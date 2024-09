Correction: Compagnie de l'Odet : Résultats conformes aux attentes après d’importants mouvements de périmètre

Résultats du premier semestre 2024 Le 16 septembre 2024

Résultats conformes aux attentes

après d’importants mouvements de périmètre

Les évolutions de périmètre et reclassements en activités cédées ou en cours de cession conformément à la norme IFRS 5, comprennent :





- Bolloré Logistics cédé le 29 février 2024, reclassé en 2023 en activité en cours de cession ;

- Lagardère, consolidé par Vivendi en intégration globale à compter du 1er décembre 2023 ;

- Editis, déconsolidé depuis le 21 juin 2023 et cédé le 14 novembre 2023.

Chiffre d’affaires : 10 591 millions d’euros, +4 % à périmètre et change constants.

à périmètre et change constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1) (2)) : 611 millions d’euros, +10 % (3), porté par la Communication, malgré des résultats en repli dans la Logistique pétrolière et l’Industrie.

Résultat net : 3 869 millions d’euros contre 207 millions d’euros au 1 er semestre 2023, intégrant la plus-value nette provisoire de cession de Bolloré Logistics (3,7 milliards d’euros). Résultat net part du Groupe : 2 211 millions d’euros. Trésorerie nette Compagnie de l’Odet hors Vivendi : 5 614 millions d’euros au 30 juin 2024 (1 734 millions d’euros incluant Vivendi).





Résultats du premier semestre 2024

Le Conseil d’administration de Compagnie de l’Odet, réuni le 16 septembre 2024, a arrêté les comptes du premier semestre 2024.

Le chiffre d’affaires s’élève à 10 591 millions d’euros, en hausse de 4 % à périmètre et taux de change

constants :

Bolloré Energy : 1 316 millions d’euros, -6 %, dans un contexte général de baisse des volumes (FOD notamment), et, dans une moindre mesure, de diminution des prix de vente des produits pétroliers ;





Communication (Vivendi) : 9 051 millions d’euros, +6 %, attribuable principalement à la croissance de Lagardère

(+10 %) et de Groupe Canal+ (+3 %) ;





(+10 %) et de Groupe Canal+ (+3 %) ; Industrie : 178 millions d’euros, +21 %, en raison de la reprise des livraisons des Bluebus à la RATP et de la progression de l’activité Systèmes.





En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse, compte tenu de +3,9 milliards d’euros de variations de périmètre (dont principalement +3,8 milliards d’euros correspondant à la consolidation en intégration globale de Lagardère chez Vivendi depuis le 1er décembre 2023) et de +22 millions d’euros d’effets de change (appréciation de l’Euro par rapport au Dollar US et dépréciation par rapport au Zloty, à la Livre Sterling et au Franc Suisse).

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA (4)) s’établit à 611 millions d’euros, en hausse de +10 % à périmètre et taux de change constants :

Bolloré Energy ( 5 ) : 18 millions d’euros, -20 %, impacté par la baisse des volumes des produits pétroliers (principalement sur le FOD) ;





: 18 millions d’euros, -20 %, impacté par la baisse des volumes des produits pétroliers (principalement sur le FOD) ; Communication : 708 millions d’euros ( 6 ) , +15 %, grâce principalement à la progression de Lagardère et à la hausse de la contribution d’UMG (impacté négativement en 2023 par la mise en place du plan de rémunérations en actions) ;





, +15 %, grâce principalement à la progression de Lagardère et à la hausse de la contribution d’UMG (impacté négativement en 2023 par la mise en place du plan de rémunérations en actions) ; Industrie (5) : -70 millions d’euros, en baisse de -17 millions d’euros en données brutes par rapport au premier semestre 2023, malgré l’amélioration des résultats des Systèmes et des Films.





Le résultat financier s’établit à 28 millions d’euros contre -27 millions d’euros au premier semestre 2023.

Il intègre une augmentation des produits de placements, la plus-value de cession de l’activité Ticketing & Live chez Vivendi (106 millions d’euros), compensant l’accroissement des charges financières (y compris locatives) lié à l’intégration de Lagardère dans Vivendi.



Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles ressort à -49 millions d’euros contre

-41 millions d’euros au premier semestre 2023. Il intègre les quotes-parts de résultat net de MultiChoice, de Viu et de Viaplay pour -67,2 millions d’euros. Ces contributions négatives sont en partie compensées par celle du Groupe Socfin à hauteur de +18 millions d’euros.

Après prise en compte de -137 millions d’euros d’impôts (contre -139 millions d’euros au premier semestre 2023),

le résultat net consolidé s’établit à 3 869 millions d’euros, contre 207 millions d’euros au premier semestre 2023. Cette forte hausse intègre la plus-value nette provisoire de cession de Bolloré Logistics de 3,7 milliards d’euros.

