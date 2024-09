Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Arabic

联合国大会期间,比利时王后 Mathilde、萨塞克斯公爵哈利王子 (Prince Harry, Duke of Sussex)、Forest Whitaker、联合国机构负责人和其他政要齐聚纽约,与幸存者及致力于终结暴力侵害儿童行为的倡导者会面