CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 20 SYYSKUUTA 2024 KLO 18.30 CARGOTEC OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.9.2024 Helsingin Pörssi Päivämäärä 20.9.2024 Pörssikauppa Osto Osakelaji CGCBV Osakemäärä 10,000 osaketta Keskihinta/ osake 49.1879 EUR Kokonaishinta 491,879.00 EUR Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.9.2024 tehtyjen kauppojen jälkeen: 746 050 kpl. Cargotec Oyj:n puolesta Nordea Pankki Oyj Janne Sarvikivi Sami Huttunen



















Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670



Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Cargotecin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi

