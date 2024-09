EBCがブローカーズビュー (BrokersView) のベスト・トレーディング・エクスペリエンス賞 (Best Trading Experience Award) を受賞し、グローバルリーダーシップを強化

シンガポール発 , Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ベトナムで開催されたブローカーズビュー授賞式で、EBCファイナンシャルグループ (EBC) は「ベストト・レーディング・エクスペリエンス」賞を受賞し、外国為替、CFD、株式を専門とする金融業界の世界クラスのリーダーとしての地位を再び固めた。 この最新の賞は、最も堅牢な取引条件を促進し、卓越した取引体験を提供するというEBCの取り組みを認めたものである。







世界の外国為替取引市場は急速に成長しており、2028年までに10兆米ドル (約1,430兆5,400億円) を超えると予想されている(出典:Yahoo Finance) が 、ますます人気が高まっているこの金融計画ツールへの参加は、広範な誤情報と変動によって損なわれており、トレーダー間の信頼の欠如につながっている (出典:Finance Magnates) 。 EBCは、すべての投資家との関わりにふさわしい真剣さと誠実さが求められるという基本理念に基づき、安定した信頼できる取引環境を育むことで、これらの課題に対処することを目指している。

EBCは、取引プラットフォームの革新と非常に競争力のあるスプレッドの確保に向けた積極的な取り組みにとどまらず、厳格な規制、公正で透明な価格設定メカニズム、多層的なセキュリティ対策の遵守に注力している。

グローバル展開と戦略的プレゼンスの拡大

EBCファイナンシャルグループは、ロンドン、香港、東京、シンガポール、シドニーなどの主要な金融ハブや、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インドの新興市場で広範なプレゼンスを示し、長年にわたりグローバルな証券会社としての地位を確立してきた。

このグローバル展開は、さまざまな地域の独自の規制要件を満たすために業務をローカライズし、各市場の顧客の特定のニーズに対応するためにサービスをカスタマイズするというEBCの戦略によって推進されている。 規制ライセンス、機関レベルの流動性、高度な取引インフラストラクチャへの戦略的投資を通じて、EBCは、多様な取引ツールとサービスでより幅広い国際顧客にサービスを提供できる体制を整えている。

EBCの新興市場、特に東南アジア、ラテンアメリカ、インド、アフリカでの成長は、従来大手金融機関が十分にサービス提供してこなかった強力な金融エコシステムへのアクセスをトレーダーに提供するという同社の取り組みの一環である。 EBCは事業を拡大する中で、これらの地域でサポートインフラストラクチャを拡大し続け、トレーダーがより確立された金融ハブで利用できるのと同じシームレスな体験を享受できるようにしている。

ブローカーズビュー:業界をリードするブローカー・レビュー・プラットフォーム

ファストブルブランドのブローカーズビューは、投資家が適切なブローカーを迅速かつ効率的に特定するのに役立つ主要な金融情報ポータルである。 強力な候補がひしめく中で「ベスト・トレーディング・エクスペリエンス賞」を受賞するのは簡単なことではない。 2024年の賞に向けてEBCを評価するにあたり、ブローカーズビューは、取引速度、安定性、流動性、スリッページ、スプレッド、スワップレートという6つの主要な側面についてEBCを厳格に評価した。

事前に決められた取引条件についてリアルタイムデータが検証され、最終的に、迅速かつ最適な注文執行、低スプレッド、24時間年中無休のカスタマーサービスを備えたEBCのカスタマイズされた取引プラットフォームが、同社を安心の証として際立たせ、この名誉ある賞を獲得する上で重要な役割を果たした。

グローバルブローカーグループとしてのEBCの使命は、世界中のトレーダーを支援する優れた取引エコシステムを構築することである。 これを実現するために、EBCは包括的な規制ライセンス、高度なインフラストラクチャ、機関レベルの流動性、堅牢なリスク管理、独自の取引アルゴリズムに投資している。 さらに、セキュリティと機密性はEBCにとって最優先事項である。 同社は256 ビットSSL暗号化と専用の取引チャネルを使用して、顧客の情報を保護し、シームレスな取引体験を保証するカスタマイズされたソリューションを構築している。





