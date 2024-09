La Reine Mathilde de Belgique, le Prince Harry, Duc de Sussex, Forest Whitaker, des dirigeants des agences des Nations Unies ainsi que d’autres dignitaires se joignent aux victimes et défenseurs pour mettre fin aux violences contre les enfants lors de l’Assemblée générales des Nations Unies à New York

NEW YORK, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours de la soirée du 22 septembre à New York, la Reine Mathilde de Belgique, le Prince Harry, Duc de Sussex, des dirigeants des agences des NU et d’autres dignitaires se sont réunis avec les victimes et défenseurs de la lutte contre les violences faites aux enfants. Ces personnes sont présentes à New York, où les dirigeants du monde entier se réunissent pour assister à la 79ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA 79).



Se sont ainsi réunis, des victimes, des personnalités publiques, des responsables gouvernementaux du monde entier, notamment de Suède, Colombie, Zimbabwe, Géorgie, Canada, Islande, Brésil et du Royaume-Uni pour aborder cette question urgente lors d’un événement restreint, organisé par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de L’Organisation mondial de la Santé, et coordonné par Project Everyone, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’événement a été l’occasion d’entendre les témoignages des victimes, ainsi que les déclarations et engagements des dirigeants présents.

Cette rencontre de haut niveau intervient quelques jours après la publication (le 17 septembre dernier), par des victimes, des défenseurs et des partenaires d’une lettre exigeant une action urgente de la part des dirigeants mondiaux avant la toute première Conférence ministérielle mondiale sur l’élimination de la violence à l’égard des enfants qui se tiendra en Colombie en novembre prochain.

Parmi les signataires de cette lettre, on compte des personnalités publiques telles que Forest Whitaker, Shudu Musida et Will Poulter, qui ont également assisté à l’événement spécial.

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé, un enfant sur deux dans le monde, soit plus d’un milliard, est victime de violences, qu’il s’agisse de violences corporelles, de harcèlement scolaire, de violence en ligne et d’abus sexuels. Parmi les autres formes majeures de violences figurent les violences en bande, les mariages forcés et le travail infantile.

Des actions concrètes montrent que des solutions novatrices peuvent éradiquer toutes les formes de violences contre les enfants, elles incluent le soutien à la parentalité, la mise en place d’interventions dans les écoles, l’offre de services sociaux et de santé adaptés aux enfants, l’adoption de lois de protection et la garantie d’un internet plus sûr pour les enfants. Les pays qui appliquent des stratégies fondées sur des données probantes réduisent jusqu’à 50 % les violences contre les enfants.

En tant que maître de cérémonie de l’événement, Will Poulter, acteur et ambassadeur du programme The Diana Awards de lutte contre le harcèlement, a déclaré :

« Les violences revêtent de nombreuses formes, tant physiques que psychologiques, et elles laissent chez ceux qui les subissent des traces indélébiles. Avec un milliard d’enfants dans le monde qui subissent de telles violences, ces statistiques sont accablantes, mais elles représentent de vraies vies, et il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que ces enfants soient protégés. »

La lettre intégrale peut être consultée ICI .

Sur l’image 1, de gauche à droite : Dr. Daniela Ligiero, PDG de Together For Girls ; S.E. Alexander De Croo, Premier ministre de Belgique ; le Prince Harry, Duc de Sussex ; Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé ; Shudu Musida, championne régionale, engagée auprès de l’UNFPA ; S.A.S. la Reine Mathilde de Belgique ; Forest Whitaker, acteur et militant ; S.A.S. la Princesse Mabel van Oranje ; Bryanna Mariñas, animatrice auprès de jeunes ; Will Poulter, acteur ; Dr. Etienne Krug, Directeur du département des déterminants sociaux de la santé auprès de l’Organisation mondiale de la Santé ; Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF.

Sur l’image 2, de gauche à droite : Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé et le Prince Harry, Duc de Sussex.





Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d077140c-dd98-4abc-b523-dd11ab8aa532

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c186e9a4-fdfd-4095-9550-f58b6cd0e9c6