Bitget comemora seu 6º aniversário, ultrapassando 45 milhões de usuários

VICTORIA, Seychelles, Sept. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, comemora orgulhosamente seu 6º aniversário com um marco significativo — ultrapassando 45 milhões de usuários em todo o mundo, superando seus concorrentes e se tornando a quarta maior bolsa de criptomoedas em volume de operação. A plataforma se orgulha de ser a bolsa de crescimento mais rápido, com 400% de crescimento de usuários desde o ano passado.

Em 2024, a base de usuários da Bitget quase triplicou, impulsionada pela inovação contínua, experiência aprimorada do usuário e um forte compromisso com a segurança. Em 2024, a Bitget apresentou um crescimento significativo na África (1.614%), no Sul da Ásia (729%) e no Sudeste Asiático (216%). Os produtos de ganho (poupança) na Bitget mostram um aumento acentuado, um aumento de mais de 600% do 3º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2024. A plataforma também registrou um aumento de 50% no tráfego e uma entrada líquida de ativos da ordem de US$ 700 milhões no primeiro semestre de 2024.

Além do seu crescimento empresarial, a Bitget continua comprometida com iniciativas impactantes de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), como #Blockchain4Youth e #Blockchain4Her. A iniciativa #Blockchain4Youth levou educação sobre blockchain a mais de 13.000 estudantes universitários de mais de 60 universidades, como a Universidade de Zurique e a Universidade Nacional de Taiwan. Com a iniciativa #Blockchain4Her, a Bitget apoiou mulheres empreendedoras no segmento de criptomoedas, colaborando com organizações globais como SheFi e Women in Web3.

O crescimento consistente da Bitget resulta de sua inovação contínua promovida pelos melhores engenheiros e equipes de produto do setor. Com uma forte força de trabalho de mais de 1500 talentos, a Bitget oferece soluções inteligentes de criptomoedas de classe mundial para seus usuários com facilidade de navegação e custódia com a mais alta segurança. Os 45 milhões de usuários em nossa bolsa, carteira e serviços Web3 são a prova da força do nosso crescente ecossistema CeDeFi”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Para comemorar o aniversário, a Bitget está organizando vários eventos de engajamento de sua comunidade global, incluindo desafios interativos com o tema “6” em seu estande durante a Cúpula Token2049 de Singapura, onde atua como patrocinadora principal. Além disso, em parceria com a RaveDAO, a Bitget também é coanfitriã do Nightopia, um grande evento paralelo ao Token2049 que conta com a participação de DJs famosos como Don Diablo.

A Bitget também premia os líderes do setor por meio do Smart Awards, que contribuíram significativamente para a promoção pública de blockchain e criptomoedas. Os prêmios também homenagearão os projetos e operações mais inovadores que contribuíram de forma notável para o desenvolvimento do setor. Em apoio à diversidade, a Bitget fez uma parceria com a SheFi para coorganizar o SheFi Summit e o Blockchain4Her Awards, promovendo a participação feminina no mercado de criptomoedas.

Para comemorar, a Bitget lançou uma página dedicada ao aniversário, com uma carta aberta do CEO, concursos e prêmios, incluindo um PS5, caixas de aniversário de edição limitada e uma cota de 20.000 USDT, reconhecendo o papel decisivo da comunidade e dos funcionários da Bitget em seu sucesso. Durante as comemorações, também será apresentado um novo anúncio da marca, com o tema “Smart Steps, Big Leaps” (Passos inteligentes, Grandes saltos).

O sucesso da Bitget tem sido significativamente influenciado por sua introdução contínua de produtos inovadores que atendem às necessidades crescentes de sua base de usuários. Em 2024, a plataforma introduziu 425 novas ofertas, expandiu suas plataformas Launchpad e Launchpool e lançou o PoolX, anunciando mais de 60 projetos e atraindo 350.000 participantes em três meses. O recém-lançado Bitget Pre-Market em 2024 atraiu mais de 35.000 traders em apenas três meses. Enquanto a Bitget comemora seu sexto aniversário e ultrapassa 45 milhões de usuários, ela continua focada em aumentar sua presença, inovar e disseminar a soberania financeira em todo o mundo.

Para saber mais sobre a jornada da Bitget, clique aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. A bolsa Bitget, que atende a mais de 45 milhões de usuários em mais de 100 países e regiões, tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 abrangentes, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais. A Bitget inspira as pessoas a adotarem as criptomoedas por meio de colaborações com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi e os atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei).

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Alerta de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e que não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas pelo usuário. Nada do que aqui foi dito deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/978ee3a8-7816-4b40-b101-31460596f490

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a401100d-de27-4b5f-9138-cb7843837fc2