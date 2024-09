ABO-GROUP - Halfjaarcijfers 2024

Gent, 19 september 2024 – 18.30 uur – Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten eerste halfjaar 2024

Opnieuw kan ABO-GROUP een double-digit groei voorleggen – 14,3% groei als gevolg van de integratie van de Belgische overnames uit de tweede jaarhelft van 2023, de acquisitie van het Franse Eau & Perspectives begin 2024 en een organische groei van 4,2%

Operationele marges in lijn met eerste jaarhelft van vorig jaar daar sterke prestaties van de geotechnische activiteiten in België en Nederland gedeeltelijk gecompenseerd worden door de uitdagingen van de geotechnische en monitoring-activiteiten in Frankrijk

Solide balans en cash-flow ondersteunen de verdere uitbouw van ABO-GROUP

Vooruitzichten

Integratie van de Franse acquisities Odace en Soltech, het Belgische Demey INFRAbureau en het Nederlandse Eco Reest zal bijdragen aan continue expansie van de specialismen in de groep

De tweede jaarhelft kondigt zich positief aan met een verwacht herstel van de geotechnische en mijnbouwactiviteiten

ABO-GROUP blijft op schema om dit jaar een omzet te realiseren tussen 95 en 100 miljoen euro

Frank De Palmenaer, CEO ABO-GROUP Environment: “De overnames uit 2023, het herstel van de geotechnische markt in Nederland en de verdere ontwikkeling van onze milieuactiviteiten zorgen ervoor dat we, ondanks de dalende vraag naar geotechnisch onderzoek en monitoring in Frankrijk, halverwege dit jaar opnieuw een sterke groei kunnen voorleggen. Onze focus blijft daarbij liggen op het verwerven van gespecialiseerde kennis en expertise, met het oog op het verkrijgen van een technisch leiderschapspositie binnen de markt. Door middel van gerichte overnames creëren we een klimaat van wisselwerking binnen onze bedrijvengroep, dat rijk is aan onderlinge kruisbestuiving, wederzijdse inspiratie en gedurfde vernieuwing.

Verder bouwend op deze strategie, namen we ook dit jaar al 5 bedrijven over. De integratie daarvan zal bijdragen aan de continue expansie van onze kennis en expertise. Zo zal Demey INFRAbureau bijvoorbeeld in samenwerking met het vorig jaar overgenomen MEET HET actief inzetten op de verdere ontwikkeling van onze digitale infra-diensten. Op basis van al deze aspecten hebben we het volste vertrouwen in onze continu groeiende capaciteit om oplossingen op maat te bieden voor de steeds complexer wordende vragen vanuit de markt.”

Hoogtepunten HY 2024

14% omzetgroei dankzij combinatie van sterke bijdrage van nieuwe entiteiten en verdere organische expansie

De acquisities uit 2023 Rimeco, MEET HET, SWBO en SEGED (telkens 6 maanden, behoudens SEGED dat 1,5 maand extra bijdroeg in vergelijking met het eerste semester van 2023) waren samen met het nieuwe Eau & Perspectives goed voor 4,0 miljoen euro omzet, een groei van 10% ten opzicht van de eerste zes maanden van 2023. Ondanks de uitdagingen in een aantal deelmarkten wisten ook de bestaande entiteiten te groeien met 4%, waardoor de omzet van ABO-GROUP in de eerste zes maanden van 2024 naar 45,6 miljoen euro stegen, 14% hoger dan het eerste semester van 2023.