Le résultat net part du Groupe ressort à 2 211 millions d’euros contre 46 millions d’euros au premier semestre 2023.

Les capitaux propres s’établissent à 36 628 millions d’euros, contre 32 707 millions d’euros au 31 décembre 2023, compte tenu de l’impact de la plus-value de cession de Bolloré Logistics sur le résultat net du Groupe.

Au 30 juin 2024, Compagnie de l’Odet (incluant Bolloré et hors Vivendi) affiche une trésorerie nette positive de 5 614 millions d’euros contre 932 millions d’euros à fin 2023. Incluant Vivendi, la trésorerie nette du Groupe est également positive à 1 734 millions d’euros contre un endettement de -1 907 millions d’euros au 31 décembre 2023, prenant en compte :

la hausse de la trésorerie nette de Compagnie de l’Odet hors Vivendi de 4 682 millions d’euros principalement à la suite de la réalisation de la cession de 100 % de Bolloré Logistics à CMA CGM.

l’augmentation de l’endettement de Vivendi de 1 041 millions d’euros, principalement liée aux achats de titres (Multichoice, Viaplay, Viu, Lagardère) ainsi qu’aux rachats d’actions.

A fin juin 2024, Compagnie de l’Odet (incluant Bolloré et hors Vivendi) dispose de 10 milliards d’euros de disponibilités et de lignes confirmées.

Structure du Groupe

Opérations réalisées par Compagnie de l’Odet

Achat d’actions Bolloré SE par Compagnie de l’Odet Entre mars et août 2024, Compagnie de l’Odet a acquis 19,4 millions d’actions Bolloré SE (0,68 % du capital) pour un montant de 111,2 millions d’euros.



Opérations réalisées par Bolloré

Cession de Bolloré Logistics à CMA CGM Le 29 février 2024, le Groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM ont annoncé la réalisation de la cession de 100 % de Bolloré Logistics à CMA CGM. Le prix de cession des actions encaissé s’établit à 4,850 milliards d’euros , après estimation provisoire de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation. La plus-value nette consolidée est estimée à 3,7 milliards d’euros .



Acquisitions complémentaires de titres UMG Le 25 et 26 juillet 2024, le Groupe Bolloré a réalisé l’acquisition de 9,2 millions d’actions UMG NV supplémentaires pour 197 millions d’euros.



Programme de rachat d’actions Bolloré SE Au 11 Septembre 2024, Bolloré SE a acquis 1,7 million d’actions pour un montant de 10,0 millions d’euros dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 22 mai 2024.



Opérations réalisées par Vivendi

Rachat d’actions par Vivendi Au 11 septembre 2024, les rachats d’actions ont totalisé 342 millions d’euros, soit 35,1 millions d’actions, dont 155 millions d’euros décaissés au 30 juin 2024. Vivendi détient à ce jour directement 38,1 millions de ses propres actions, soit 3,70 % de son capital social.



Acquisitions par Groupe Canal+ de plusieurs participations structurantes ( 7 ) Viu : le 20 juin 2024, Groupe Canal+ a augmenté sa participation à 36,8 % dans Viu (contre 30 % précédemment), un service de streaming leader en Asie, conformément aux termes de l’opération annoncée en 2023. A l’issue de cet investissement, Groupe Canal+ dispose d’une option à sa main pour augmenter sa participation dans Viu à 51 % ; Viaplay : Le 9 février 2024, à l’issue d’une recapitalisation finalisée avec succès, Groupe Canal+ a augmenté sa participation à 29,33 % dans Viaplay, leader scandinave de la télévision payante et du streaming, confirmant ainsi sa position de premier actionnaire ; MultiChoice Group : le 4 juin 2024, les groupes Canal+ et MultiChoice ont publié une circulaire conjointe destinée aux actionnaires de MultiChoice, qui porte sur l’offre obligatoire émise par Groupe Canal+ pour acquérir les parts de MultiChoice qu’il ne détient pas déjà, au prix d'achat de 125 ZAR par action payable en espèces, soit une valorisation totale de Multichoice de 2,6 milliards d’euros (actions de trésorerie exclues). Au 30 juin 2024, Groupe Canal+ détient 200 millions d’actions Multichoice, soit 45,20 % du capital. A cette date, le prix d’acquisition de la participation de Groupe Canal+ dans Multichoice s’élève à 1 221 millions d’euros (soit un cours moyen de 113,95 ZAR).



