Bitget 成立 6 週年誌慶，用戶突破 4,500 萬





維多利亞，塞舌爾, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 成立 6 週年誌慶之際，業務喜迎重大的里程碑 — 其全球用戶突破 4,500 萬，以成交量計算超越同業競爭對手，成為規模第四大的加密貨幣交易所。 自去年以來，該平台用戶增長率達 400%，成為增長最迅速的交易所。

在持續創新、用戶體驗得到提升及對安全作出堅定承諾的推動下，2024 年 Bitget 的用戶群增加了接近兩倍。 在 2024 年，Bitget 於非洲、南亞及東南亞地區分別錄得 1,614%、729% 及 216% 的顯著增長。 Bitget 的賺幣（儲蓄）產品大幅上升，從 2023 年第 3 季至 2024 年第 3 季的增幅逾 600%。 該平台的流量亦錄得 50% 的升幅，2024 年上半年的資產淨流入達 7 億美元。

除業務增長外，Bitget 仍致力於履行 #Blockchain4Youth 及 #Blockchain4Her 等具有影響力的企業社會責任（CSR）倡議。 #Blockchain4Youth 倡議為 60 多間大學逾 13,000 名學生提供區塊鏈的教育，這些學府包括蘇黎世大學（University of Zurich）及國立臺灣大學。 在 #Blockchain4Her 倡議中，Bitget 透過與 SheFi 及 Women in Web3 等環球組織合作，在加密貨幣領域為女性企業家提供支援。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「Bitget 獲得持續穩定的增長，是行業內最優秀的工程師和產品團隊不斷創新的成果。 Bitget 強大的員工隊伍由超過 1,500 位人才所組成，為用戶提供世界一流的智能加密解決方案，並具有易於控制及最高安全程度的保管功能。 4,500 萬用戶採用我們的交易所、錢包及 Web3 服務，展現了我們不斷壯大之 CeDeFi 生態系統的強大實力。」

為紀念週年誌慶，Bitget 將主辦多項活動來吸引全球社群的參與，當中包括在 Singapore Token2049 Summit（新加坡 Token2049 峰會）期間，Bitget 作為冠名贊助商在其攤位上舉辦以「6」為主題的互動式挑戰比賽。 此外，Bitget 與 RaveDAO 攜手合辦 Nightopia，此項目為 Token2049 的主要場外活動，邀請了著名唱片騎師 Don Diablo 出席參與。

Bitget 亦透過 Smart Awards 對業界領袖予以表揚，他們對於區塊鏈及加密貨幣的公共推廣發揮了重大的推動作用。 獎項亦會表揚對行業發展作出顯著貢獻的最具創新性項目及業務。 為表示對多元化的支持，Bitget 與 SheFi 攜手合辦 SheFi Summit 及 Blockchain4Her Awards，推動女性在加密貨幣領域的參與。

作為慶祝活動的一部分，Bitget 推出了一個專屬的週年誌慶網頁，當中有來自行政總裁的公開致函、比賽及獎項，包括一部 PS5 遊戲機、限量版的週年誌慶禮盒及價值 20,000 USDT 的股份，以表揚 Bitget 社群及員工在公司取得成功中所發揮的重要功用。 以「明智步伐、長足飛躍」為題的全新品牌廣告，亦會於週年誌慶期間推出。

為滿足其用戶群不斷變化的需要而持續推出創新產品，是 Bitget 取得成功的重要原因。 2024 年，該平台推出了 425 種全新上市項目，進一步擴大其 Launchpad 及 Launchpool 平台，並且推出了包括逾 60 個項目的 PoolX，在三個月內迅即吸引了 350,000 名參與者。 在 2024 年全新推出的 Bitget Pre-Market，於僅僅三個月內便已吸引了超過 35,000 名交易者。 在慶祝成立 6 週年，以及用戶數目突破 4,500 萬之際，Bitget 仍然專注於擴大其影響力、建立創新，並於全球擴展金融自主能力。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 和 Ilkin Aydın (國家排球隊成員)。

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