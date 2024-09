Ipsos : Investissement du fonds Lac1

Investissement du fonds Lac1



Paris, 17 septembre 2024 – Le Conseil d’administration d’Ipsos considère que la décision du fonds Lac1 de devenir un actionnaire important et de long terme de la compagnie est une excellente nouvelle. Le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d’investisseurs français et internationaux, est dédié à l’accompagnement de grandes entreprises multinationales cotées sur le long terme.

C’est un témoignage positif sur l’importance du métier d’Ipsos, qui consiste à fournir des informations et des analyses précises et claires sur les évolutions de la Société, des marchés et des personnes.

Ipsos s’est construit une position de leader mondial et compte bien poursuivre son développement tant en France et qu’à l’international. Lac1 par son investissement démontre sa confiance dans le potentiel de croissance à long terme d'Ipsos, compte tenu à la fois de son empreinte géographique, de ses antécédents et de sa technologie innovante.

L’investissement de Lac1 est une garantie nouvelle que les ambitions de croissance d’Ipsos seront soutenues dans le futur.

Le Conseil d’administration d’Ipsos proposera Bpifrance Investissement comme administrateur de la société à la prochaine assemblée générale de ses actionnaires qui se tiendra en mai 2025.

Pièce jointe : Communiqué de Bpifrance

