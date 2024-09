Corza Medical figure dans la liste MedTech Big 100 de 2024

WESTWOOD, Massachusetts, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (“Corza” ou l'“Entreprise”), une entreprise de technologie médicale de premier rang à l'échelle mondiale, dédiée à proposer des services remarquables, des performances fiables et des valeurs exceptionnelles, est fière d'annoncer son inscription dans la prestigieuse liste du MedTech Big 100 de 2024 . Cette liste prestigieuse, établie chaque année par Medical Design & Outsourcing , distingue à l'échelle mondiale les plus grandes et influentes entreprises développant des dispositifs médicaux. En seulement trois années d'existence, Corza Medical a fait son entrée dans la liste en se hissant au 94ème rang, illustrant sa croissance rapide et son impact significatif dans le secteur.

Gregory T. Lucier , Président exécutif de Corza Medical a déclaré : « Au nom de nos collaborateurs dans le monde entier, nous sommes honorés de figurer parmi la liste MedTech Big 100 de 2024. » « Lorsque le GTCR et moi-même avons lancé Corza Medical en 2021, le marché exigeait une entreprise résolument orientée vers le client. Notre présence sur cette liste illustre le remarquable engagement de nos équipes à l'échelle mondiale, mais plus important encore, elle souligne la confiance que nous accordent depuis des décennies nos clients et nos partenaires dans le monde entier. Nous restons déterminés à poursuivre sans relâche l'excellence dans le développement de solutions et de technologies chirurgicales. Et en regardant vers l'avenir, nous constatons que nous ne sommes qu'au début de notre parcours fait d'innovations rapides et de croissance ! »

La liste MedTech Big 100 est un classement complet des plus grandes entreprises au monde de dispositifs médicaux, comprenant à la fois des sociétés cotées en bourse et des sociétés du secteur privé. L'évaluation repose sur un ensemble de données notamment le chiffre d'affaires annuel, les dépenses de recherche et développement, la taille des effectifs et des informations essentielles sur les dirigeants. L'édition 2024 de la liste, publiée en septembre, met en lumière les plus grands innovateurs et pionniers du secteur.

Corza Medical s'est rapidement imposée comme un leader dans le secteur des technologies médicales et des solutions chirurgicales innovantes. En se concentrant sur l'ophtalmologie, la fermeture de plaie, la biochirurgie et les textiles biomédicaux, l'entreprise s'engage à développer des solutions de pointe dans ces domaines essentiels. Corza Medical a été reconnue pour son approche globale de l'excellence en matière de service client et de partenariats, qui a joué un rôle essentiel dans sa rapide ascension dans le secteur. La distinction MedTech Big 100 met en lumière l'engagement de Corza Medical à fournir des produits de grande qualité, ainsi qu'une vision stratégique pour l'avenir.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’une des principales entreprises au monde spécialisée dans les solutions et technologies chirurgicales innovantes. Avec une équipe de plus de 3 000 collaborateurs à travers le monde soutenant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux à l’échelle internationale, Corza offre aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales comptant plusieurs des principales marques du secteur, notamment les sutures barbelées Quill®, Sharpoint® Plus et les sutures chirurgicales Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les bistouris microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire à base de fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com .