S1 2024 : Colibri poursuit sa croissance et annonce la signature de 13 nouveaux contrats

Colibri, éditeur d'une solution Cloud de Sales & Operations Planning, remporte de nouveaux contrats d’envergure. Cette annonce met en avant sa capacité à assurer un développement soutenu de son activité sur un secteur concurrentiel et dans un contexte économique général difficile.

Colibri édite une application de nouvelle génération à destination des sociétés qui souhaitent améliorer leurs processus de Supply Chain Management en toute agilité. À ce jour, Colibri réunit 35 collaborateurs qui travaillent au quotidien pour plus de 100 clients en France et à l’international.

Une croissance portée par l’innovation et une fidélité clients

Sur les six derniers mois, Colibri a remporté des projets à forte valeur ajoutée pour de nouveaux clients et certains clients existants. L’importance de contrats signés sur un secteur complexe s’explique par la qualité de la solution de l’éditeur, mais également son accompagnement constant et en proximité. À noter aussi, le lancement de certains projets à l’international qui permettent à Colibri d’étendre la diffusion de son offre sur de nouveaux pays.

De nouvelles perspectives pour les prochains mois

Sur le second semestre, Colibri ambitionne de poursuivre sa croissance. Pour y arriver, l’éditeur pourra s’appuyer sur ses fondamentaux, mais également sur la sortie de nouvelles fonctionnalités, notamment d’intelligence artificielle (IA) qui lui permettront d’étoffer encore plus sa plateforme. La société prévoit également de continuer ses investissements pour poser les bases des nouvelles fonctionnalités à venir et envisage de compléter ses équipes.

Nicolas COMMARE, CEO de Colibri « Ces résultats sont un encouragement pour nos collaborateurs qui accompagnent au quotidien nos clients dans la mise en œuvre et l’évolution de leurs projets. Nous sommes un acteur de confiance qui bénéficie d’une forte expertise dans la conduite de projets de Sales & Operations Planning. La performance de notre technologie couplée à notre savoir-faire métier sont de solides différenciateurs sur le marché. »