卓越の精神を称える

ブローカーズビュー授賞式での栄誉に加え、EBCのシニアアナリストであるアル・ハミーディは、ブローカーズビュー授賞式と併せて開催されたファストブル2024トレーディング・インフルエンサーズ授賞式 (Trading Influencers Awards Ceremony) で「ベスト・トレーディング・ストラテジー」賞も受賞した。ファストブル2024トレーディング・インフルエンサーズ授賞式は、業界に多大な貢献をした個人を表彰することを目的としている。

10年以上にわたる関連経験を持つ同氏は、市場戦略分析と関連するコンプライアンス研究における理論的進歩を先導してきた。 災害復旧と事業継続プロトコル (BCP) に関する同氏の専門知識は、2024年のクラウドストライク (CrowdStrike) の停止などの市場イベントにEBCが機敏に対応する上で重要な役割を果たした。 この賞は、EBCの多様なチーム内の豊富な経験と専門知識、および金融リテラシーと知識共有を通じて学習文化を育むグループの取り組みを際立たせるものである。





今回の受賞により、EBCが2024年にこれまでに獲得した賞の総数は7となった。 直近では、2024年8月に、EBCはファイナンス・マグネイツ・アニュアル・アワード (Finance Magnates Annual Awards) でアジア太平洋地域のベストブローカーに選ばれている。

EBCファイナンシャルグループは今後も、グローバル開発ロードマップに注力し、究極の取引体験を提供し、トレーダーを業務の中核に据えていく。 同社の長年の目標は変わることなく、トレーダーに情報に基づいた意思決定を促し、あらゆる取引の過程で信頼できるパートナーとなることである。

EBCフィナンシャルグループについて

ロンドンの評判の高い金融街に設立されたEBCフィナンシャルグループ (EBC) は、金融仲介、資産管理、包括的な投資ソリューションを含む包括的な一連のサービスで知られている。 EBCは、ロンドン、香港、東京、シンガポール、シドニー、ケイマン諸島などの主要な金融ハブや、ラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、インドの新興市場で広範なプレゼンスを示し、グローバルな証券会社としての地位を急速に確立した。 EBCは、世界中の個人投資家、専門家、機関投資家など、多様な顧客層に対応している。

数々の賞を受賞しているEBCは、最高レベルの倫理基準と国際規制の遵守を誇りとしている。 EBCファイナンシャルグループの子会社は、それぞれの管轄区域で規制および認可を受けている。 EBCフィナンシャルグループ (英国) は英国の金融行動監視機構 (FCA) によって、EBCフィナンシャルグループ (ケイマン諸島) (EBC Financial Group (Cayman) Limited) は、ケイマン諸島金融管理局 (CIMA) によって、EBCフィナンシャルグループ (オーストラリア) (EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd) はオーストラリアの証券投資委員会 (ASIC) によって規制されている。

EBCグループの中核を担うのは、大手金融機関で30年以上の豊富な経験を持ち、プラザ合意から2015年のスイスフラン危機に至る重要な経済サイクルを巧みに乗り越えてきた経験豊富な専門家である。 EBCは、誠実さ、敬意、顧客資産のセキュリティが最優先される文化を推進し、あらゆる投資家との関わりがそれに値する最大限の真剣さをもって扱われることを保証する。

EBCはFCバルセロナの公認外国為替パートナーであり、アジア、LATAM、中東、アフリカ、オセアニアなどの地域に特化したサービスを提供している。 EBCはまた、国連財団 (United Nations Foundation) のキャンペーン「団結してマラリア撲滅へ (United to Beat Malaria)」のパートナーでもあり、世界的な健康状態の向上を目指している。 2024年2月より、EBCはオックスフォード大学 (Oxford University) 経済学部によるパブリック・エンゲージメント・シリーズ「経済学者が実際に行っていること (What Economists Really Do)」を支援し、経済学とその主要な社会的課題への応用を解明することで、一般市民の理解と対話を深めている。

https://www.ebc.com/

報道関係者向けの問い合わせ先:

サヴィタ・ラビンドラン (Savitha Ravindran)

グローバル パブリック リレーションズ (EMEA)(Global Public Relations (EMEA))

savitha.ravindran@ebc.com

チャイナ・エルヴィナ (Chyna Elvina)

グローバル パブリック リレーションズ (APAC) (Global Public Relations (APAC))

chyna.elvina@ebc.com

ダグラス・チュー (Douglas Chew)

グローバル広報担当リーダー (Global Public Relations Lead)

douglas.chew@ebc.com

