Quadient annonce un programme de rachat d’action d’un montant maximum de 30 millions d’euros

Paris, le 23 septembre 2024

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce ce jour le lancement d’un programme de rachat d’action pour un montant pouvant atteindre au maximum 30 millions d’euros (prix total d'achat hors frais annexes) et à exécuter sur le marché.

Cette opération démontre i) la confiance de Quadient dans le potentiel de création de valeur de son nouveau plan stratégique « Elevate to 2030 » et dans sa capacité d’atteindre son objectif de réduction du levier financier hors leasing pour 20261, ii) vise à améliorer le retour aux actionnaires et iii) s'inscrit dans le cadre de sa politique disciplinée d'allocation du capital, visant à respecter un bon équilibre entre :

les investissements dans l'entreprise (notamment les équipements courrier placés en location, le déploiement des réseaux de consignes colis, les efforts de R&D),

d’éventuelles opérations de croissance externe tout en conservant une approche flexible dans la gestion du portefeuille d’activités,

le maintien d’un bilan sain et optimisé, avec un objectif de ratio de levier financier hors leasing de 1,5x en 2026, et

un retour attractif pour les actionnaires via une politique de dividende fondée sur un taux de distribution minimal de 20% et l’utilisation de la trésorerie excédentaire pour le rachat d’actions.

Le programme de rachat d'actions sera réalisé dans le cadre de l'autorisation conférée par l'Assemblée générale annuelle 2024 du 14 juin 2024, et pourra être renouvelé ou prolongé, dans la limite de 10 % du nombre total d’actions composant le capital social de la Société tel que prévu dans la 19e résolution de l’Assemblée générale annuelle 2024. Quadient envisage d'annuler les actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions, à l'exception d'actions représentant un montant maximum de 10 millions d'euros, qui sera dédiée aux futurs plans d'intéressement à long terme en actions alloués aux salariés et dirigeants, tel que prévu dans la 19e résolution de l’Assemblée générale annuelle 2024.

Quadient publiera une mise à jour de la description du programme de rachat d'actions (disponible sur le site internet des Relations Investisseurs sous la rubrique « Informations réglementées ») détaillant ces objectifs mis à jour. La Société fournira également des informations sur le programme de rachat d’actions via des communiqués de presse hebdomadaires publiés sur le site Internet des Relations Investisseurs dans la rubrique « Informations réglementées ».

Sauf circonstances imprévisibles, les actions seront achetées sur une période de 18 mois2 se terminant au plus tard en janvier 2026.

Les rachats seront effectués sous réserve des conditions de marché et dans le respect des règles et réglementations applicables, notamment le Règlement Abus de Marché 596/2014 et le Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission Européenne. Quadient confirme par la présente l'absence de tout accord avec l'un de ses actionnaires existants concernant leur éventuelle participation au programme de rachat d'actions.

A propos de Quadient®

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux électroniques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences clients significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site : https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 56

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)6 42 37 54 17 /+33 (0)6 14 08 29 81

isabelle.laurent@omnicomprgroup.com

fabrice.baron@ omnicomprgroup.com Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com





1 Objectif de ratio d’endettement financier hors leasing de 1.5x en FY 2026

2 Sous réserve du renouvellement des autorisations de rachat d’actions lors de l’Assemblée générale annuelle 2025

