EBC erhält Auszeichnung von BrokersView für das beste Trading-Erlebnis und stärkt seine weltweite Führungsposition

SINGAPUR, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei der BrokersView-Preisverleihung in Vietnam im September 2024 wurde die EBC Financial Group (EBC) mit dem Preis „Best Trading Experience“ ausgezeichnet und festigte damit erneut ihre Position als Weltklasse-Marktführer in der Finanzbranche, der auf Devisen, CFDs und Aktien spezialisiert ist. Mit der jüngsten Auszeichnung wurde das Engagement von EBC gewürdigt, die stabilsten Handelsbedingungen zu ermöglichen und ein außergewöhnliches Trading-Erlebnis zu bieten.







Obwohl der globale Devisenhandelsmarkt rasant wächst und bis 2028 voraussichtlich 10 Billionen US-Dollar überschreiten wird (Quelle: Yahoo Finance), wird die Teilnahme an diesem immer beliebteren Finanzplanungsinstrument durch weit verbreitete Fehlinformationen und Volatilität beeinträchtigt, was zu einem Vertrauensverlust unter den Tradern führt (Quelle: Finance Magnates). EBC möchte diesen Herausforderungen begegnen, indem es ein stabiles und zuverlässiges Umfeld für den Handel fördert, geleitet von der Grundüberzeugung, dass jedes Engagement von Investoren mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit behandelt werden sollte.

EBC geht über die aktiven Bemühungen hinaus, seine Trading-Plattform zu innovieren und äußerst wettbewerbsfähige Spreads zu gewährleisten, und setzt sich für die Einhaltung strenger Vorschriften, fairer und transparenter Preismechanismen sowie mehrschichtiger Sicherheitsmaßnahmen ein.

Ausbau der globalen Reichweite und strategischen Präsenz

Die EBC Financial Group hat sich seit langem als globales Maklerunternehmen etabliert und ist in wichtigen Finanzzentren wie London, Hongkong, Tokio, Singapur und Sydney sowie in Schwellenmärkten in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Indien umfassend vertreten.

Diese globale Expansion wird von der Strategie des EBC angetrieben, seine Geschäftstätigkeit zu lokalisieren, um die einzigartigen regulatorischen Anforderungen der verschiedenen Regionen zu erfüllen, während gleichzeitig die Angebote auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden in den einzelnen Märkten zugeschnitten werden. Durch strategische Investitionen in behördliche Lizenzen, Liquidität auf institutioneller Ebene und eine fortschrittliche Trading-Infrastruktur positioniert sich EBC, um eine breitere internationale Kundschaft mit einer Vielzahl von Trading-Tools und -Dienstleistungen zu bedienen.

Das Wachstum von EBC in Schwellenländern, insbesondere in Südostasien, Lateinamerika, Indien und Afrika, ist Teil des Engagements des Unternehmens, Händlern den Zugang zu robusten Finanzökosystemen zu ermöglichen, die von großen Finanzinstituten traditionell unterversorgt werden. Während EBC seine Geschäftstätigkeit ausweitet, baut das Unternehmen seine Support-Infrastruktur in diesen Regionen weiter aus, um sicherzustellen, dass Händler die gleiche nahtlose Erfahrung genießen können, die in etablierteren Finanzzentren verfügbar ist.

BrokersView: Eine branchenführende Plattform zur Broker-Bewertung

BrokersView, eine Marke von FastBull, ist ein führendes Finanzinformationsportal, das Investoren dabei unterstützt, schnell und effizient geeignete Broker zu finden. Es war keine leichte Aufgabe, sich gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen und den „Best Trading Experience Award“ zu gewinnen. Bei der Bewertung von EBC für ihre Auszeichnungen im Jahr 2024 führte BrokersView eine strenge Bewertung von EBC in sechs Schlüsselaspekten durch – Geschwindigkeit der Trades, Stabilität, Liquidität, Slippage, Spreads und Swap-Sätze.

Echtzeitdaten wurden auf vorgegebene Handelsbedingungen untersucht, und schließlich trug die maßgeschneiderte Handelsplattform von EBC mit schnellen und optimalen Auftragsausführungen, niedrigen Spreads und einem rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice dazu bei, dass sich das Unternehmen als Zeichen der Sicherheit hervorhob und eine entscheidende Rolle bei der Sicherung dieser prestigeträchtigen Auszeichnung spielte.

