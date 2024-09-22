Bitget 庆祝成立六周年，用户突破 4,500 万

维多利亚，塞舌尔, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 隆重庆祝成立六周年，并迎来一个重要的里程碑——全球用户突破 4,500 万，超越竞争对手，成为交易量第四大加密货币交易所。 该平台是增长最快的交易所，自去年以来用户增长了 400%。

2024 年，Bitget 的用户数量几乎增长了两倍，这得益于持续的创新、改进的用户体验以及对安全的坚定承诺。 2024 年，Bitget 在非洲（增长 1,614%）、南亚（增长 729%）和东南亚（增长 216%）的用户数量显著增加。 Bitget 上的收益（储蓄）产品呈现大幅增长，从 2023 年第三季度到 2024 年第三季度增长超过 600%。 2024 年上半年，该平台流量增加了 50%，净资产流入达 7 亿美元。

除了业务增长外，Bitget 还致力于开展有影响力的企业社会责任（CSR）计划，如 #Blockchain4Youth 和 #Blockchain4Her。 #Blockchain4Youth 计划已为苏黎世大学和台湾大学等 60 多所大学的 13,000 多名学生提供了区块链教育。 通过 #Blockchain4Her，Bitget 与 SheFi 和 Women in Web3 等全球组织合作，为加密货币领域的女性企业家提供支持。

“Bitget 的持续增长得益于业内最优秀的工程师和产品团队的不断创新。 Bitget 拥有超过 1,500 人的强大员工队伍，为用户提供世界一流的智能加密货币解决方案，并提供便捷的导航和最高级别的安全监管。 我们的交易所、钱包和 Web3 服务拥有 4,500 万用户，这表明我们不断发展壮大的 CeDeFi 生态系统实力雄厚，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

为了庆祝周年纪念，Bitget 将举办各种活动吸引全球社区参与，包括在新加坡 Token2049 峰会（Token2049 Summit）期间在其展位上举办以“6”为主题的互动挑战，Bitget 是此次峰会的冠名赞助商。 此外，Bitget 还与 RaveDAO 合作，共同举办了 Token2049 的重要配套活动 Nightopia，由 Don Diablo 等知名 DJ 担任嘉宾。

Bitget 还通过“智能奖”（Smart Awards）表彰在区块链和加密货币公共推广方面做出重大贡献的行业领袖。 该奖项还将表彰那些对行业发展做出突出贡献的最具创新性的项目和运营。 为支持多元化，Bitget 与 SheFi 合作，共同举办了 SheFi 峰会（SheFi Summit）和 Blockchain4Her 奖（Blockchain4Her Awards），旨在促进女性参与加密货币领域。

作为庆祝活动的一部分，Bitget 推出了周年纪念专页，展示了 CEO 的公开信，并推出了竞赛和奖品，包含 PS5、限量版周年纪念礼盒和 20,000 USDT 的奖金池，以表彰 Bitget 社区和员工在其成功中所发挥的关键作用。 庆祝活动期间，Bitget 还发布了主题为“Smart Steps, Big Leaps”的全新品牌广告。

Bitget 的成功很大程度上得益于其不断推出创新产品，以满足用户不断变化的需求。 2024 年，该平台推出了 425 个新上市项目，扩展了 Launchpad 和 Launchpool 平台，并推出了 PoolX，其在短短三个月内上线了 60 多个项目，吸引了 35 万名参与者。 2024 年新推出的 Bitget Pre-Market 在短短三个月内吸引了 35,000 多名交易者。 在庆祝成立六周年并突破 4,500 万用户之际，Bitget 将继续专注于扩大业务版图，推动创新，并致力于在全球范围内推广金融主权。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所服务着来自 100 多个国家和地区的 4,500 多万名用户，通过其开创性的复制交易功能和其它交易解决方案，致力于让用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作，激励个人接受加密货币，包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队）。

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