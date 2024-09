EssilorLuxottica et Meta annoncent un partenariat de long terme

structurant le futur des lunettes intelligentes

Forts du succès des lunettes Ray-Ban Meta, les deux pionniers visent à écrire ensemble

le destin des ʺwearablesʺ

Paris, France (17 septembre 2024) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd'hui l’extension de son partenariat avec Meta Platforms via un nouvel accord de long terme qui prévoit une collaboration des parties jusqu’au cours de la prochaine décennie pour développer plusieurs générations de lunettes intelligentes. Les deux groupes travaillent ensemble avec succès depuis 2019 et ont donné naissance à deux générations de lunettes intelligentes sous la marque Ray-Ban qui ont levé les freins à l'adoption de ces produits et ont redéfini le potentiel des ʺwearablesʺ dans la vie des consommateurs.

En parvenant à un équilibre optimal entre forme et fonction, et en s’appuyant sur les atouts combinés des deux groupes – l’expertise dans l’industrie optique et le réseau commercial de gros et de détail d’EssilorLuxottica et les avancées technologiques de Meta-, Ray-Ban Meta a généré enthousiasme et large adoption de la catégorie. Devenues un produit grand public, ces lunettes suscitent une forte demande dans les pays où elles sont disponibles, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et de nombreux pays européens, dont l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne et l'Irlande, l’Italie, la Norvège, l’Espagne et la Suède.

« Au cours des six dernières décennies, EssilorLuxottica a mené la transformation et la modernisation de l’industrie de l’optique-lunetterie, se positionnant parmi les principaux innovateurs mondiaux. Nous investissons des centaines de millions chaque année dans la R&D pour créer des produits qui améliorent la qualité de vie de milliards de personnes et ont un impact sur leur vision du monde et des autres. Le travail incroyable que nous avons accompli avec Meta ne fait que commencer et représente déjà une étape importante dans notre aventure visant à faire des lunettes la porte d’entrée vers le monde connecté. Je tiens à remercier l’équipe EssilorLuxottica et Rocco Basilico, notre Chief Wearables Officer, ainsi que l’équipe Meta pour l’excellent travail réalisé. Nous sommes impatients de continuer à tracer ensemble le futur de la catégorie », a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.

« Je suis fier du travail déjà accompli avec EssilorLuxottica et je suis enthousiaste de notre feuille de route à long terme. Nous avons l’opportunité de faire des lunettes la prochaine plateforme technologique majeure, intégrant également une dimension mode » a déclaré Mark Zuckerberg, Fondateur et Président-Directeur Général de Meta.

Lancée par EssilorLuxottica et Meta à l’automne 2023, la dernière génération de lunettes Ray-Ban Meta intègre une technologie avancée parfaitement intégrée aux montures emblématiques de Ray-Ban. Elles donnent aux consommateurs des « super pouvoirs », tels que la possibilité de passer des appels téléphoniques, de capturer et de partager des photos et des vidéos, d’écouter de la musique, ainsi que de diffuser du contenu en direct. Être connecté avec leurs proches en mode « mains libres » leur permet de véritablement vivre l'instant présent. L'intégration récente de Meta AI, aux États-Unis et au Canada, leur ouvre la possibilité d’agir, d’être inspiré et de se connecter plus facilement avec ceux qui leurs sont chers.