Poursuite des opérations de simplification

Compagnie de Cornouaille Le 17 juillet 2024, réalisation définitive de la fusion-absorption simplifiée de Compagnie de Cornouaille par Bolloré SE. Bolloré SE détient désormais directement les participations dans UMG (18 %) et Vivendi

(29,3 %), antérieurement détenues par Compagnie de Cornouaille.



Périmètre Rivaud Le 12 septembre 2024, dans le cadre de la rationalisation et de la simplification des structures du Groupe, Bolloré SE annonce son intention de mettre en œuvre trois offres publiques de retrait suivies de retraits obligatoires (« OPR-RO ») sur les actions de Compagnie du Cambodge, Financière Moncey et Société Industrielle et Financière de l’Artois. Ces offres prendront la forme d’offres publiques alternatives payables, soit en espèces (branche achat), soit en actions UMG (branche échange), soit une combinaison des deux. Les termes proposés sont les suivants, qui s’entendent, pour Compagnie du Cambodge ainsi que pour Financière Moncey, après la division par 100 de la valeur nominale de leurs actions qui sera décidée par l’Assemblée générale extraordinaire de leurs actionnaires le 21 octobre 2024 : pour l’offre de Bolloré SE sur Compagnie du Cambodge : (i) branche achat : 93 euros par action Compagnie du Cambodge ; (ii) branche échange : 4,07 actions Universal Music Group (UMG) pour 1 action Compagnie du Cambodge ; pour l’offre de Bolloré SE sur Financière Moncey : (i) branche achat : 118 euros par action Financière Moncey ; (ii) branche échange : 5,17 actions UMG pour 1 action Financière Moncey ; pour l’offre de Bolloré SE sur Société Industrielle et Financière de l’Artois : (i) branche achat :

9 300 euros par action Société Industrielle et Financière de l’Artois ; (ii) branche échange :

407 actions UMG pour 1 action Société Industrielle et Financière de l’Artois. Ces offres seront mises en œuvre après les opérations de fusion-absorption de Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et du Gard par Compagnie du Cambodge et de Compagnie des Tramways de Rouen par Financière Moncey, qui seront présentées aux Assemblées générales extraordinaires de ces sociétés le 21 octobre 2024. La réalisation de ces offres sera conditionnée à une décision de conformité de l’AMF.



Chiffres clés consolidés de Compagnie de l’Odet

(en millions d’euros) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Variation Chiffre d'affaires 10 591 6 230 70% EBITDA (1) 890 608 46% Amortissements et provisions (279) (153) Résultat opérationnel ajusté (EBITA (1)) 611 455 34% Amortissements issus des PPA et retraitement IFRS 16 des concessions et autres (1)(2) (275) (111) Résultat opérationnel 336 344 (2%) dont mises en équivalence opérationnelles (3) 98 99 Résultat financier 28 (27) Part dans le résultat net des sociétés



mises en équivalence non-opérationnelles (49) (41) Impôts (137) (139) Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 3 692 71 Résultat net 3 869 207 Résultat net part du Groupe 2 211 46 Minoritaires 1 658 161 30 juin 2024 31 décembre 2023 Variation Capitaux propres 36 628 32 707 3 921 dont part du Groupe 13 589 11 549 2 040 Endettement net du Groupe / (Trésorerie) (1 734) 1 907 (3 641) Gearing (4) n.a. 6 %

(1) Voir glossaire.

(2) Incluant -95 millions d’euros d’accord transactionnel avec des investisseurs institutionnels de Vivendi.

(3) Dont pour le 1er semestre 2024, la contribution d’UMG mise en équivalence opérationnelle (+35 millions d’euros chez Vivendi et +65 millions d’euros chez Compagnie de l’Odet) contre, au 1er semestre 2023, la contribution d’UMG (+25,5 millions d’euros chez Vivendi et +46,5 millions d’euros chez Compagnie de l’Odet) et la contribution de Lagardère mise en équivalence opérationnelle (26 millions d’euros chez Vivendi).

(4) Gearing : ratio d’endettement net / fonds propres.

Évolution du chiffre d’affaires par activité

(en millions d’euros) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Croissance Croissance publiée organique Bolloré Energy 1 316 1 354 (3%) (6%) Communication (Vivendi) 9 051 4 696 93% 6% Industrie 178 148 21% 21% Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 45 33 38% 13% Total 10 591 6 230 70% 4%

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre





(en millions d’euros) 1er trimestre 2ème trimestre 2024 2023 organique 2023 2024 2023 organique 2023



Bolloré Energy 655 740 712 661 664 641 Communication (Vivendi) 4 274 4 055 2 290 4 778 4 502 2 407 Industrie 75 74 74 104 74 74 Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 20 17 15 26 24 18 Total 5 024 4 886 3 090 5 567 5 263 3 140









Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)





(en millions d’euros) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Croissance

publiée Croissance

organique Bolloré Energy (1) 18 22 (20%) (20%) Communication 708 515 37% 15% Vivendi (2) 619 444 39% 14% UMG (Mis en équivalence opérationnelle Odet 18%) 89 71 26% 25% Industrie (1) (70) (53) (32%) (31%) Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) (45) (30) (52%) (52%) EBITA 611 455 34% 10%

Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche.

