ONWARD® Medical annonce le troisième implant de son système d'interface cerveau-machine (BCI) pour restaurer le mouvement après une lésion de la moelle épinière

EINDHOVEN, Pays-Bas, 19 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce un nouvel implant réussi de son système expérimental ARC-BCI™ pour restaurer la mobilité des membres inférieurs après une lésion de la moelle épinière.



Le système ARC-BCI combine le système expérimental ONWARD ARC-IM® (une technologie implantée qui délivre une stimulation ciblée à la moelle épinière) avec le dispositif expérimental WIMAGINE® BCI du CEA-Clinatec pour créer un pont digital, dit DigitalBridge™, à travers la moelle épinière lésée. La procédure d'implantation a été réalisée le 12 septembre 2024 par le Pr. Jocelyne Bloch, responsable de la neurochirurgie fonctionnelle au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) à Lausanne, en Suisse.

« La procédure s'est bien déroulée et les premiers signes sont encourageants », a déclaré la neurochirurgienne Pr. Jocelyne Bloch. « Nous sommes impatients de partager plus d'informations dans les mois à venir, à mesure que les participants progressent dans leur rééducation et que nous publierons nos observations de l'étude. »

Cet implant fait partie d'une étude clinique de faisabilité en cours, soutenue par une subvention du Conseil Européen de l'Innovation dans le cadre du projet Reverse Paralysis, et coordonnée par .NeuroRestore, Institut de recherche en Neurosciences Suisse. Les chercheurs explorent également l'utilisation du système ONWARD ARC-BCI pour relever les défis de mouvement des membres supérieurs après une lésion de la moelle épinière, dans le cadre d'une étude clinique de faisabilité préliminaire distincte financée par la Fondation Christopher & Dana Reeve.

Le WIMAGINE BCI du CEA-Clinatec est un dispositif implanté par voie épidurale, avec 7 ans de données de sécurité chez l’humain ; la thérapie ONWARD ARC-IM a désormais été appliquée chez plus de 30 participants à l'étude.

« Alors que d'autres sociétés se précipitent pour développer des interfaces cerveau-machine (BCI) pour communiquer avec des ordinateurs et les contrôler, ONWARD Medical se démarque par son engagement à explorer le potentiel de cette technologie prometteuse pour restaurer le mouvement du corps humain après une lésion de la moelle épinière », a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD Medical. « Nous saluons nos brillants partenaires du CEA-Clinatec et de .NeuroRestore pour leurs grandes contributions à cette recherche. »

Cette dernière annonce marque le troisième implant humain du WIMAGINE BCI associé à la thérapie ARC-IM pour restaurer le mouvement activé par la pensée après une lésion de la moelle épinière et le second pour la mobilité des membres inférieurs. La première utilisation humaine de la thérapie ARC-BCI pour la mobilité des membres inférieurs a eu lieu en 2021, avec des résultats décrivant le contrôle amélioré du patient sur le moment et la manière de bouger ses jambes paralysées, publiés dans la revue Nature en mai 2023. À l'automne 2023, un patient a été implanté pour explorer le potentiel de la thérapie ARC-BCI à restaurer la fonction des membres supérieurs après une lésion de la moelle épinière.

Plus tôt cette année, la société a annoncé qu'elle avait été acceptée dans le nouveau programme Total Product Lifecycle Advisory Program (TAP) de la FDA américaine pour sa plateforme ARC-BCI. Avant d'intégrer ce programme, elle avait annoncé que son système ARC-BCI avait reçu la désignation de Dispositif Innovant (BDD) de la FDA, une exigence pour la reconnaissance TAP. Il s'agit de la dixième distinction pour l'entreprise.

À propos d'ONWARD® Medical

ONWARD® Medical est une entreprise de technologie médicale qui développe des thérapies pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (« SCI ») et de troubles du mouvement. S'appuyant sur plus d'une décennie de recherche scientifique et préclinique menée dans des laboratoires de neurosciences de premier plan, la Société a reçu dix Désignations de Dispositifs Innovants (« Breakthrough Device Designation ») de la Food and Drug Administration (« FDA ») des États-Unis pour sa plateforme ARC Therapy™.

ONWARD ARC Therapy est une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière, conçue pour être administrée par les plateformes externes ARC-EX® ou implantables ARC-IM® de la société. ONWARD ARC Therapy peut également être administrée par la plateforme ARC-BCI™ de la société, qui associe le Système ARC-IM à la technologie d'interface cerveau-machine (BCI) pour restaurer le mouvement après une SCI avec un contrôle piloté par la pensée.

L'utilisation de la plateforme non-invasive ONWARD ARC-EX Therapy a significativement amélioré la fonction des membres supérieurs après une SCI dans l'étude pivot mondiale Up-LIFT, dont les résultats ont été publiés par Nature Medicine en mai 2024. La société a soumis sa demande réglementaire à la FDA pour l'autorisation du Système ARC-EX aux États-Unis et se prépare pour la soumission réglementaire en Europe. Parallèlement, la société mène des études cliniques avec ONWARD ARC-IM Therapy, qui a montré des résultats cliniques intermédiaires positifs pour l'amélioration de la régulation de la pression artérielle à la suite d’une SCI. D'autres études cliniques en cours se concentrent sur l'utilisation de ONWARD ARC-IM Therapy pour aborder la mobilité après une SCI et pour résoudre des difficultés de marche éprouvées par des patients atteints de la maladie de Parkinson, ainsi que sur l'utilisation de la plateforme ARC-BCI pour restaurer le mouvement des membres supérieurs et inférieurs piloté par la pensée après une SCI.

Basée à Eindhoven, aux Pays-Bas, ONWARD Medical dispose d'un Centre de Science et d'Ingénierie à Lausanne, en Suisse, et d'un bureau américain à Boston, dans le Massachusetts. ONWARD Medical est cotée sur Euronext Bruxelles et Amsterdam (ticker: ONWD).

Pour en savoir plus, visitez www.ONWD.com et rejoignez-nous sur LinkedIn et YouTube.

Disclaimer

Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans ce communiqué sont prospectives et reflètent les attentes et les projections actuelles de la société ou, le cas échéant, des administrateurs de la société concernant des événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, si bien que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent communiqué. Une multitude de facteurs, comprenant, sans s'y limiter, des changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent entraîner des différences significatives entre, d’une part, les événements, performances ou résultats réels et, d’autre part, les développements initialement prévus. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir.

En conséquence, la société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier une mise à jour ou une révision d’une déclaration prospective énoncée dans le présent communiqué de presse suite à un quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont basés. Ni la société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun dirigeant ou employé ne garantit que les hypothèses sous-tendant ces déclarations prospectives sont exemptes d’erreurs et n’assume une quelconque responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la survenance effective des développements prévus. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Tous les dispositifs et thérapies ONWARD Medical référencés ici, y compris, mais sans s'y limiter, ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™ et ARC Therapy™, sont expérimentaux et ne sont pas disponibles pour un usage commercial.