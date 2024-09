ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 septembre 2024 au 20 septembre 2024

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 16 septembre 2024 au 20 septembre 2024

Paris-La Défense, le 23 septembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 16 septembre 2024 au 20 septembre 2024 :

Présentation agrégée



Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-16 FR0000074148 2995 44,571202 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-17 FR0000074148 3118 43,620510 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-18 FR0000074148 3351 42,234348 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-19 FR0000074148 3515 42,754424 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-09-20 FR0000074148 3563 43,806287 XPAR TOTAL 16542 43,367815



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

