KFSHRC Comemora Contribuições Marcantes na 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) encerrou com sucesso sua participação na 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare, solidificando sua liderança na inovação e transformação do setor da saúde.

Como Parceiro Estratégico do C3 e Presidente do Comitê Científico, o KFSHRC foi fundamental na condução das discussões sobre o futuro dos cuidados de saúde e abordar alguns dos desafios globais de saúde mais urgentes. As principais apresentações focaram na biotecnologia, inteligência artificial (IA), robótica e medicina de precisão.

Um grande destaque do evento foi a premiação do Vice-CEO do KFSHRC, Dr. Björn Zoéga, de Transformação e Impacto no 2024 C3 Global Innovative Healthcare. Este prestigiado prêmio celebra o compromisso do Dr. Zoéga e do KFSHRC em aprimorar o atendimento ao paciente por meio de novas soluções, melhorar a acessibilidade e reduzir os custos de saúde, além de promover a sustentabilidade e a responsabilidade social.

Durante a conferência, os líderes do KFSHRC, incluindo o Dr. Zoéga, o Dr. Edward Cupler, Diretor Executivo de Pesquisa e Inovação, o Dr. Feras Khaliel, Chefe de Cirurgia Cardíaca e Diretor do Programa de Robótica e Cirurgia Minimamente Invasiva, e o Dr. Salah Baz, Chefe de Medicina Genômica, realizaram várias sessões com discussões profundas sobre tecnologias médicas avançadas. O Dr. Cupler compartilhou informações sobre o progresso do KFSHRC na introdução da Arábia Saudita como uma potência global de Biotecnologia, enquanto o Dr. Khaliel abordou a utilização da robótica na cirurgia. A sessão do Dr. Baz sobre sequenciamento total do genoma (WGS) destacou o potencial da tecnologia no diagnóstico de doenças raras e no avanço do atendimento personalizado.

O KFSHRC está empenhado em expandir suas parcerias globais e dar continuidade à sua missão de fornecer soluções de saúde acessíveis, centradas no paciente e orientadas para a tecnologia que tenham um impacto duradouro nos pacientes em todo o mundo.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

