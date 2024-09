Abertura da 3ª Conferência de Desenvolvimento do Turismo de Hunan em Hengyang, Hunan

HENGYANG, China, Sept. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A 3ª Conferência de Desenvolvimento do Turismo de Hunan está sendo realizada na cidade de Hengyang, na província de Hunan, no sul da China, de 20 a 22 de setembro.



Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

A conferência tem como tema "Aprimoramento do Cartão Histórico e Cultural de Hunan através do Turismo Baseado na Cultura", concentrado em três eventos principais (Cerimônia de Abertura e Conferência de Promoção do Turismo Cultural, Promoção de projetos culturais e turísticos importantes e Conferência de Promoção do Desenvolvimento da Indústria Turística de Hunan) e cinco atividades de apoio, incluindo a Conferência de Investimento e Financiamento da Indústria Cultural e Turística de Hunan de 2024 e a 3ª Expo do Patrimônio Cultural Intangível de Hunan.

Hengyang, localizada no sul do Monte Heng (Montanha Hengshan) em Nanyue, era chamada de Hengzhou nos tempos antigos e também era elegantemente chamada de "Cidade dos Gansos Selvagens" porque "os gansos selvagens que voavam para o sul paravam aqui para descansar". Hengyang é uma famosa cidade histórica e cultural de mais de 2.000 anos. A cultura dos gansos selvagens tornou-se a raiz da cultura de Hengyang e aprimorou a riqueza espiritual da civilização chinesa.

A cerimônia de abertura contará com o apresentador de IA "Huo Chuquan" (popular e amplamente conhecido). As mascotes bidimensionais originais passarão a ser tridimensionais com a tecnologia de IA, com a integração da "tecnologia" com "cultura e turismo". Com uma tecnologia de multimídia visualmente deslumbrante, esta cerimônia terá a cerimônia de abertura mais "nacional", "digital e inteligente" da Conferência de Desenvolvimento do Turismo, demonstrando plenamente a confiança e a responsabilidade da cultura de Huxiang. Uma série de projetos de turismo cultural representativos e líderes serão promovidos durante a conferência para mostrar as conquistas de Hunan e as novas mudanças da paisagem urbana e rural em Hengyang.

Além de ser uma festa da cultura e do turismo, a Conferência de Desenvolvimento do Turismo também é uma boa oportunidade para o desenvolvimento. A cidade de Hengyang combinou organicamente a realização da conferência com a expansão da promoção do investimento e do consumo, organizou de forma abrangente 18 projetos principais de promoção, impulsionou a implementação de 68 projetos de "Revitalização da Cidade através da Cultura e do Turismo", realizou precisamente mais de 430 atividades temáticas de promoção do investimento, assinou e introduziu 19 grandes projetos de turismo cultural com um investimento total de 18 mil milhões de yuans. No primeiro semestre de 2024, a cidade de Hengyang recebeu 36,178 milhões de turistas, com um aumento de 8% em relação ao ano anterior; a receita com turismo foi de 36,425 bilhões de yuans, com um aumento anual de 10,87%.

Fonte: The 3rd Hunan Tourism Development Conference