Omwille van projectvertragingen en onvoorzien machine-onderhoud zagen de mijnbouw- en geotechnische activiteiten in Frankrijk hun omzet tijdelijk teruglopen. Hierdoor stonden de geotechnische activiteiten onder druk. Dankzij sterke prestaties in België en Nederland kan de geotechnische tak echter nog een mooie groei van 4% optekenen, die met een omzet van 21,6 miljoen euro (20,7 miljoen euro in 1H 2023) 47% vertegenwoordigt in de totale omzet van ABO-GROUP. De impact van overnames SEGED en Rimeco uit 2023 en Eau & Perspectives in 2024 zorgen voor een sterke toename van 2,3 miljoen euro voor de milieuactiviteiten. Daarnaast was er in dit segment ook nog een sterke organische groei van 4% waardoor de milieuactiviteiten hun een omzet in totaal met 3,1 miljoen euro zien toenemen tot 21,7 miljoen euro, een toename met 17% ten opzichte van de 18,6 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2023. Hierdoor stijgt het aandeel van de milieutak verder door naar 48%. De monitoring- en infrastructuur-diensten dragen in 1H24 2,3 miljoen euro bij aan de omzet, waarvan 1,7 miljoen euro van de nieuwe entiteiten MEET HET en SWBO komt, goed voor 5% van de totale omzet.

Geografisch maken de Belgische operaties een sterke sprong van 12,6 miljoen euro naar 16,1 miljoen euro omzet, een toename van maar liefst 27%. De overnames van SWBO, Rimeco en MEET HET vertegenwoordigen een toename van 3,1 miljoen euro, of 25% groei. Ook de geotechnische activiteiten van Geosonda in België lieten een mooie omzetstijging noteren dankzij een verdere uitbreiding van haar innovatieve omkaderende diensten op het vlak van voorstudies en bodemmodelering. Deze werden echter gedeeltelijk gecompenseerd door de terugval van de vraag naar asbest gerelateerde labo-diensten bij Translab, waardoor de organische groei in België afklopt op 2%. Goed voor een totale omzetgroei van 12,6 miljoen euro in de eerste helft van 2023 naar 16,1 miljoen euro in het eerste semester van 2024, een aandeel van 35% in de totale omzet van ABO-GROUP.

Het niet eerder geconsolideerde deel van SEGED en de bijdrage van het nieuw-verworven Eau & Perspectives zorgen voor een omzetstijging van 4% in Frankrijk. Bovenvermelde vertraging in de mijnbouwactiviteiten bij Geosonic evenals een terugloop van de vraag naar monitoringdiensten van DynaOpt in de Parijse regio na afloop van de Olympische Spelen zorgen er echter voor dat de Franse activiteiten organisch stabiel blijven ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2023. Zodoende bedraagt de Franse omzet 22,1 miljoen euro in de eerste 6 maanden van 2024. Omwille van de sterke groei van de Belgische tak, betekent dit dat de bijdrage van de Franse activiteiten terugvalt van 53% naar 48% van de totale groepsomzet.

De Nederlandse entiteiten zetten een sterke eerste jaarhelft neer met een omzet van 7,5 miljoen euro, een volledig organische groei van 25% ten opzicht van de 6,0 miljoen euro in 1H 2023 dat beïnvloed werd door kostenstijgingen en de stikstofproblematiek. De adviespoot van Geomet en het geotechnisch onderzoek van Geosonda Nederland maakten optimaal gebruik van de opleving in de bouwsector. Dankzij gerichte investeringen in de uitbreiding van hun teams en machinepark, konden ook ABO-Milieuconsult en Sialtech hun advies- en veldwerkactiviteiten verder doen groeien.

Investeringen en vertragingen beïnvloeden de operationele marges

In de eerste jaarhelft van 2024 zetten verschillende entiteiten binnen ABO-GROUP in op de uitbreiding van hun teams om zo verdere groei in de toekomst mogelijk te maken. Bovendien werd verder geïnvesteerd in de uitbouw van de geotechnische labo-activiteiten bij Translab in België. Samen met de tijdelijke vertragingen bij GeoSonic en terugval van de vraag bij DynaOpt beïnvloedt dit de operationele marges. De EBITDA voor de eerste zes maanden van 2024 wordt verder geïmpacteerd door de afwikkeling van het juridisch geschil bij ABO Logistics, waardoor de voorziening van 0,5 miljoen euro (onder EBITDA) omgezet wordt in een niet-recurrente kost van 0,5 miljoen (boven EBITDA). Gecorrigeerd voor dit effect komt de EBITDA in de eerste jaarhelft van 2024 uit op 5,3 miljoen euro, wat een marge van 11,4% vertegenwoordigd en een stijging van 14% ten opzichte van de 4,6 miljoen euro uit dezelfde periode een jaar eerder.

