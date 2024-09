Communiqué de presse

Eviden développe une solution cloud de gestion de cave pour Selartag® afin d’optimiser la gestion des données lors des inventaires de stocks de vins

Un concept innovant qui associe une application et un portail hébergés sur AWS Cloud, permettant à ses utilisateurs d’obtenir des données en temps réel sur la qualité et les niveaux des stocks

Paris, France – Le 23 septembre 2024 – Eviden, l’activité du Groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd’hui avoir développé et mis en oeuvre une application de gestion de cave conçue par la société Selartag® sur un concept unique et innovant d'identification et de suivi de bouteilles de vin. Hébergée sur l'architecture hybride d'Amazon Web Services (AWS), la solution fournit des données fiables en temps réel à des utilisateurs tels que des propriétaires de cave, des vignerons, des sommeliers et des restaurants afin de les aider à optimiser leur chiffre d’affaires, grâce à une gestion simplifiée et plus efficace des stocks. Eviden est un Partenaire Premier d’AWS.

Fort de son expertise en matière de solutions digitales, de consulting et de gestion cloud, Eviden a travaillé en étroite collaboration avec Selartag pour développer leur solution de gestion de cave. Cette dernière est constituée d’étiquettes intelligentes, d’une application smartphone, d’un portail Web et d’un système de suivi et de gestion des stocks, hébergés sur l'architecture hybride d’AWS.

Chaque bouteille de vin est dotée d’une étiquette intelligente infalsifiable, qui permet de l’identifier automatiquement grâce à la technologie RFID, soit à l’aide d’un lecteur portable, soit via une borne de contrôle installée à l’entrée de la cave. Les données figurant sur l’étiquette sont communiquées à l’application Selartag (application mobile et Web accessible depuis un ordinateur), ce qui facilite la gestion des stocks, améliore la prise de décision commerciale et optimise le chiffre d’affaires.

Avec cette nouvelle application, Selartag est en mesure de fournir à ses clients des données fiables en temps réel sur la qualité et les niveaux des stocks. Elle leur permet en outre de réaliser des inventaires en moins d’une heure, là où plusieurs jours étaient auparavant nécessaires. Parmi les clients de Selartag figurent des sommeliers de renom, ainsi que des propriétaires de grandes caves de restaurants étoilés et bistrots gastronomiques.

Julien Giraud, Directeur de Cloud & Data chez Eviden, Groupe Atos, a déclaré : « Le concept unique de Selartag, couplé à l’expertise d’Eviden en matière de solutions numériques et de gestion cloud, génère des gains d’efficacité substantiels dans la gestion des données des clients de Selartag, dont la réputation n’est plus à faire dans les communautés parmi les plus élitistes du vin et de la restauration. La solution que nous avons développée est un exemple de solution clé en main basée sur le cloud qui permet, de la fabrication à la consommation, de générer de meilleures performances dans la chaîne de valeur, au bénéfice de l’entreprise. Les données obtenues grâce à une visibilité et une sécurité améliorées des produits apporteront aux clients de Selartag une plus grande fiabilité et des marges augmentées, qui leur ouvriront de nouvelles perspectives de croissance et d’innovation. »

Hervé Lemaire, fondateur et président de Selartag, a déclaré : « En travaillant avec Eviden, nous avons pu créer et mettre en œuvre une application innovante et fiable permettant à nos clients de localiser, suivre et enregistrer les stocks de vins, ainsi que de limiter les erreurs et d’authentifier la qualité des bouteilles de vin. Cette solution étend l’excellence du service à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui soutiennent l’activité de nos clients. L'expertise de bout en bout dans les services et les offres de produits AWS, et la gestion de projet d’Eviden sont autant d’atouts qui ont contribué à créer une solution différenciée pour nos clients. Ces derniers accèdent ainsi à des données en temps réel et observent des gains d’efficacité constants qui leur permettant de conserver une longueur d’avance sur leurs concurrents. »

Ce projet avec Selartag témoigne de plus de 12 ans de collaboration commerciale et technologique entre Eviden (Groupe Atos) et AWS, qui s'est encore renforcée l'année dernière par un nouvel accord de collaboration stratégique (SCA) visant à proposer un programme multiforme, composé de solutions, de consulting et de soutien à l'innovation. Cette offre est conçue pour aider les clients à accéder rapidement à l'expertise critique dont ils ont besoin pour leurs projets de transformation cloud et IA et à augmenter leur délai de réalisation de la valeur (Time To Value).

À propos d’Eviden

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

