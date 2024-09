Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Arabic

国連総会開催中、ベルギーのマティルド王妃、イギリスのヘンリー王子 (サセックス公)、フォレスト・ウィテカー (Forest Whitaker)、国連機関の長官、その他の高官らがニューヨークで、児童に対する暴力の被害者や根絶を求める活動家らと面会