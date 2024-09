IT Link : 2,92 M€ de résultat opérationnel au premier semestre 2024

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 20 septembre 2024





En M€



S1 2023*



S1 2024*



Variation Chiffre d’affaires 37,58 41,94 +11,6% EBITDA** 3,50 3,62 +3,4% % du Chiffre d’affaires 9,3% 8,6% -0,7 pts Résultat opérationnel 2,85 2,92 +2,6% % du Chiffre d’affaires 7,6% 7,0% -0,6 pts Résultat net 1,85 1,79 -3,2 %





* Informations non auditées.

** L’EBITDA désigne Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions.





Résultats

Au 1er semestre 2024, le Groupe IT Link enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 11,6% à 41,94 M€ contre 37,58 M€ en 2023.

De son côté, l’EBITDA atteint 3,62 M€ et croit de 3,4% par rapport à la même période en 2023.

Le résultat opérationnel représente 7% du chiffre d’affaires à 2,92 M€. L’effet calendaire négatif d’un jour de production sur le semestre (-0,8 pt) a été compensé par la consolidation de la filiale Ciao.

Le résultat net atteint 1,79 M€ (en baisse de 3,2%), après déduction de charges d’IS de 0,87 M€ et de CVAE de 0,09 M€. La légère baisse du résultat net s’explique par une régularisation du complément de prix lié à la surperformance de RADèS.





Trésorerie et endettement

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2024 conserve un niveau satisfaisant à 4 M€ (hors dette de loyers IFRS16) contre 6,5 M€ au 31 décembre 2023. La baisse du niveau de trésorerie constatée s’explique principalement par l’acquisition de la société Ciao, financée sur fonds propres en janvier 2024.





Paiement du dividende 2023

La distribution aux actionnaires du Groupe IT Link d’un dividende de 0,35 € par action, votée par l’Assemblée Générale du 27 juin 2024, a été réalisée le 8 juillet pour un montant total de 0,59 M€.





Une dynamique RH de nouveau bien orientée

Au 30 juin 2024, l’effectif interne salarié se stabilisait autour de 840 collaborateurs.



La dynamique de recrutement imprimée depuis doit permettre au Groupe IT Link de renouer avec la croissance d’effectif dès le 3ème trimestre.





Perspectives 2024

La direction du Groupe IT Link est confiante sur l’atteinte de son objectif de chiffre d’affaires annuel compris entre 82 et 84 M€ et prévoit un résultat opérationnel au-delà de 7% du chiffre d’affaires sur l’année 2024.

La direction reste toutefois attentive aux contextes macroéconomique et géopolitique incertains.





Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2024 ce jour sur https://www.itlink.fr/investisseurs/documents-financiers-2024





IT Link publiera son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre, le 7 novembre 2024.





A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est près de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.









IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

www.itlink.fr

