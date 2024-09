ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 septembre 2024 au 13 septembre 2024

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 9 septembre 2024 au 13 septembre 2024

Paris-La Défense, le 16 septembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 9 septembre 2024 au 13 septembre 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-09 FR0000074148 2307 50,017382 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-10 FR0000074148 2221 49,981900 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-11 FR0000074148 2214 49,618451 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-12 FR0000074148 2230 46,771906 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-13 FR0000074148 2752 45,832903 XPAR TOTAL 11724 48,335777



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

