Täydennys - Innofactor Oyj alentaa vuoden 2024 tulosohjeistustaan

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 19.9.2024 klo 18:30

Tällä tiedotteella Innofactor Oyj täydentää aiemmin tänään 19.9.2024 klo 16.10 antamaansa yhtiötiedotetta. Alkuperäisestä tiedotteesta puuttui tulosohjeistuksen muutoksen taustalla olevat perustelut, jotka on lisätty tähän tiedotteeseen.

Innofactor Oyj alentaa ohjeistustaan vuoden 2024 liikevaihdosta ja käyttökatteesta (EBITDA). Innofactor arvioi, että koko vuoden 2024 liikevaihto ja käyttökate jäävät vuodesta 2023. Innofactorin vuoden 2024 tilinpäätöstiedote julkaistaan 19.9.2024 ilmoitetun mukaisesti perjantaina 28.2.2025 noin klo 9.

Aiempi ohjeistus kuluvalle vuodelle oli, että vuoden 2024 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2023, jolloin liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 9,1 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistuksen muutokseen vaikuttavat haastavan markkinatilanteen jatkuminen, josta yhtiö on kertonut aiemmissa tiedotteissaan, sekä Onni Bidco Oy:n Innofactorista tekemään vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen liittyvät yhtiön neuvonantajien kustannukset.

Espoossa 19.9.2024

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.