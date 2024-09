Groupe Casino : Création de l'alliance Aura Retail

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le 23 septembre 2024



Création de l'alliance Aura Retail :

Intermarché, Auchan, et Casino organisent leur partenariat

de long terme aux achats

Intermarché, Auchan, et Casino1 concrétisent leur partenariat de long terme aux achats avec la création de l’alliance Aura Retail. Cette alliance se compose de cinq structures opérationnelles offrant des partenariats aux achats entre les trois groupes pour une durée de 10 ans.

Alors que le pouvoir d’achat demeure la première préoccupation des Français et au sortir d’une période de forte inflation, l’alliance Aura Retail et ses cinq structures opérationnelles capitaliseront sur les forces et complémentarités d’Intermarché-Netto, d’Auchan et de Casino pour renforcer le poids des trois groupes dans les négociations commerciales avec les plus grands industriels.

Les structures Aura Retail offriront également des opportunités additionnelles de développement et d’innovation à d’autres industriels dont les trois groupes sont partenaires de longue date.

Pour les achats alimentaires, Aura Retail sera composée de trois centrales d’achats pilotées par Intermarché :

Aura Retail Achats Alimentaires opèrera des synergies à l’achat pour près de 200 industriels marques nationales PGC-FLS pour les enseignes Intermarché-Netto, Auchan et Casino. Cette société, localisée à Massy (91) sera dirigée par Emmanuel Lavit (Président) et Frederic Lecoq (Directeur Général).

Aura Retail International Food Services négociera auprès des plus grands groupes industriels multinationaux des prestations de services internationaux et offrira des synergies dans les nombreux pays européens d’implantation des partenaires (Portugal, Espagne, France, Belgique, Luxembourg, Pologne, Roumanie et Hongrie). Cette société localisée à Bruxelles sera dirigée par Jean-Baptiste Berdeaux (Président du Conseil d’Administration) et Olivier Mercier (Directeur Général).

Aura Retail Private Label permettra aux industriels alimentaires européens commercialisant des MDD de bénéficier d’un accès aux marchés plus efficient via des appels d’offre communs aux groupes Intermarché, Auchan et Casino. Cette société localisée à Massy (91) sera dirigée par Emmanuel Lavit (Président), Jérôme Dumont (Directeur Opérationnel) et Corinne Aubry-Lecomte (Secrétaire Générale).

Pour les achats non alimentaires de marques nationales, deux structures sont instaurées par Aura Retail et pilotées par Auchan :

Aura Retail Achats Non Alimentaires proposera des synergies aux 100 plus grands industriels commercialisant des marques nationales non alimentaires. Cette société localisée à Villeneuve-d’Ascq sera dirigée par Stéphane Boennec (Président), et Isabelle Saluden (Directrice Générale).

Aura Retail International Non-Food Services commercialisera des prestations de services internationaux auprès des plus importants industriels multinationaux non alimentaires. Cette société localisée à Luxembourg sera dirigée par Arnaud Bricmont (Président du Conseil d’Administration) et Dimitri Proskurovsky (Directeur Général).

Enfin, sur le périmètre non alimentaire MDD, les 3 groupes massifieront leurs achats via la centrale d’achat « OIA » (Organisation Intragroupe des Achats) déjà existante et filiale d’Auchan. Cette société, qui achète déjà les gammes non-alimentaires à marques propres pour l’ensemble des pays où Auchan est présent, aura la possibilité d’accueillir les volumes d’affaires d’Intermarché et de Casino dans le cadre d’appels d’offre communs.

Ces partenariats sont construits dans le strict respect du droit de la concurrence et de la réglementation applicables. Ils ont été soumis aux autorités de concurrence et aux Instances Représentatives du Personnel compétentes.

Chacun des partenaires conserve une totale indépendance sur sa politique commerciale, tarifaire ou promotionnelle, ainsi qu’en matière de développement de réseaux de magasins.

À propos du Groupement Les Mousquetaires

Créé en 1969, le Groupement Les Mousquetaires rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants et 150 000 salarié(e)s au service de la performance de plus de 4 000 points de vente de proximité en France, Belgique, Pologne, Portugal. À la tête de leurs points de vente, les chefs d’entreprise Mousquetaires forment un collectif d'entrepreneurs impliqués dans le tissu socio-économique de leurs territoires. Pour faire face aux besoins des enseignes Intermarché, Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash, Bricorama (équipement de la maison) ; Roady et Rapid Pare-Brise (mobilité), le Groupement dispose de ses propres services d’appui (bases logistiques intégrées, services d’achat, foncière…), ainsi que d’un pôle agroalimentaire de près de 60 usines, toutes situées en France. Pour en savoir plus Mousquetaires.com X Mousquetaires

A propos d’Auchan Retail

Commerçant multiformat et phygital, Auchan réunit tous les formats du commerce alimentaire physiques (hypermarchés, proximité et ultra-proximité) et digitaux (drives, livraison à domicile, click&collect) pour proposer à ses clients une expérience de courses plaisir et une offre unique, juste et responsable. Afin de leur faciliter la vie, l’enseigne met les habitants au cœur de toutes ses orientations : prix accessibles, choix et diversité de l'offre, qualité du service. Acteur économique responsable, Auchan soutient l’agriculture et l’industrie agroalimentaire en agissant au plus près des territoires à travers les 54 714 collaborateurs de ses 630 points de vente. En 2023, l’enseigne a enregistré plus de 340 millions de visites dans ses magasins ou sur ses sites marchands.

Pour nous suivre : www.auchan-retail.fr - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et reconnu sur le marché de la distribution en France avec plus de 8 600 magasins*. Premier réseau de proximité avec 6 300 magasins sous ce format, il est également le n° 2 du E-commerce non-alimentaire avec sa marque Cdiscount. Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 44 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 9 milliards d’euros en 2023. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce. *Données au 31/12/23

