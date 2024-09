Dévoilement d’un Guide illustrant les initiatives réalisées entre autochtones et allochtones

MONTRÉAL, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un groupe de travail autochtone-allochtone dévoile aujourd’hui le Guide d’accompagnement pour un Faire ensemble de l’Etuaptmumk/Double regard (ou Two-Eyed seeing), qui présente plusieurs initiatives mises en œuvre dans un Faire ensemble respectueux de l’égalité des savoirs et dans un souci de bienveillance entre autochtones et allochtones. En effet, lorsque nous avons des initiatives qui impliquent une telle collaboration, la question du « comment faire » fait surface et se pose continuellement.



Ce guide se veut une réflexion pour mener à l’action, et c’est pourquoi il contient 8 fascicules concrets. La présentation de telles initiatives vise à inspirer et à soutenir de futures actions, pour que tous nos systèmes de connaissances soient célébrés, partagés, co-appris et utilisés ensemble dans le respect de chacune.

Ce guide illustre non seulement le principe de vie du « Double regard », mais a lui-même été composé en « Double regard ». D’ailleurs, plusieurs figures, héritières de ce principe, soutiennent cette initiative à différents égards.

Origine du Double regard / Etuaptmumk en mi’gmaw

Le Double regard, appelé Two-Eyed Seeing ou encore Etuaptmumk, nous vient de Nouvelle-Écosse. Il a été énoncé par Murdena et Albert Marshall, deux personnes ainées de la Nation Mi’gmaw et la Professeure Cheryl Bartlett pour concilier la vision de la santé dite conventionnelle allochtone avec celle de la santé traditionnelle autochtone, qui se trouve au fondement de la santé intégrative.

Comme l’explique Carine Nassif-Gouin, une des membres du groupe de travail, « le Guide a été rédigé pour illustrer la mise en application du principe de vie appelé « Double regard » ou Etuaptmumk en mi’gmaw. Il nous fallait capturer plusieurs façons de le mettre en application ou de lui donner une chance de se révéler lorsqu’il est déjà mis en application, afin de contribuer au mieux-être des Premières Nations, des Métis, des Inuit et des allochtones, quelle que soit la situation vécue et son contexte ».

Johnny Boivin, un autre membre du groupe de travail et appartenant à la fois à la Nation Innue et Atikamekw, précise que le Double regard « est la recherche d’un équilibre grâce aux deux visions, allochtone et autochtone. L’idée est de prendre le meilleur dans chacun des deux mondes ».

Chantal Levesque, conseillère au développement du projet universitaire au Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN) témoigne qu’il est souvent « difficile de mettre en place ce principe alors que les réalités autochtones ne sont pas encore connues de toutes et tous. Certain·es étudiant·es en sont même venu·es à se questionner sur le rôle de l’éducation ».

Un webinaire pour accompagner la prise en main du Guide

Un webinaire aura lieu le 3 octobre à 12h00 pour présenter ce guide et sa démarche puisque la question du Faire ensemble se pose en tout temps et dans tous les domaines.

Ce webinaire sera l’occasion pour 4 des collaborateurs·trices de présenter son application et répondre aux questions de l’auditoire. L’inscription est possible au lien suivant.

À propos du Guide

Ce travail est l’aboutissement d’une vingtaine d’années d’essais et d’apprentissages menés en commun. Plus de 20 personnes ont participé à la mise en œuvre du principe de Double regard par des réalisations concrètes tels que des événements publics pour protéger l’environnement, des cours, des colloques et des formations collégiales et universitaires, ainsi que la création d’un Jardin des Premiers Peuples.

Ce projet a également été rendu possible grâce au soutien financier apporté par le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, essentiel à l’élaboration de ce guide d’accompagnement.

