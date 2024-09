Des plans de rétablissement pour les stocks gravement épuisés pourraient marquer un rebondissement historique pour les océans canadiens

OTTAWA, territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishnaabeg, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pêches et Océans Canada (MPO) a franchi une étape cruciale pour le rétablissement de la santé des océans canadiens en publiant deux plans de rétablissement cruciaux pour la morue du sud de Terre-Neuve et le maquereau de l’Atlantique. Ces plans sont les premiers d’une série visant à rétablir les stocks épuisés, de nouveaux plans étant attendus prochainement pour les poissons de fond, le hareng et le saumon. Deux autres stocks ont bénéficié d’une prolongation à court terme et leurs plans de rétablissement ont été approuvés en juillet. En continuant à publier des plans de rétablissement de grande qualité, le gouvernement pourrait renverser des décennies de surpêche et de gestion déficiente qui ont dévasté les écosystèmes marins.

« Il s’agit d’un moment décisif pour la santé de nos océans, » a déclaré Rebecca Schijns, scientifique spécialiste des pêches à Oceana Canada. « Si ces plans sont mis en œuvre efficacement, les stocks de morue et de maquereau peuvent se rétablir, soutenant ainsi des écosystèmes plus sains et des économies côtières plus fortes. Il est crucial que le gouvernement agisse rapidement pour assurer le rétablissement de toutes les populations de poissons gravement épuisées. »

Depuis sept ans, l’Audit annuel des pêches réalisé par Oceana Canada a révélé qu’à peine un tiers des populations canadiennes de poissons et d’invertébrés sont considérées comme en santé. Ces chiffres démontrent qu’il est urgent de mettre en place des stratégies de rétablissement robustes. Les règlements de la Loi sur les pêches de 2022 prévoient des exigences claires pour le rétablissement des stocks de poissons épuisés et offrent une voie vers le rétablissement. Cependant, seuls 30 stocks de poissons sont actuellement régis par ces règlements. Le gouvernement doit encore s’assurer que la loi s’applique à tous les principaux stocks de poissons du Canada, malgré le besoin pressant. Oceana Canada continue de plaider en faveur de l’ajout de tous les stocks de poissons restants dans la Loi sur les pêches afin de déclencher les mesures de rétablissement nécessaires et d’assurer un rétablissement à long terme grâce à une gestion fondée sur la science.

Les plans de rétablissement du maquereau de l’Atlantique et de la morue du sud de Terre-Neuve constituent un modèle pour les travaux à venir. Les deux plans décrivent des approches transparentes et fondées sur des données probantes pour rétablir ces stocks à des niveaux sains dans des délais précis, tout en tenant compte de l’importance socio-économique et culturelle de la pêche pour les communautés côtières. Par exemple, le maquereau de l’Atlantique pourrait se rétablir dès 2028-29, tandis que la morue du sud de Terre-Neuve pourrait se rétablir d’ici 2036. Ces stratégies à long terme offrent une stabilité indispensable et un avenir plus sain aux pêches et aux communautés qui en dépendent.

Bien que ces développements soient prometteurs, il reste des défis importants à relever. Le gouvernement continue d’autoriser la surpêche de la morue du Nord et du capelan, malgré des avertissements clairs sur leur déclin continu. Une deuxième liste d’au moins six stocks critiques, comprenant le hareng de Nouvelle-Écosse/Fundy et la limande à queue jaune du Golfe, attend urgemment des mesures réglementaires afin d’éviter leur épuisement.

« Le gouvernement a tardé à respecter ses obligations légales en vertu de la Loi sur les pêches, malgré le fait que les Canadiens comptent sur le gouvernement pour appliquer systématiquement ses propres lois à toutes les populations de poissons, » ajoute Mme Schijns. « Bien que ces plans de rétablissement constituent une étape cruciale, ce n’est qu’un début. Il est urgent d’agir, et les enjeux sont de taille pour les pêches et les océans du Canada. »

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à interdire les plastiques à usage unique, mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir. Apprenez-en plus à www.oceana.ca.

Contacts médias: Vaishali Dassani, Oceana Canada, vdassani@oceana.ca, 647-294-3335;

Angela Pinzon, Pilot PMR, angela.pinzon@pilotpmr.com, 647-295-0517