech .

Sobre Partners Group:

Partners Group es una de las firmas más destacadas en la industria global de mercados privados, con alrededor de 1,800 profesionales y aproximadamente USD 150 mil millones en activos bajo gestión. La firma cuenta con programas de inversión y mandatos personalizados que abarcan capital y crédito privado, infraestructura, bienes raíces y regalías. Con su legado empresarial en Suiza y su presencia principal en Colorado, Estados Unidos, Partners Group se distingue por su enfoque singular y distintivo en comparación con el resto de la industria. La firma aprovecha su cultura diferenciada y su enfoque orientado operativamente para identificar campos de inversión atractivos y construir negocios y activos en líderes del mercado. Para más información, visite www.partnersgroup.com o síganos en LinkedIn.

