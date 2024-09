REJO consolide son implantation mondiale avec une présence remarquée lors du salon InterTabac 2024

REJO dévoile les appareils de chauffage innovants REJO AF1 et REJO Mate Air

Annonce ses plans d’expansion mondiale lors du salon InterTabac 2024

Signature d’un protocole d’accord avec un partenaire majeur de la République tchèque

DORTMUND, Allemagne, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REJO, une marque pionnière de l’industrie du tabac chauffé sans combustion (HNB), a eu un impact significatif lors du salon InterTabac de cette année, renforçant ainsi davantage encore sa position de fournisseur mondial pionnier en matière de solutions innovantes pour les produits du tabac.

Événement mondial de premier plan pour l’industrie du tabac, le salon InterTabac constitue une plateforme incontournable pour les acteurs de l’industrie qui souhaitent présenter leurs derniers produits et technologies. La participation de REJO a souligné son influence mondiale croissante ainsi que son engagement à faire progresser l’avenir de l’industrie des produits du tabac.

Engagée à améliorer l’expérience des utilisateurs de produits du tabac

Lors du salon InterTabac 2024, le stand de REJO a été au centre de toutes les attentions, attirant les foules grâce à une mise en avant dynamique et à ses présentations de produits de pointe.

Le message de la marque était axé sur sa mission visant à améliorer l’expérience des utilisateurs de produits du tabac en proposant des alternatives basées sur des technologies avancées. La mission de REJO, qui consiste à proposer des produits HNB diversifiés et de haute qualité tout en réduisant considérablement les produits chimiques nocifs, a trouvé un réel écho auprès des participants, suscitant ainsi les éloges des experts du secteur et des utilisateurs.

REJO a mis l’accent sur les valeurs fondamentales d’innovation, de haute qualité et de profond respect des riches traditions du tabac, tout en adoptant les récentes avancées technologiques en la matière. Le slogan de l’entreprise « Embrace the Future of Change » résume l’approche avant-gardiste de REJO qui se positionne en tant que marque qui non seulement évolue avec son époque, mais qui façonne également l’avenir de l’industrie.

Présentation du REJO AF1 et du REJO Mate Air

L’un des moments forts de la participation de REJO au salon InterTabac a été le dévoilement de ses deux nouveaux produits : le REJO AF1 et le REJO Mate Air. Ces appareils représentent les dernières avancées de la technologie HNB, avec une conception et des fonctionnalités de pointe qui répondent aux besoins des fumeurs modernes.

Le REJO AF1 est un appareil de chauffage de pointe spécialement conçu pour les bâtonnets granulaires et offrant une combinaison idéale grâce à ses bâtonnets granulaires de tabac de marque propre OICES et à ses bâtonnets granulaires à base de plantes TOZE. S’appuyant sur une technologie avancée de chauffage par flux d’air chaud, le REJO AF1 garantit que chaque granule de tabac est chauffé de manière uniforme et complète. Cette méthode préserve l’arôme naturel du tabac tout en réduisant la production de substances chimiques nocives, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus riche et plus satisfaisante.

Les trois couleurs principales du nouveau dispositif de chauffage REJO AF1

Idéal pour les utilisateurs qui privilégient la portabilité sans compromettre les performances, le REJO Mate Air apporte lui aussi une contribution novatrice à la gamme de produits REJO. Cet appareil compact et léger est équipé d’une technologie de chauffage ronde avancée qui permet de produire des nuages denses et de générer une saveur corsée. Son design élégant et ses fonctionnalités conviviales en font un excellent choix pour les utilisateurs de produits HNB, qu’ils soient débutants ou expérimentés.

Série complète du nouveau dispositif de chauffage REJO Mate Air

Un rayonnement mondial renforcé

Outre la présentation de ses derniers produits, REJO a annoncé ses projets d’expansion mondiale, marquant ainsi une étape majeure dans la croissance internationale de la marque.

REJO a déjà établi une forte présence en Asie du Sud-Est, en introduisant les produits de bâtonnets chauffants HOMER et SIU en Malaisie et en Indonésie où la demande de produits chauffés sans combustion est en hausse.

Forte de cette dynamique, REJO est désormais prête à lancer de nouveaux produits en Europe et aux Émirats arabes unis, ces régions étant identifiées comme des marchés clés pour l’innovation en matière de produits HNB. La signature d’un protocole d’accord (MOU) avec un partenaire majeur de la République tchèque lors du salon InterTabac 2024 a constitué une étape importante de cette stratégie, car elle renforcera l’ancrage de REJO en Europe parallèlement à sa présence grandissante en Italie.

Cette stratégie vise à répondre à la demande croissante de produits du tabac à risque réduit en proposant des appareils et des bâtonnets chauffants sur mesure qui répondent aux préférences locales. Grâce à des campagnes marketing localisées et à des partenariats conclus avec des distributeurs régionaux, REJO vise à consolider sa présence sur le marché et à s’établir en tant que marque leader dans ces régions.

Popularité de la marque lors de l’événement

La popularité de REJO au salon InterTabac 2024 a été indéniable. Le stand de la marque a été constamment animé par l’activité des visiteurs qui affluaient pour expérimenter directement les nouveaux produits proposés. Les professionnels de l’industrie, les représentants des médias et les consommateurs étaient tous impatients d’en savoir plus sur les offres de REJO, et un grand nombre d’entre eux ont salué l’engagement de la marque en matière d’innovation et de qualité.

L’accueil positif qui lui a été réservé lors de cet événement témoigne de l’influence croissante de REJO sur le marché mondial des produits HNB. La capacité de la marque à attirer un public aussi diversifié et engagé souligne la solidité de son positionnement sur le marché et l’attrait de sa gamme de produits. Le lancement réussi du REJO AF1 et du REJO Mate Air renforce davantage encore la réputation de la marque en tant que leader du secteur.

Les visiteurs affluent au stand REJO

Regard vers l’avenir

Avec une présentation réussie lors du salon InterTabac 2024 et le lancement imminent de nouveaux produits sur les principaux marchés internationaux, REJO est en bonne position pour assurer la poursuite de sa croissance et de sa réussite. L’accent mis par la marque sur l’innovation, la qualité et la satisfaction des consommateurs stimulera sans aucun doute ses efforts d’expansion, lui permettant ainsi de rester à l’avant-garde de l’industrie des produits HNB.

Alors que REJO continue de repousser les limites du possible en matière de technologies du tabac, sa présence à des événements comme le salon InterTabac rappelle avec force l’engagement de la marque à façonner l’avenir des produits du tabac. Les consommateurs et les professionnels du secteur peuvent s’attendre à des innovations et à des initiatives passionnantes de la part de REJO, qui continue de mener la charge sur le marché mondial des produits HNB.

À propos de REJO

REJO est un fournisseur mondial de produits HNB de qualité qui propose également ses appareils de chauffage et bâtonnets chauffants sous marque propre, reconnus pour leurs technologies innovantes et leurs capacités opérationnelles mondiales.

