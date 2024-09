Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Arabic

انضمام ملكة بلجيكا Mathilde، والأمير Harry، دوق Sussex، والممثل Forest Whitaker، ورؤساء وكالات الأمم المتحدة، وكبار الشخصيات الأخرى إلى الناجين والمدافعين من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال في New York خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة