Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Malay Portuguese Thai Spanish

国連が支援する公開書簡にジリアン・アンダーソン (Gillian Anderson) とフォレスト・ウィテカー (Forest Whitaker) も署名し、世界中の2人に1人の子供に影響を与えている暴力という憂慮すべき危機に立ち向かうよう各国政府に呼びかけ