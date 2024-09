Viridien sélectionné pour sa technologie de pointe en support d’un programme d’exploration minier en Oman  

Paris, France – Septembre 19, 2024

Viridien s’est vu attribuer un programme complet de télédétection par Minerals Development Oman (MDO), la principale entité minière du Sultanat d’Oman, afin d’identifier, de cartographier et de hiérarchiser le potentiel de prospectivité des minéralisations dans sept concessions d’Oman, couvrant une superficie totale de 16 000 km². À la suite d'une série de programmes de télédétection menés pour soutenir les initiatives d'exploration minière, Viridien est désormais heureux de contribuer au développement stratégique des ressources minérales d'Oman, dirigé par MDO.

L'équipe pluridisciplinaire d'experts de Viridien utilisera l'apprentissage automatique, le calcul de haute performance, des algorithmes de traitement avancés et des archives d'images satellites multi et hyper-spectrales pour créer les modèles innovants Bare Earth Plus. Ces modèles seront intégrés aux données structurelles, géophysiques aéroportées et de spectrométrie gamma afin de soutenir MDO dans l'identification du potentiel minéral des ophiolites de Samail et de Masirah.

Nasser Al Maqbali, Directeur Général de MDO, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Viridien pour ce programme de télédétection. Cette collaboration souligne notre engagement à exploiter la puissance des outils d’IA et des solutions de pointe, et à les intégrer à nos activités d’exploration et d’exploitation minière. Nous nous réjouissons à l’idée d’un partenariat fructueux qui soutiendra notre vision afin d’augmenter nos ressources minérales dans le Sultanat.

Peter Whiting, Vice-Président Exécutif, Géosciences, chez Viridien, a déclaré : « Suite à nos cinquante ans d’expérience dans le soutien de projets d’exploration minière, Viridien est heureux d’assister MDO avec nos méthodes avancées de télédétection, d’IA et nos solutions pour la prospection minérale. Notre objectif est de favoriser une prise de décision plus efficace et précise pour les opérateurs miniers tout au long du cycle de vie de l'exploitation. Nous sommes impatients de construire un partenariat à long terme avec MDO alors qu'ils réalisent leur vision stratégique pour un avenir durable à Oman. »