Die Mission von EBC als globaler Broker-Gruppe besteht darin, ein überlegenes Trading-Ökosystem zu schaffen, das Trader weltweit unterstützt. Um dies zu erreichen, investiert EBC in umfassende behördliche Lizenzen, eine fortschrittliche Infrastruktur, Liquidität auf institutioneller Ebene, ein solides Risikomanagement und proprietäre Trading-Algorithmen. Darüber hinaus sind Sicherheit und Vertraulichkeit bei EBC von höchster Bedeutung. Das Unternehmen verwendet eine 256-Bit-SSL-Verschlüsselung und dedizierte Handelskanäle, um die Informationen seiner Kunden zu schützen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die ein reibungsloses Trading ermöglichen.





Wir feiern den Geist der Exzellenz

Zusätzlich zu den Auszeichnungen bei der BrokersView-Preisverleihung wurde Al Hamidi, Senior Analyst bei EBC, auch mit dem Preis für die „Beste innovative Handelsstrategie“ bei der FastBull 2024 Trading Influencers Awards Ceremony, die in Verbindung mit der BrokersView Award Ceremony stattfand, ausgezeichnet. Die FastBull 2024 Trading Influencers Awards Ceremony zielt darauf ab, Personen zu feiern, die einen herausragenden Beitrag zur Branche geleistet haben.

Mit über einem Jahrzehnt einschlägiger Erfahrung hat Hamidi die theoretischen Fortschritte in der Marktstrategieanalyse und der einschlägigen Compliance-Forschung vorangetrieben. Sein Fachwissen in den Bereichen Disaster Recovery und Business Continuity Protocols (BCP) war für EBC von entscheidender Bedeutung, um Marktereignisse wie den CrowdStrike-Ausfall im Jahr 2024 flexibel zu bewältigen. Diese Auszeichnung unterstreicht den Erfahrungsschatz und die Fachkompetenz des vielfältigen Teams von EBC sowie die Bemühungen der Gruppe, eine Lernkultur durch finanzielle Bildung und Wissensaustausch zu fördern.





Mit der jüngsten Auszeichnung erhöht sich die Gesamtzahl der Auszeichnungen der EBC im Jahr 2024 auf sieben. Zuletzt wurde EBC im August 2024 bei den Finance Magnates Annual Awards als bester Broker im asiatisch-pazifischen Raum ausgezeichnet.

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die EBC Financial Group weiterhin auf ihren globalen Entwicklungsplan, indem sie das ultimative Trading-Erlebnis bietet und die Trader in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stellt. Das langjährige Ziel des Unternehmens bleibt unverändert: Trader mit fundierten Entscheidungen zu unterstützen und ihnen auf jedem Trading-Weg ein vertrauenswürdiger Partner zu sein.

Über die EBC Financial Group

Die im renommierten Londoner Finanzdistrikt gegründete EBC Financial Group (EBC) ist für ihr umfassendes Dienstleistungsangebot bekannt, das Finanzvermittlung, Vermögensverwaltung und umfassende Investitionslösungen umfasst. EBC hat sich schnell als globales Maklerunternehmen etabliert und ist an wichtigen Finanzplätzen wie London, Hongkong, Tokio, Singapur, Sydney, den Cayman Islands und in Schwellenmärkten in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Indien stark vertreten. EBC betreut eine vielfältige Kundschaft aus Einzelhändlern, professionellen und institutionellen Anlegern weltweit.

Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, die höchsten ethischen Standards und internationalen Vorschriften einzuhalten. Die Tochtergesellschaften der EBC Financial Group sind in ihren jeweiligen lokalen Rechtsprechungen reguliert und lizenziert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, die EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert und die EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd wird von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert.

Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient.

Die EBC ist der offizielle Devisenpartner des FC Barcelona und bietet spezialisierte Dienstleistungen in Regionen wie Asien, LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und Ozeanien. Die EBC ist auch Partner von United to Beat Malaria, einer Kampagne der Stiftung der Vereinten Nationen zur Verbesserung der globalen Gesundheitslage. Ab Februar 2024 unterstützt die EBC die Reihe „What Economists Really Do“ (Was Ökonomen wirklich tun) des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, in der die Wirtschaftswissenschaften entmystifiziert und auf wichtige gesellschaftliche Herausforderungen angewandt werden, um das öffentliche Verständnis und den Dialog zu verbessern.

https://www.ebc.com/

Medienkontakt:

Savitha Ravindran

Global Public Relations (EMEA)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Global Public Relations (APAC)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Global Public Relations Lead

douglas.chew@ebc.com

Fotos zu dieser Ankündigung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b420c02-0df1-40a1-9abc-b0c3b10ec75d/de



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cbad8f9-d653-4a1a-95de-5cd628ea2381/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80fda353-48f7-44bf-9e3b-6d8bf7184f50/de