Door de terugname van de ABO Logistics provisie stijgen de afschrijvingen en provisies slechts licht naar 3,1 miljoen euro (3,6 miljoen euro indien gecorrigeerd voor dit effect). Dit resulteert in een toename van de bedrijfswinst naar 1,7 miljoen euro (in vergelijking met 1,6 miljoen euro in 1H 2023).

Omwille van de M&A-financieringen uit de tweede jaarhelft van 2023 en de gestegen rentevoeten ziet ABO-GROUP het negatieve financieel resultaat van 0,5 miljoen euro naar 0,8 miljoen euro toenemen. Hierdoor daalt de nettowinst van ABO-GROUP van 0,7 miljoen euro (0,06 euro per aandeel) naar 0,5 miljoen euro (0,05 euro per aandeel).

Robuuste cash-flow-generatie en schuldpositie

Over de eerste jaarhelft weet ABO-GROUP een solide operationele cash-flow te realiseren van 1,9 miljoen euro (versus 0,8 miljoen euro in de eerste helft van 2023). In de eerste jaarhelft werden er opnieuw inspanningen gedaan om de jaarlijkse seizoensgebonden stijging van het werkkapitaal te beperken (3,0 miljoen euro, zoals in de eerste 6 maanden van 2023), waardoor de lagere marges ten dele opgevangen werden.

In gevolge de investeringen in werkkapitaal en vaste activa, en de overname van Eau & Perspectives die met eigen cash-middelen gefinancierd werd, stijgt de netto financiële schuld van 16,2 miljoen euro per einde 2023 naar 21,9 miljoen euro eind juni 2024. De geannualiseerde schuldgraad stijgt daarmee naar 1,9x ten opzichte van de EBITDA (1,5x eind 2023) en blijft zodoende gezond.

Het balanstotaal bedraagt per eind juni 2024 83,2 miljoen euro, een daling van 3,5% ten opzichte van de 86,3 miljoen euro op jaareinde 2023. Aan actiefzijde volgt dit hoofdzakelijk uit de afname van de cashpositie, die de stijging in de vaste activa meer dan compenseert. Op het passief komt dit voort uit de afname van de handels- en belastingschulden. Het totaal eigen vermogen bedraagt 26,4 miljoen euro, een stijging met 0,6 miljoen euro over het eerste gedeelte van 2024. De eigen vermogensratio klopt af op 31,7% (versus 29,9% eind vorig jaar).

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en de geconsolideerde kasstroomtabel zijn hieronder aansluitend opgenomen.

Vooruitzichten

Positieve outlook voor de tweede jaarhelft

Op basis van de orderboeken en projectplanning bij de entiteiten van ABO-GROUP dient de tweede jaarhelft zich positief aan. Waar de Belgische en Nederlandse bedrijven actief in de geotechnische en milieumarkten verder kunnen bouwen op hun sterke eerste jaarhelft, wordt verwacht dat de Franse geotechnische en mijnbouwdiensten zich kunnen herstellen dankzij de hervatting van een aantal grote contracten. Bovendien beoogt ABO-GROUP met de integratie van de Franse acquisities Odace en Soltech, het Belgische Demey INFRAbureau en het Nederlandse Eco Reest een bijkomende boost te geven aan de interne commerciële samenwerking en ontwikkeling van nieuwe diensten, die de verdere groei van de groep moeten ondersteunen.

Dankzij de recente acquisities en de robuuste onderliggende organische groei, blijft ABO-GROUP op schema om dit jaar een omzet te realiseren tussen 95 en 100 miljoen euro, met een jaar voorsprong op haar 2025-plan.

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2024, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

