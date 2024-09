Cellebrite améliore sa solution analytique d’investigation avec Amazon Web Services (AWS)

Les fonctionnalités de Pathfinder sont désormais disponibles via le cloud, offrant aux forces de l’ordre de nouvelles options de déploiement pour accélérer la justice

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq : CLBT), une entreprise leader dans le secteur des solutions d’investigation numérique de premier plan pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui le lancement de Pathfinder dans le cloud avec Amazon Web Services (AWS) (Nasdaq : AMZN), permettant aux clients d’accéder à la solution analytique d’investigation de pointe de Cellebrite, Pathfinder, par le biais d’un cloud privé virtuel (VPC) sécurisé d’Amazon.



À présent disponible pour une utilisation sur site et dans le cloud, Pathfinder réduit considérablement le temps passé par les enquêteurs et les analystes sur les affaires, car ses facultés d’intelligence artificielle (IA) permettent d’identifier rapidement des données et des connexions pertinentes sur de multiples appareils. La solution identifie l’argot et les termes associés aux activités criminelles et permet aux enquêteurs de rechercher et de classer les images explicites, réduisant ainsi le volume d’exposition aux images et aux sons dérangeants. Grâce à la reconnaissance optique des caractères (OCR), Pathfinder rend également les données facilement consultables en scannant et en convertissant le texte des images et des appareils. En outre, grâce aux services de traduction automatisés de Cellebrite Pathfinder, les organismes chargés de l’application de la loi peuvent rapidement surmonter les barrières linguistiques, en accédant rapidement aux données critiques et aux informations sur les preuves numériques dans plusieurs langues.

Pathfinder dans le cloud AWS, composante de la plateforme Case-to-Closure (C2C) de Cellebrite, permet aux agences de toutes tailles d’éliminer à la fois la nécessité d’acheter et de maintenir des serveurs physiques, ainsi que la dépendance commune à l’égard des salles de serveurs dédiées et des salles sécurisées des installations d’informations compartimentées sensibles (SCIF). Grâce à cette mise à jour, les clients peuvent désormais faire évoluer rapidement le stockage et les ressources en fonction de la demande, tout en préservant ces dernières puisqu’ils ne paient que pour ce qui est nécessaire.

Les autres fonctionnalités clés de Pathfinder dans le cloud AWS sont les suivantes :

Mise en service rapide des ressources : avec le cloud, les entreprises peuvent rapidement mettre en service et hors service des ressources en fonction de leurs besoins, alors que les installations traditionnelles sur site nécessitent des délais plus longs pour l’approvisionnement en ressources.

avec le cloud, les entreprises peuvent rapidement mettre en service et hors service des ressources en fonction de leurs besoins, alors que les installations traditionnelles sur site nécessitent des délais plus longs pour l’approvisionnement en ressources. Haute disponibilité et redondance : Amazon VPC offre aux clients une haute disponibilité, une redondance en temps réel et des fonctionnalités de basculement avec une sécurité des données et une continuité de l’activité solides, éliminant ainsi la nécessité d’investir dans une infrastructure à haute disponibilité.

Amazon VPC offre aux clients une haute disponibilité, une redondance en temps réel et des fonctionnalités de basculement avec une sécurité des données et une continuité de l’activité solides, éliminant ainsi la nécessité d’investir dans une infrastructure à haute disponibilité. Infrastructure et sécurité et conformité modulables : les clients peuvent moduler leur infrastructure ainsi que les contrôles de sécurité et de conformité en fonction des besoins de leur organisation, sans avoir recours à du matériel physique.



« Les organismes chargés de l’application de la loi et de la sécurité publique ont tout à gagner à utiliser des solutions analytiques d’investigation dans le cloud », a déclaré Cam Cowdery, détective au sein de la police de Nampa et membre du groupe de travail sur la criminalistique numérique de Treasure Valley. « La fusion de l’adaptabilité d’un cloud privé virtuel sécurisé avec les fonctionnalités analytiques pilotées par l’IA de Pathfinder permet aux examinateurs, aux enquêteurs et aux détectives d’accéder plus rapidement aux preuves et de résoudre les affaires plus rapidement. »

« Alors que les preuves numériques continuent d’augmenter en volume et en complexité, il est essentiel que les enquêteurs aient accès à une solution cloud sécurisée et alimentée par l’IA qui réponde aux exigences de leur organisation », a expliqué Ronnen Armon, responsable des produits et des technologies, Cellebrite. « Pathfinder exploite Amazon VPC pour permettre aux agences de faire évoluer rapidement et à moindre coût leurs ressources et leur infrastructure afin de répondre aux besoins en constante évolution et d’accélérer l’analyse des preuves numériques. »

Pour de plus amples informations sur Cellebrite Pathfinder, consultez le site https://cellebrite.com/en/pathfinder/.

