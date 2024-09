Le CN annonce une émission de 750 M$ US de titres d’emprunt

MONTRÉAL, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui une émission publique de titres d’emprunt d’un capital total de 750 millions de dollars américains de billets 4,375 % échéant en 2034. Le CN prévoit que la clôture du placement aura lieu le 18 septembre 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Le CN entend affecter le produit net tiré du placement à ses besoins généraux, ce qui pourrait comprendre le remboursement par anticipation et le refinancement de ses titres d’emprunt en circulation, le rachat de ses actions, des acquisitions et d’autres occasions d’affaires.

Le placement de titres d’emprunt est réalisé aux États-Unis en vertu d’une déclaration d’inscription préalable, actuellement en vigueur, datée du 2 avril 2024.

Les coteneurs de livres actifs du placement de titres d’emprunt sont BNP Paribas Securities Corp., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC et RBC Capital Markets, LLC. Les principaux cochefs de file du placement de titres d’emprunt sont : BofA Securities, Inc., BMO Capital Markets Corp., Scotia Capital (USA) Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., TD Securities (USA) LLC et U.S. Bancorp Investments, Inc. Les cochefs de file du placement de titres d’emprunt sont CIBC World Markets Corp., Desjardins Securities Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC.

On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus qui l’accompagne en ce qui concerne le placement en communiquant avec BNP Paribas Securities Corp., 787 7th Avenue, New York (New York) 10019, téléphone : 1 800 854-5674; avec J.P. Morgan Securities LLC, a/s Broadridge Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood (New York) 11717, téléphone : 1 212 834-4533; ou avec Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis (MN) 55402, à l’attention de WFS Customer Service, téléphone : 1 800 645-3751, courriel : wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Le présent communiqué ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans un territoire dans lequel il serait illégal d’effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l’inscription ou la prise d’effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et au golfe du Mexique, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, notamment les énoncés portant sur le refinancement potentiel de titres d’emprunt ainsi que sur le moment et la réalisation du placement de titres d’emprunt proposé, lequel est assujetti aux droits de résiliation habituels et aux conditions de clôture habituelles. De par leur caractère, les énoncés prospectifs supposent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et supposent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent, notamment : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les autorités de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites et aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra aussi trouver une description des principaux facteurs de risque concernant le CN dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exige la législation applicable en valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé prospectif. L’information diffusée sur notre site Web ou accessible par son intermédiaire n’est pas intégrée par renvoi dans le présent communiqué.





