Relatório da Bitget Research aponta que o volume de transações do ecossistema da TON aumentou 1.800% em menos de seis meses

VICTORIA, Seychelles, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, divulgou um relatório detalhado que descreve o estado atual e a tendência de desenvolvimento do ecossistema da TON, destacando suas deficiências atuais e possíveis ameaças futuras. O relatório da Bitget começa mencionando a base de 900 milhões de usuários ativos da TON, principalmente dos países da CEI, especialmente Rússia e Ucrânia, seguidos por Índia, Brasil e EUA. A rede abriga mais de 1.159 projetos, incluindo pontes de cadeia cruzada, DeFi, launchpads e outros tipos de serviços.

O ecossistema da TON cresceu 12 vezes, passando de 100.000 para 1,2 milhão em volume de transações diárias ao longo do ano. Atualmente, o TVL está em US$350 milhões, um aumento de 18 vezes (aproximadamente 1.800%) em menos de 6 meses, motivado pelo crescimento do volume de negociação na DEX, de US$2 para US$40 milhões desde o início do ano. A adoção cada vez maior do ecossistema também impulsionou o preço do token nativo da TON para um valor médio de US$5,5.

“O ecossistema da TON está ganhando força rapidamente, especialmente entre os aficionados por tecnologia, ansiosos para explorar sua abordagem inovadora composta por soluções descentralizadas. Na Bitget, observamos um fluxo significativo de usuários participando de projetos relacionados à TON, motivados pelo engajamento exclusivo da comunidade e pela integração perfeita com as bolsas. Projetos recentes de destaque, como o DOGS, geraram grande interesse e, com lançamentos empolgantes como o CATI e o HMSTR no horizonte, temos o compromisso de apoiar e promover o crescimento dessas iniciativas inovadoras”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

O relatório aponta a profunda integração da TON com o Telegram, o que levou à popularização de vários aplicativos de jogos e bots na rede, contribuindo para a enorme afluência de usuários e para o aumento do volume de negociações. O ecossistema também tem colaborado ativamente com o USDT por meio da TON Foundation, bem como com o HashKey Group, Fireblocks, DWF Labs e outros.

A atratividade do ecossistema da TON deriva de suas diferenças significativas em relação à Ethereum, oferecendo uma arquitetura multicadeia, chamadas assíncronas de contratos inteligentes, soluções de proxy e muito mais. O relatório destaca que os recursos exclusivos da TON oferecem um enorme potencial de crescimento para o sistema.

“A integração com o ecossistema da TON e do Telegram foi um divisor de águas para a Bitget Wallet. Ao aproveitar a grande base de usuários do Telegram, fizemos uma ponte perfeita entre a Web2 e a Web3, criando uma experiência tranquila e acessível para milhões de pessoas”, disse Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. “Isso alimentou nosso crescimento, chegando a uma base de mais de 30 milhões de usuários, com 12 milhões de usuários ativos mensais, e nos colocou como a carteira Web3 número 1 em downloads de aplicativos em todo o mundo. Não há dúvidas de que o futuro da Web3 depende de torná-la intuitiva e integrada a plataformas com as quais as pessoas já estejam acostumadas”, acrescentou.

A Bitget Wallet é usada atualmente por 68% dos usuários de jogos do Telegram, contribuindo com 17% dos endereços ativos na rede TON no mês atual. Com uma integração perfeita com plataformas sociais Web2, como o Telegram, a Bitget Wallet foi a carteira Web3 mais baixada por dois meses consecutivos e ultrapassou 12 milhões de usuários ativos mensais.

No entanto, a TON sofre com o baixo volume de negociação e com as opções de empréstimo ruins. DeFi, empréstimos, jogos e outros setores estimulam a demanda pelos serviços do ecossistema. Para compensar o crescimento lento, o ecossistema da TON terá que resolver suas deficiências de DeFi, expandir-se para além da CEI e enfrentar os desafios regulatórios.

A conclusão desse relatório da Bitget é que a blockchain TON continuará a contar com a base de usuários do Telegram, mas provavelmente tenderá à “des-telegramização” a longo prazo para mitigar os riscos regulatórios associados ao Telegram. Segundo outras projeções mencionadas no relatório, a expectativa é que o token da TON cresça em conjunto com as tendências mais amplas do mercado, e o desenvolvimento do ecossistema da TON atrairá mais usuários tradicionais para o mercado de criptomoedas.