(1) Avant frais de groupe.

(2) Dont la contribution d’UMG (48 millions d’euros au premier semestre 2024 et 39 millions d’euros au premier semestre 2023) mise en équivalence chez Vivendi

La présentation détaillée des résultats de sa filiale Bolloré est disponible sur www.bollore.com.

Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés semestriel 2024 ont été effectuées et le rapport de certification sera émis après vérification du rapport semestriel d’activité.

Comparabilité des comptes

Conformément à la norme IFRS 5 et pour assurer la comparabilité des résultats, le reclassement en activités cédées ou en cours de cession concerne Bolloré Logistics sur les exercices 2023 et 2024 (activité cédée le 29 février 2024) et Editis sur l’exercice 2023 (activité cédée le 14 novembre 2023) ;

et pour assurer la comparabilité des résultats, le reclassement en activités cédées ou en cours de cession concerne Bolloré Logistics sur les exercices 2023 et 2024 (activité cédée le 29 février 2024) et Editis sur l’exercice 2023 (activité cédée le 14 novembre 2023) ; Indicateurs de performance Au 30 juin 2024, le Compagnie de l’Odet n'a pas modifié la définition des indicateurs de performance, et notamment l'EBITA, qui sont comparables à ceux du 30 juin 2023. Toutefois, les données de l’EBITA et du résultat opérationnel sont désormais présentées avant frais de Groupe.

Évolution du périmètre de consolidation Lagardère est consolidé depuis le 1 e r décembre 2023 en intégration globale après sa mise en équivalence sur les 11 premiers mois de 2023 ; Bolloré Logistics a été cédé le 29 février 2024 ; Viu est consolidé en mise en équivalence depuis le 21 juin 2023 ; Viaplay est consolidé en mise en équivalence depuis le 9 février 2024 ; Vivendi a finalisé la cession des activités de festivals et billetterie à l’international le 6 juin 2024.

Évolution des principales devises

Taux Moyen 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Variation USD 1,08 1,08 (0%) GBP 0,85 0,88 3% PLN 4,32 4,63 7% CHF 0,96 0,99 2% CNY 7,80 7,48 (4%) CZK 25,02 23,68 (6%) RON 4,97 4,93 (1%) CAD 1,47 1,46 (1%)

Glossaire

Croissance organique : à taux de change et périmètre constants.

à taux de change et périmètre constants. Résultat opérationnel ajusté (EBITA) : correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, l’impact IFRS 16 des contrats de concessions et les autres produits et charges liés aux opérations avec les actionnaires non-inscrits en capitaux propres.

correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises (« PPA » : Purchase Price Allocation), les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, l’impact IFRS 16 des contrats de concessions et les autres produits et charges liés aux opérations avec les actionnaires non-inscrits en capitaux propres. EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions.

résultat opérationnel avant amortissements et dépréciations et l’impact IFRS 16 des contrats de concessions. Endettement financier net / Position nette de trésorerie : somme des emprunts au coût amorti, minorés de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, actifs financiers de gestion de trésorerie ainsi que des instruments financiers dérivés nets (actifs ou passifs) ayant pour sous-jacent un élément de l’endettement financier net, ainsi que des dépôts en numéraire adossés à des emprunts.

Les mesures à caractère non strictement comptable définies ci-dessus doivent être considérées comme une information complémentaire qui ne peut se substituer à toute mesure des performances opérationnelles et financières à caractère strictement comptable et Compagnie de l’Odet considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe. De plus, il convient de souligner que d’autres sociétés peuvent définir et calculer ces indicateurs de manière différente. Il se peut donc que les indicateurs utilisés par Compagnie de l’Odet ne puissent être directement comparés à ceux d’autres sociétés.

Les pourcentages d’évolution indiqués dans ce document sont calculés par rapport à la même période de l’exercice précédent, sauf mention particulière. En raison des arrondis, dans cette présentation, la somme de certaines données peut ne pas correspondre exactement au total calculé et le pourcentage peut ne pas correspondre à la variation calculée.

(7) L’ensemble de ces participations est comptabilisé par Vivendi comme des sociétés mises en équivalence non opérationnelles.

