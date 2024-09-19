Teledyne推出首款16k TDI线扫描相机， 线速率达1兆赫兹（1MKz）

加拿大滑铁卢, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne科技\[纽交所代码：TDY]旗下公司Teledyne DALSA推出Linea™ HS2 TDI线扫描相机系列。凭借超过四十年的行业深耕，这一创新的相机系列代表了下一代TDI技术的重大突破。它专为光照匮乏条件下的超高速成像而设计，提供具有16k/5 µm分辨率的卓越图像质量，拥有业界领先的1兆赫兹最大线速率或每秒16吉（16G）像素数据吞吐量。



Linea HS2采用高灵敏度背照式（BSI）多阵列电荷域TDI CMOS传感器，具有16k/5 µm的分辨率和优化量子效率，可满足当前和未来机器视觉应用的严格要求。多阵列TDI传感器架构允许根据特定应用要求配置相机，具有最大线速率、动态范围或满井，从而获取卓越图像质量。这使其特别适合检测半导体晶圆、高密度互连器件和平板显示器以及生命科学应用。片上像素合并还可实现更高的输送速度，提高系统吞吐量。该相机配备了连接有源光缆的双Camera Link HS CX4连接器，提供全面EMI抗干扰能力。

Linea HS2提供对Teledyne现有Linea HS线扫描相机的无缝升级，具有相同的像素尺寸、光学元件、电缆和安装硬件，但速度提高2.5倍，同时保持适当的功耗。可选配液体冷却附件可在运行期间提供热稳定性。

为了提供全面的解决方案，Linea HS2相机采用新一代CLHS技术，可与Teledyne的Xtium2 CLHS系列高性能图像采集卡搭配使用。它建立在经过现场验证的可靠高速数据传输技术之上，通过连接有源光缆的双CLHS CX4连接器以每秒16吉（16G）像素的速度传输数据。其数据转发功能支持多达12台PC的并行数据处理。

Linea HS2将在2024年10月8日至10日举办的斯图加特机器视觉展览会8 B10号Teledyne展位上亮相，您也可以访问产品页面了解更多信息。如需咨询销售事宜，请访问我们的联系页面。

Teledyne DALSA隶属于Teledyne视觉解决方案集团，是机器视觉数字成像组件设计、制造和部署领域的领导者。Teledyne DALSA图像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。 如需了解更多信息，请访问www.teledynedalsa.com/imaging。





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