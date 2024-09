Solvay: verwerving van eigen aandelen

Brussel, 23 september 2024 - 18u00 CEST - gereglementeerde informatie

In overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maakt Solvay NV hierbij bepaalde informatie bekend in verband met haar programma voor de inkoop van eigen aandelen, aangekondigd op 1 augustus 2024.

Solvay heeft 24 455 Solvay-aandelen teruggekocht in de periode van 169 september 2024 tot en met 20 september 2024, als volgt:

Datum van aankoop Aantal aandelen Gemiddelde prijs per aandeel Max prijs betaald Min prijs betaald Totaal Markt 16-09-2024 12 31,1300 31,13 31,13 373,56 AQEU 16-09-2024 997 31,1790 31,28 31,12 31.085,46 CEUX 16-09-2024 312 31,1237 31,14 31,10 9.710,59 TQEX 16-09-2024 6.834 31,2010 31,45 31,10 213.227,63 XBRU 17-09-2024 500 32,3520 32,55 32,17 16.176,00 CEUX 18-09-2024 500 32,8784 33,34 32,53 16.439,20 XBRU 19-09-2024 25 34,4400 34,44 34,44 861 CEUX 19-09-2024 475 34,2954 34,50 34,08 16.290,32 XBRU 20-09-2024 215 34,2752 34,35 34,2 7.369,17 AQEU 20-09-2024 1.495 34,2924 34,54 34,19 51.267,14 CEUX 20-09-2024 573 34,2995 34,36 34,23 19.653,61 TQEX 20-09-2024 12.517 34,3072 34,52 33,96 429.423,22 XBRU

Op 20 september 2024 bezat Solvay in totaal 1 371 365 eigen aandelen, als volgt verdeeld:

1 080 402 Solvay-aandelen gehouden door Solvay NV; en

290 963 Solvay-aandelen in het bezit van Solvay Stock Option Management SRL ("SSOM"), een 100% indirecte dochteronderneming van Solvay NV.

Contacten

Media relations Investor relations Peter Boelaert

+32 479 30 91 59



Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47





media.relations@solvay.com

Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49



Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96



Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65



investor.relations@solvay.com

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.



Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin .

Bijlage