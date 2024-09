EBC 榮獲 BrokersView「最佳交易體驗獎」 (Best Trading Experience Award)，強化全球領導力

新加坡, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 2024 年 9 月於越南舉行的 BrokersView 頒獎典禮上,EBC Financial Group (EBC) 榮獲「最佳交易體驗」獎,進一步鞏固了在外匯、差價合約和股票金融交易領域的世界級領導地位。 最近獲得的獎項表彰了 EBC 對提供最穩健的交易條件和卓越交易體驗的承諾。







儘管全球外匯交易市場正在迅速發展,預計到 2028 年,規模將超過 10 萬億美元 (資料來源:Yahoo Finance),但由於廣泛傳播的錯誤訊息和市場波動,這個日益受歡迎的財務規劃工具的參與情況會受到影響,導致交易者之間缺乏信任 (資料來源:Finance Magnates)。 EBC 旨在透過打造穩定可靠的交易環境來應對這些挑戰,以其核心信念為指導:務必認真、誠懇地對待投資者的每次交易。

除了積極努力地打造創新的交易平台、確保提供極具競爭力的點差之外,EBC 還致力確保遵守嚴格的監管條例、採用公平透明的定價機制,並採取多重安全措施。

擴大全球覆蓋範圍及加強策略性影響力

EBC Financial Group 早已確立作為全球經紀公司的地位,在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。

此全球擴張由 EBC 的策略推動,旨在實現業務本地化,以符合不同地區獨特的監管要求,同時有利於根據每個市場客戶的特定需求而度身打造產品和服務。 憑藉對監管許可、機構級流動性和先進交易基礎設施的策略性投資,EBC 致力透過多元化的交易工具和服務為更廣泛的國際客戶提供服務。

EBC 在新興市場(特別是東南亞、拉丁美洲、印度和非洲)的發展,屬於該公司致力協助交易者進入強大的金融生態系統的承諾,而傳統上大型金融機構未能充分服務於這些地區。 隨著 EBC 擴大業務規模,公司將繼續在這些地區擴展支援基礎設施,以確保交易者能夠享有與更成熟的金融中心相同的無縫體驗。

BrokersView:業界頂尖的經紀商審核平台

BrokersView 屬於 FastBull 旗下品牌,是頂尖的金融資訊門戶,協助投資者迅速有效地找到合適的經紀商。 面對眾多強勁對手,要獲得「最佳交易體驗獎」實屬不易。 BrokersView 在考慮向 EBC 授予 2024 年獎項的時候,對 EBC 的六個關鍵方面進行了嚴格評估:包括交易速度、穩定性、流動性、滑點、點差和互換利率。

評審團檢視了即時數據以確定交易條件,最終,EBC 度身打造的交易平台因提供迅速、完善的訂單執行、低點差和全天候客戶服務而得以脫穎而出,令該公司成為投資者信心的保證,亦是奪得尊尚大獎的最重要因素。

作為全球經紀商集團,EBC 的使命是建立優越的交易生態系統,為全球交易者提供支援。 為了實現這一目標,EBC 投資於全面的監管許可、先進的基礎設施、機構級流動性、強大的風險管理和專屬的交易演算法。 此外,EBC 特別重視安全性和保密性。 該公司採用 256 位元 SSL 加密技術和專用交易渠道,以保護客戶資訊,並建立個人專屬的解決方案,以確保帶來流暢的交易體驗。





慶祝卓越精神

除了公司在 BrokersView 頒獎典禮上獲得的榮譽之外,EBC 的資深分析師 Al Hamidi 亦在 FastBull 2024 年交易紅人評選頒獎典禮上榮獲「最佳創新交易策略」獎。FastBull 2024 年交易紅人評選頒獎典禮與 BrokersView 頒獎典禮同期舉行,旨在表揚對業界有傑出貢獻的人士。

Hamidi 擁有超過十年的相關經驗,在市場策略分析和相應的合規研究方面一直帶頭推動理論取得進展。 他在災難復原和業務連續性協議 (BCP) 方面的專業知識有助 EBC 靈活應對 2024 年 CrowdStrike 中斷等市場事件。 該獎項彰顯 EBC 多元化團隊的寶貴經驗和專業知識,以及該公司透過共享金融知識而培育學習文化的努力。





EBC 近期屢獲殊榮,在 2024 年迄今共計獲得了 7 個獎項。 最近一次是在 2024 年 8 月,EBC 在《Finance Magnates》年度大獎中獲評選為「亞太地區最佳經紀商」。

展望未來,EBC Financial Group 將繼續專注於其全球發展路線圖,致力提供卓越的交易體驗,將交易者視為業務核心。 公司的長期目標保持不變:為交易者提供明智的決策,並在每次交易過程中成為他們值得信賴的合作夥伴。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在一個備受矚目的倫敦金融區成立,是一家集金融券商、資產管理及綜合性投資解決方案等服務為一體的著名金融集團。 EBC 迅速確立作為全球經紀公司的地位,在倫敦、香港、東京、新加坡、悉尼、開曼群島等主要金融中心以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場廣泛開展業務。 EBC 滿足全球個人投資者、專業投資者和機構投資者等各類客戶的需求。

EBC 曾多次獲獎,一直遵守最高道德標準及國際法規,並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券與投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成,他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗,經歷及安然步過多個重大經濟週期,時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位,確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴,為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是聯合國基金會旗下聯合對抗瘧疾運動的合作夥伴,致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起,EBC 支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了些甚麼」公共參與系列,旨在揭開經濟學的神秘面紗,展示其應用於重大社會挑戰的作用,從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

